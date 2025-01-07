Elon Musk: George Soros, Amerika ve Avrupa'yı mahveden sahte sığınmacı kabusunu yaratmak için milyarlar harcadı

Brexit’ten ABD seçimlerine kadar, George Soros milyarlarını kendi gündemine uygun siyasi nedenlere harcamayı alışkanlık haline getirdi.

Açık Toplum Vakıfları (Open Society Foundations), aktivist gruplardan medya izleme kuruluşlarına kadar her şeyi finanse ederek Soros’a dünya genelinde politikaları dolaylı yoldan etkileme imkanı sağlıyor.

ABD’de Soros, muhafazakar medyayı hedef alan ilerici bir grup olan Media Matters for America’yı finanse ediyor.

Bu kadarla da kalmıyor! Soros’un Vakfı, Wikipedia’nın sahibi olan Wikimedia’ya biri 330.000 dolarlık olmak üzere en az üç hibe verdi.

Ayrıca anti-Brexit ve pro-DEI (Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık) yanlısı Avrupa Hareketi İngiltere’ye (European Movement UK) 350.000 dolardan fazla hibe sağladı.

Soros buna “demokrasiyi teşvik etmek” diyor, ancak kampanyalar, medya ve siyasi organizasyonları finanse etmek daha çok bir müdahale gibi görünüyor.

Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla Soros toplamda 19.743 hibe verdi.

Soros’un siyasetten uzak durmasının zamanı geldi mi? Medya, Elon Musk’a yaptıkları gibi Soros’u da eleştirecek mi?

Biliyoruz ki bunu yapmayacaklar.