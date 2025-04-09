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Erdoğan: Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan, gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz
Erdoğan: Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan, gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu ve CHP'ye eleştirilerini ifade etti "Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T12:29+0300
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.'Şiddetli bir kasırga geliyor'Erdoğan Trump'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalardaki gergin bekleyişine dair son durumu değerlendirdi: Türkiye küresel ekonomik belirsizlikten nasıl etkilenecek?Türkiye'nin küresel çaptaki ekonomik dalgalanmadan diğer ülkelere göre daha az etkileneceğini vurgulayan Erdoğan "Ekonomide çok güçlü ekip kurduk 2023'te. Kırılganlıklarımızı azalttık. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de güçlü ekonomi programı var. Ticaret üretim ve ihracat tarafında menfi bir durum beklemiyoruz. Düşük tarife uygulanan ülkeler arasında olmamız sebebiyle bu dönemi birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız. İş dünyamız müsterih olsun. Türkiyesiz bir denklem kurulamayacağı, kurulsa dahi yaşama şansının olmadığı küresel aktörlerce kimi zaman gönüllü ama çoğu zaman mecburen kabulleniliyor" dedi.Erdoğan'dan boykot eleştirisi: Prim verilmedi'CHP'yi bu mafya düzeninin içine siz soktunuz'Erdoğan'dan CHP'ye Batı yorumu: 'Kapsama alanı dışına çıktı'Erdoğan: CHP demek cunta demektirCumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın DEM heyetini kabul edeceğimErdoğan grup toplantısında sözlerini sonlandırmadan önce DEM heyeti ile ne zaman görüşeceğini de açıkladı. Erdoğan-DEM Parti görüşmesi ne zaman?Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın DEM heyetini kabul edeceğim" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da dünkü açıklamasında, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi umduklarını söylemişti.
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Erdoğan: Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan, gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz

12:29 09.04.2025 (güncellendi: 13:32 09.04.2025)
© Binnur Ege Gürün KoçakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu ve CHP'ye eleştirilerini ifade etti "Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. Gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz" dedi. Erdoğan "Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz? Sabahattin Ali'ye, Nazım Hikmet'e bakın, aynı riyakarlığı orada da görürsünüz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

'Şiddetli bir kasırga geliyor'

Erdoğan Trump'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalardaki gergin bekleyişine dair son durumu değerlendirdi:

Coğrafyamız itibarıyla önemli değişimin merkezindeyiz. İkinci cihan harbi sonrası inşa edilen sistem temelden çatırdıyor. Ticaret savaşları küresel ölçekte etkili olacak. Tek kutuplu yapıdan çok kutuplu yapıya gidiyor. Tarihi olduğu kadar sancılı da olan bu süreci en iyi yöneten en güçlü konumda olan ülkelerden biri Türkiye'dir. Son bir haftada ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Söylemlerin tonu arttı. Depremin artçı sarsıntıları henüz oturması. Küresel ekonomi 3 noktada etkilenecek 1. ticaret hacminde daralma ve enflasyonist baskının artması. 2. belirsizliğin piyasalarda güven kaybına yol açması, 3. emtia fiyatlarında dalgalanma. Gümrük tarifelerinden alevlenen ticaret savaşının küresel etki uyandıracağı anlaşılıyor. Herkesi etkileyecek kasırga geldiğini söylemek abartılı olmayacak

Türkiye küresel ekonomik belirsizlikten nasıl etkilenecek?

Türkiye'nin küresel çaptaki ekonomik dalgalanmadan diğer ülkelere göre daha az etkileneceğini vurgulayan Erdoğan "Ekonomide çok güçlü ekip kurduk 2023'te. Kırılganlıklarımızı azalttık. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de güçlü ekonomi programı var. Ticaret üretim ve ihracat tarafında menfi bir durum beklemiyoruz. Düşük tarife uygulanan ülkeler arasında olmamız sebebiyle bu dönemi birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız. İş dünyamız müsterih olsun. Türkiyesiz bir denklem kurulamayacağı, kurulsa dahi yaşama şansının olmadığı küresel aktörlerce kimi zaman gönüllü ama çoğu zaman mecburen kabulleniliyor" dedi.

Erdoğan'dan boykot eleştirisi: Prim verilmedi

"Milletimiz ülkesine kast eden boykot çağrılarına prim vermedi. CHP'nin boykot çağrısına millet itibar etmedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler avuçlarını yaladı, kös kös oturmak zorunda kaldı. Muhalefetin tuzaklarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz. 19 Mart'tan bu yana siyasette çok farklı bir oyun oynanıyor. Hisseli Harikalar Kumpanyası izliyoruz. Oyunun yazarı, kurgusu, perdeyi açan CHP'liler. Bu orta oyununun kavuğunun kimde olduğu bilinmiyordu. Oyunu oynayan onlar. Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar... Siz bizi gözüne far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Kendi iç tartışmalarınızın faturasını ne bize ne de millete ödetemezsiniz."

'CHP'yi bu mafya düzeninin içine siz soktunuz'

CHP'yi bu bataklığın, bu mafya düzeninin içine siz soktunuz. Başınıza ne geldiyse koltuk hırsınızdan geldi. Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. Gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz. Gençlerin hayatını karartan yine sizlersiniz. Tarih boyunca bunu hep yaptınız. Sandıkta kazanamayınca gençleri sokağa döktünüz. Bu ülkenin gençlerini size yedirmeyeceğiz, kullandırmayacağız. Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz? Sabahattin Ali'ye, Nazım Hikmet'e bakın, aynı riyakarlığı orada da görürsünüz. Niçin hırçınlaştıklarını, neyi yargıdan kaçırmaya çalıştıklarını biliyoruz. Firariler yakalanıp yargıya teslim edildikçe dananın kuyruğu o zaman kopacak

Erdoğan'dan CHP'ye Batı yorumu: 'Kapsama alanı dışına çıktı'

Güvendiğiniz dağlara da çoktan kar yağdı, önünde eğildiğiniz Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Son umutla aradığınız numaralar sizi engelledi ya da kapsama alanı dışına çıktı. Kimse sizi umursamıyor

Erdoğan: CHP demek cunta demektir

Her cuntanın taşlarını döşediler, darbecilerin sırtını sıvazladı, alkışladılar. CHP genel başkanına kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Sayın Özel sandıkta yoksunuz. Millet size destek vermiyor ve cuntacılardan medet umuyorsunuz. CHP demek cunta demektir. Cunta demek CHP demektir. CHP sadece yolsuzluğun değil aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Cuntayla, darbeyle, ajanlarla, ajanslarla, kirli parayla, para kuleleriyle, sınır ötesine yaptığınız çağrılarla varabileceğiniz hiçbir yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın DEM heyetini kabul edeceğim

Erdoğan grup toplantısında sözlerini sonlandırmadan önce DEM heyeti ile ne zaman görüşeceğini de açıkladı.

Erdoğan-DEM Parti görüşmesi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın DEM heyetini kabul edeceğim" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da dünkü açıklamasında, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi umduklarını söylemişti.
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