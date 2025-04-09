https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1095246229.html

Erdoğan: Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan, gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz

Erdoğan: Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan, gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu ve CHP'ye eleştirilerini ifade etti "Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T12:29+0300

2025-04-09T12:29+0300

2025-04-09T13:32+0300

poli̇ti̇ka

ak parti

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.'Şiddetli bir kasırga geliyor'Erdoğan Trump'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalardaki gergin bekleyişine dair son durumu değerlendirdi: Türkiye küresel ekonomik belirsizlikten nasıl etkilenecek?Türkiye'nin küresel çaptaki ekonomik dalgalanmadan diğer ülkelere göre daha az etkileneceğini vurgulayan Erdoğan "Ekonomide çok güçlü ekip kurduk 2023'te. Kırılganlıklarımızı azalttık. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de güçlü ekonomi programı var. Ticaret üretim ve ihracat tarafında menfi bir durum beklemiyoruz. Düşük tarife uygulanan ülkeler arasında olmamız sebebiyle bu dönemi birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız. İş dünyamız müsterih olsun. Türkiyesiz bir denklem kurulamayacağı, kurulsa dahi yaşama şansının olmadığı küresel aktörlerce kimi zaman gönüllü ama çoğu zaman mecburen kabulleniliyor" dedi.Erdoğan'dan boykot eleştirisi: Prim verilmedi'CHP'yi bu mafya düzeninin içine siz soktunuz'Erdoğan'dan CHP'ye Batı yorumu: 'Kapsama alanı dışına çıktı'Erdoğan: CHP demek cunta demektirCumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın DEM heyetini kabul edeceğimErdoğan grup toplantısında sözlerini sonlandırmadan önce DEM heyeti ile ne zaman görüşeceğini de açıkladı. Erdoğan-DEM Parti görüşmesi ne zaman?Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın DEM heyetini kabul edeceğim" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da dünkü açıklamasında, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi umduklarını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/abdnin-57-ulkeden-ithalata-yonelik-artirilmis-gumruk-vergileri-yururluge-girdi-1095240552.html

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