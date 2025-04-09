Müge Anlı Tatlı Sert'in ardından yepyeni bir programa başlıyor: 'Finalde tek bir karar her şeyi değiştiriyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025’te en az 71 kadın öldürüldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ömer Fethi Gürer: 'Bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gökhan Şirin: 'Spor, saygı çerçevesinde olmalı'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler yaşandı?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın gümrük politikası ve Çin'in yanıtı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: ‘Türkiye'de 21 üründe arz açığı var'
18:14
18 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oldu
18:38
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Epstein dostu Türkiye Büyükelçisi adayı: Kırbaç yeterli olduğunda...
19:17
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Cerit: CHP dış politikada yüzünü ABD'ye dönecek gözüküyor
19:37
10 dk
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekrem İmamoğlu protestolarına 20 ayrı soruşturma
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/muge-anli-tatli-sert-guven-bana-yarisma-atv-canli-yayin-basvuru-ne-zaman-baslayacak-1095239154.html
Müge Anlı Tatlı Sert'in ardından yepyeni bir programa başlıyor: 'Finalde tek bir karar her şeyi değiştiriyor'
Müge Anlı Tatlı Sert'in ardından yepyeni bir programa başlıyor: 'Finalde tek bir karar her şeyi değiştiriyor'
Sputnik Türkiye
Müge Anlı, “Tatlı Sert”ten farklı olarak bu kez yarışma sunacak. ATV’de yayınlanacak “Güven Bana” isimli program, bilgi ve stratejiyi bir araya getiriyor. Yarışmanın başvuru süreci başladı!
2025-04-09T07:51+0300
2025-04-09T07:51+0300
müge anlı
atv
yaşam
canonical
yarışma
yarışma programı
tv
program
müge anlı ile tatlı sert
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_0:0:1123:633_1920x0_80_0_0_a600f4f5bbee46467e770348d048653f.jpg
Uzun yıllardır ATV ekranlarında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla gündem yaratan Müge Anlı, bu kez bambaşka bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni programın adı: Güven Bana.“Güven Bana” nedir? Yarışma formatı dikkat çekiyor“Güven Bana” yarışması, sadece bilgiye değil, aynı zamanda strateji ve güven duygusuna da dayalı. Yarışmacılar birlikte soruları yanıtlayarak ödül havuzunu artırıyor. Ancak finalde her yarışmacı ayrı ayrı karar veriyor:Bu dinamik, izleyiciye hem heyecan hem de psikolojik gerilim sunuyor.Başvurular başladı, yayın tarihi merak ediliyorYarışma programı için başvurular alınmaya başlandı. Müge Anlı, başvuru duyurusunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Adaylar, WhatsApp Başvuru Hattı üzerinden sürece dahil olabiliyor. Yayın tarihi ise henüz netleşmedi.Müge Anlı kimdir?Müge Anlı, 1973 doğumlu bir gazeteci ve televizyon sunucusudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Anlı, televizyon kariyerine magazin programlarıyla başladı. Ancak “Tatlı Sert” programıyla toplumsal olaylara odaklanan, halkla iç içe bir yayıncılık anlayışı benimsedi. Şimdi ise kariyerine yarışma programı sunuculuğu ekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-meteorolojiden-tum-turkiyeye-kritik-uyari-pes-pese-kar-saganak-firtina-ve-toz-tasinimi-ucuracak-1095237202.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_118:0:1054:702_1920x0_80_0_0_4f570109f877698341e0e4926ed83f18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müge anlı yeni program, müge anlı güven bana, güven bana yarışması, güven bana başvuru, müge anlı yarışma başvuru, müge anlı güven bana ne zaman başlayacak, atv güven bana programı, müge anlı hangi yarışmayı sunacak
müge anlı yeni program, müge anlı güven bana, güven bana yarışması, güven bana başvuru, müge anlı yarışma başvuru, müge anlı güven bana ne zaman başlayacak, atv güven bana programı, müge anlı hangi yarışmayı sunacak

Müge Anlı Tatlı Sert'in ardından yepyeni bir programa başlıyor: 'Finalde tek bir karar her şeyi değiştiriyor'

07:51 09.04.2025
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© Fotoğraf : ATV
Abone ol
Müge Anlı, yıllardır ekranlarda başarıyla sunduğu “Tatlı Sert” programının ardından şimdi de ATV ekranlarında “Güven Bana” isimli yarışma programıyla izleyiciyle buluşacak. Hem bilgiye hem stratejiye dayalı yarışmanın başvuruları başladı. Programın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
Uzun yıllardır ATV ekranlarında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla gündem yaratan Müge Anlı, bu kez bambaşka bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni programın adı: Güven Bana.

“Güven Bana” nedir? Yarışma formatı dikkat çekiyor

Güven Bana” yarışması, sadece bilgiye değil, aynı zamanda strateji ve güven duygusuna da dayalı. Yarışmacılar birlikte soruları yanıtlayarak ödül havuzunu artırıyor. Ancak finalde her yarışmacı ayrı ayrı karar veriyor:
Butona tek basan tüm ödülü alıyor
İkisi de basmazsa ödül paylaşılıyor
İkisi de basarsa ödül sıfırlanıyor
Bu dinamik, izleyiciye hem heyecan hem de psikolojik gerilim sunuyor.

Başvurular başladı, yayın tarihi merak ediliyor

Yarışma programı için başvurular alınmaya başlandı. Müge Anlı, başvuru duyurusunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Adaylar, WhatsApp Başvuru Hattı üzerinden sürece dahil olabiliyor. Yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı, 1973 doğumlu bir gazeteci ve televizyon sunucusudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Anlı, televizyon kariyerine magazin programlarıyla başladı. Ancak “Tatlı Sert” programıyla toplumsal olaylara odaklanan, halkla iç içe bir yayıncılık anlayışı benimsedi. Şimdi ise kariyerine yarışma programı sunuculuğu ekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji’den tüm Türkiye'ye kritik uyarı: İstanbul'da kar yağması bekleniyor
07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала