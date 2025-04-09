https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-meteorolojiden-tum-turkiyeye-kritik-uyari-pes-pese-kar-saganak-firtina-ve-toz-tasinimi-ucuracak-1095237202.html

Meteoroloji’den tüm Türkiye'ye kritik uyarı: İstanbul'da kar yağması bekleniyor

Meteoroloji’den tüm Türkiye'ye kritik uyarı: İstanbul'da kar yağması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 9 Nisan için 10 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağmur, kar, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde düşecek. İşte il il hava durumu raporu ve tedbir önerileri.

2025-04-09T07:02+0300

2025-04-09T07:02+0300

2025-04-09T08:55+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akdeniz

doğu

güneydoğu anadolu

kar

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093903823_0:509:2735:2047_1920x0_80_0_0_b78193e3c90f15fe12d14582950542e9.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Nisan Çarşamba günü için kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde Perşembe gecesi ciddi bir soğuma yaşanacak, İstanbul'da kar yağması bekleniyor.Sarı kodlu uyarı verilen illerRapora göre, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyorİç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağmur, gök gürültülü yağış ve kar etkili olacak. Özellikle Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Antalya’nın batı kesimleri ile Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Hava sıcaklıkları düşüyorMeteoroloji, sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgar ve fırtına uyarısıDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, güney yönlerden esen rüzgarın fırtına (40-70 km/saat) seviyelerine ulaşabileceği belirtildi. Bu durumun ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi risklere neden olabileceği vurgulandı.Toz taşınımı etkili olacakDoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusunda, toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun hava kalitesini düşüreceği, görüş mesafesini azaltacağı ve yer yer çamur yağışı ihtimali doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.Yetkililerden peş peşe uyarıMeteoroloji ve yerel yönetimler, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde çağrı yaptı. Özellikle yağışın ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde dışarı çıkmaktan kaçınılması önerildi.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan tarihli raporuna göre, Türkiye genelinde sağanak yağış, kar, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli hava olaylarına karşı sarı kodlu uyarılar yapıldı.Marmara’da yağmur etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Sakarya çevresinde sabah saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Kırklareli’de ise yağış öngörülmüyor.EDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluEge’de kuvvetli yağış uyarısıEge Bölgesi’nin iç ve güney kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Kütahya çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 15°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.Akdeniz’de sağanaklara dikkatIsparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer illerde parçalı çok bulutlu ve yerel yağışlı hava hakim olacak. Öğle saatlerinde batı Akdeniz’de şiddetli yağmur görülebilir.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve karBölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava öngörülüyor. Eskişehir sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Ankara, Konya, Nevşehir gibi illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.ANKARA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluKONYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKaradeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışıBatı ve Orta Karadeniz’de kıyılar yağmur alırken, iç kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına (40-60 km/saat) etkili olacak.BOLU °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluKARABÜK °C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluSİNOP °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu Anadolu’da kuvvetli yağış ve toz taşınımıMuş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Ayrıca bölgede toz taşınımı ve kısa süreli fırtına bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve fırtınaSiirt ve çevresinde kuvvetli sağanak, diğer illerde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin dahil birçok ilde toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.ADIYAMAN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizlerde fırtınamsı rüzgar etkili olacakDoğu Karadeniz’de fırtına, Ege ve Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor. Dalga boyları bazı bölgelerde 3,5 metreye kadar çıkabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/afad-deprem-son-dakika-gumushane-kandilli-rasathanesi-sondepremler-1095236982.html

türki̇ye

akdeniz

doğu

güneydoğu anadolu

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

canonical, 9 nisan hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık