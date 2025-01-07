https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/elon-musk-george-soros-amerika-ve-avrupayi-mahveden-sahte-siginmaci-kabusunu-yaratmak-icin-1092426743.html
Elon Musk: George Soros, Amerika ve Avrupa'yı mahveden sahte sığınmacı kabusunu yaratmak için milyarlar harcadı
Elon Musk: George Soros, Amerika ve Avrupa'yı mahveden sahte sığınmacı kabusunu yaratmak için milyarlar harcadı
Sputnik Türkiye
Trump'un en yakın müttefiklerden Elon Musk, dünyanın birçok yerinde vakıflar kurup bu vakıflar ile ülkede iç karışıklar yaratan Soros için Avrupa ve Amerika'yı... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T15:43+0300
2025-01-07T15:43+0300
2025-01-07T15:43+0300
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ABD'li milyarder Elon Musk, yakın zamanda ABD Başkanı Biden'dan madalya alan George Soros hakkında 'ABD ve Avrupa'yı mahveden kişi ifadesini kullandı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, George Soros’un 'demokrasi, insan hakları, eğitim ve sosyal adaleti destekleyen projelere verdiği katkılara' dikkat çekilmişti. Soros, kurduğu Açık Toplum Vakfı ile birçok ülkede iç karışıklıkları tetiklemiş ve ülkelerin ekonomilerinin çökmesine sebep olmuştu. İngiltere ve Asya ekonomisinde büyük zararlar açan Soros, Orta ve Doğu Avrupa’da 'rejim değişikliğiklerini' desteklemişti.Buna ek olarak, özellikle göçmen krizinde Avrupa’daki açık sınır politikalarını desteklediği iddiaları Soros’u tartışmaların merkezine oturmuş, özellikle Rusya ve Macaristan Soros’un vakıflarını 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak nitelendirmişti.Musk'ın 'insanlıktan nefret eden biri' diye de tanımladığı Soros hakkında X sosyal medya platformunda şu metin yazılmıştı: Devamında ise Musk, Soros'un nasıl bir mülteci ajandası olduğuna dair şunları paylaşmıştı: Soros’un, medya organları ve finansal kuruluşlar üzerindeki etkisi de bilinmektedir. Bazı uzmanlar, Soros’un sahip olduğu medya gücünü kullanarak kamuoyunu manipüle ettiği ve kendi ideolojik görüşlerini yaymaya çalıştığını açıkça söylemektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/andrew-tate-siyasi-parti-kurdu-gelenekselligi-destekliyor-gronlandin-abdye-katilmasini-istiyor-1092423613.html
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george soros, soros vakfı, abd, elon musk, amerika, abd, açık toplum vakfı, federal meclis (rusya), ingiltere, ab, avrupa birliği, avrupa birliği, beyaz saray
george soros, soros vakfı, abd, elon musk, amerika, abd, açık toplum vakfı, federal meclis (rusya), ingiltere, ab, avrupa birliği, avrupa birliği, beyaz saray
Elon Musk: George Soros, Amerika ve Avrupa'yı mahveden sahte sığınmacı kabusunu yaratmak için milyarlar harcadı
Trump'un en yakın müttefiklerden Elon Musk, dünyanın birçok yerinde vakıflar kurup bu vakıflar ile ülkede iç karışıklar yaratan Soros için Avrupa ve Amerika'yı mahveden kişi dedi.
ABD'li milyarder Elon Musk, yakın zamanda ABD Başkanı Biden'dan madalya alan George Soros hakkında 'ABD ve Avrupa'yı mahveden kişi ifadesini kullandı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, George Soros’un 'demokrasi, insan hakları, eğitim ve sosyal adaleti destekleyen projelere verdiği katkılara' dikkat çekilmişti.
Soros, kurduğu Açık Toplum Vakfı ile birçok ülkede iç karışıklıkları tetiklemiş ve ülkelerin ekonomilerinin çökmesine sebep olmuştu. İngiltere ve Asya ekonomisinde büyük zararlar açan Soros, Orta ve Doğu Avrupa’da 'rejim değişikliğiklerini' desteklemişti.
Buna ek olarak, özellikle göçmen krizinde Avrupa’daki açık sınır politikalarını desteklediği iddiaları Soros’u tartışmaların merkezine oturmuş, özellikle Rusya ve Macaristan Soros’un vakıflarını 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak nitelendirmişti.
Musk'ın 'insanlıktan nefret eden biri' diye de tanımladığı Soros hakkında X sosyal medya platformunda şu metin yazılmıştı:
Brexit’ten ABD seçimlerine kadar, George Soros milyarlarını kendi gündemine uygun siyasi nedenlere harcamayı alışkanlık haline getirdi.
Açık Toplum Vakıfları (Open Society Foundations), aktivist gruplardan medya izleme kuruluşlarına kadar her şeyi finanse ederek Soros’a dünya genelinde politikaları dolaylı yoldan etkileme imkanı sağlıyor.
ABD’de Soros, muhafazakar medyayı hedef alan ilerici bir grup olan Media Matters for America’yı finanse ediyor.
Bu kadarla da kalmıyor! Soros’un Vakfı, Wikipedia’nın sahibi olan Wikimedia’ya biri 330.000 dolarlık olmak üzere en az üç hibe verdi.
Ayrıca anti-Brexit ve pro-DEI (Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık) yanlısı Avrupa Hareketi İngiltere’ye (European Movement UK) 350.000 dolardan fazla hibe sağladı.
Soros buna “demokrasiyi teşvik etmek” diyor, ancak kampanyalar, medya ve siyasi organizasyonları finanse etmek daha çok bir müdahale gibi görünüyor.
Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla Soros toplamda 19.743 hibe verdi.
Soros’un siyasetten uzak durmasının zamanı geldi mi? Medya, Elon Musk’a yaptıkları gibi Soros’u da eleştirecek mi?
Biliyoruz ki bunu yapmayacaklar.
Devamında ise Musk, Soros'un nasıl bir mülteci ajandası olduğuna dair şunları paylaşmıştı:
Öncelikle, AB’nin öngörülebilir bir gelecekte her yıl en az bir milyon sığınmacıyı kabul etmesi gerekiyor. Bunu yapmak için yükü adil bir şekilde paylaşması şart – geçen Çarşamba yapılan zirvede nitelikli bir çoğunluğun nihayet belirlediği bir ilke.
Yeterli finansman kritik öneme sahip. AB, sığınmacılar için ilk iki yıl boyunca konut, sağlık hizmetleri ve eğitim masraflarını karşılamaya yardımcı olmak amacıyla kişi başına yıllık 15.000 € (16.800 $) sağlamalı ve sığınmacı kabulünü üye devletler için daha cazip hale getirmeli. AB, bu fonları büyük ölçüde kullanılmamış olan AAA borçlanma kapasitesini kullanarak uzun vadeli tahviller çıkararak sağlayabilir. Bu durum, aynı zamanda Avrupa ekonomisine haklı bir mali teşvik sağlamanın ek faydasını da beraberinde getirecektir.
Aynı zamanda, hem üye devletlerin hem de sığınmacıların tercihlerini en az baskıyla ifade edebilmelerine olanak tanımak da önemlidir. Mültecilerin istedikleri yere ve onları kabul etmek isteyen yerlere yerleştirilmesi, başarının olmazsa olmazıdır.
Soros’un, medya organları ve finansal kuruluşlar üzerindeki etkisi de bilinmektedir. Bazı uzmanlar, Soros’un sahip olduğu medya gücünü kullanarak kamuoyunu manipüle ettiği ve kendi ideolojik görüşlerini yaymaya çalıştığını açıkça söylemektedir.