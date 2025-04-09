https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/muge-anli-tatli-sert-guven-bana-yarisma-atv-canli-yayin-basvuru-ne-zaman-baslayacak-1095239154.html

Müge Anlı Tatlı Sert'in ardından yepyeni bir programa başlıyor: 'Finalde tek bir karar her şeyi değiştiriyor'

Müge Anlı Tatlı Sert'in ardından yepyeni bir programa başlıyor: 'Finalde tek bir karar her şeyi değiştiriyor'

Sputnik Türkiye

Müge Anlı, “Tatlı Sert”ten farklı olarak bu kez yarışma sunacak. ATV’de yayınlanacak “Güven Bana” isimli program, bilgi ve stratejiyi bir araya getiriyor. Yarışmanın başvuru süreci başladı!

2025-04-09T07:51+0300

2025-04-09T07:51+0300

2025-04-09T07:51+0300

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Uzun yıllardır ATV ekranlarında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla gündem yaratan Müge Anlı, bu kez bambaşka bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni programın adı: Güven Bana.“Güven Bana” nedir? Yarışma formatı dikkat çekiyor“Güven Bana” yarışması, sadece bilgiye değil, aynı zamanda strateji ve güven duygusuna da dayalı. Yarışmacılar birlikte soruları yanıtlayarak ödül havuzunu artırıyor. Ancak finalde her yarışmacı ayrı ayrı karar veriyor:Bu dinamik, izleyiciye hem heyecan hem de psikolojik gerilim sunuyor.Başvurular başladı, yayın tarihi merak ediliyorYarışma programı için başvurular alınmaya başlandı. Müge Anlı, başvuru duyurusunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Adaylar, WhatsApp Başvuru Hattı üzerinden sürece dahil olabiliyor. Yayın tarihi ise henüz netleşmedi.Müge Anlı kimdir?Müge Anlı, 1973 doğumlu bir gazeteci ve televizyon sunucusudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Anlı, televizyon kariyerine magazin programlarıyla başladı. Ancak “Tatlı Sert” programıyla toplumsal olaylara odaklanan, halkla iç içe bir yayıncılık anlayışı benimsedi. Şimdi ise kariyerine yarışma programı sunuculuğu ekliyor.

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