https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-polisimize-saldirilmasina-musaade-edemeyiz-1095259438.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyeti... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T17:20+0300
2025-04-09T17:20+0300
2025-04-09T17:20+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
cumhurbaşkanlığı külliyesi
türk polis teşkilatı
recep tayyip erdoğan
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde polisleri hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi.Polis teşkilatına yönelik saldırılara asla müsaade etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1095246229.html
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ali yerlikaya, cumhurbaşkanlığı külliyesi, türk polis teşkilatı, recep tayyip erdoğan, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis merkezi
ali yerlikaya, cumhurbaşkanlığı külliyesi, türk polis teşkilatı, recep tayyip erdoğan, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Külliye’ye gelişinde polisler tarafından karşılanan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde polisleri hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi.
Polis teşkilatına yönelik saldırılara asla müsaade etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir'' dedi.