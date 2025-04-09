https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-polisimize-saldirilmasina-musaade-edemeyiz-1095259438.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyeti... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T17:20+0300

2025-04-09T17:20+0300

2025-04-09T17:20+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

cumhurbaşkanlığı külliyesi

türk polis teşkilatı

recep tayyip erdoğan

polis

polis müdahalesi

polis memuru

polis merkezi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde polisleri hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi.Polis teşkilatına yönelik saldırılara asla müsaade etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1095246229.html

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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ali yerlikaya, cumhurbaşkanlığı külliyesi, türk polis teşkilatı, recep tayyip erdoğan, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis merkezi