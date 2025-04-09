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Bilim insanları bu kez umutlu: Mars'ta yaşamın formülü bulundu
Bilim insanları bu kez umutlu: Mars'ta yaşamın formülü bulundu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Mars'ta Dünya benzeri bir atmosfer oluşturmanın teorik olarak mümkün olduğunu belirtiyor. Polonya Bilimler Akademisi'nden Dr. Leszek... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
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Mars yüzeyinde su, mevcut atmosfer basıncında anında buharlaşıyor. Bu nedenle gezegendeki herkesin sürekli basınçlı giysilerle dolaşması gerekiyor. Ancak gezegenin bazı bölgeleri, Dünya'dakine nispeten daha yakın basınç değerlerine sahip. En umut verici bölge olarak Hellas Planitia öne çıkıyor. Mars'ın bu alçak rakımlı vadisinde, atmosfer basıncı Dünya deniz seviyesinin yaklaşık yüzde biri kadar. Bu, insan derisinin doğrudan maruz kalması durumunda dahi anında buharlaşma yaşanmayacak seviyeye en yakın nokta.Atmosfer i̇çin gaz kaynakları ve taşıma sorunlarıDr. Czechowski, Mars'a Dünya benzeri bir atmosfer kazandırmak için ihtiyaç duyulacak gazların taşınmasının büyük mühendislik sorunları içerdiğine dikkat çekiyor. Ana asteroit kuşağındaki cisimler yakın olmalarına rağmen yeterli su ve azota sahip değil. Buna karşın, Kuiper Kuşağı'ndaki buzlu gökcisimleri bu açıdan daha zengin kaynaklar barındırıyor. Çalışmada, bu cisimlerin Mars'a yönlendirilerek çarpıştırılması öneriliyor. Böylece hem içerdikleri gazlar atmosfere katılıyor hem de çarpmanın etkisiyle gezegen ısınmaya başlıyor.Mars'ın gelecekte yaşanabilir hale gelmesiUzmanlara göre, tüm bu zorluklara rağmen Mars'ın gelecekte yaşanabilir bir gezegen haline gelmesi olasılık dışı değil. Ancak bu hedefe ulaşmak için önce Kızıl Gezegen'e "büyük kayaları çarptırmak" gerekiyor.​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-meteorolojiden-tum-turkiyeye-kritik-uyari-pes-pese-kar-saganak-firtina-ve-toz-tasinimi-ucuracak-1095237202.html
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dünya, mars, bilim, bilim insanları, uzay, uzay aracı, ana
dünya, mars, bilim, bilim insanları, uzay, uzay aracı, ana

Bilim insanları bu kez umutlu: Mars'ta yaşamın formülü bulundu

11:29 09.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMars'ın halkası oluşuyor: 'Ay, Mars'ın halkasına dahil olabilir'
Mars'ın halkası oluşuyor: 'Ay, Mars'ın halkasına dahil olabilir' - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bilim insanları, Mars'ta Dünya benzeri bir atmosfer oluşturmanın teorik olarak mümkün olduğunu belirtiyor. Polonya Bilimler Akademisi'nden Dr. Leszek Czechowski'nin çalışması, Mars'ın atmosfer basıncını insan yaşamına uygun seviyeye çıkarmanın yollarını ele alıyor.
Mars yüzeyinde su, mevcut atmosfer basıncında anında buharlaşıyor. Bu nedenle gezegendeki herkesin sürekli basınçlı giysilerle dolaşması gerekiyor. Ancak gezegenin bazı bölgeleri, Dünya'dakine nispeten daha yakın basınç değerlerine sahip. En umut verici bölge olarak Hellas Planitia öne çıkıyor. Mars'ın bu alçak rakımlı vadisinde, atmosfer basıncı Dünya deniz seviyesinin yaklaşık yüzde biri kadar. Bu, insan derisinin doğrudan maruz kalması durumunda dahi anında buharlaşma yaşanmayacak seviyeye en yakın nokta.

Atmosfer i̇çin gaz kaynakları ve taşıma sorunları

Dr. Czechowski, Mars'a Dünya benzeri bir atmosfer kazandırmak için ihtiyaç duyulacak gazların taşınmasının büyük mühendislik sorunları içerdiğine dikkat çekiyor. Ana asteroit kuşağındaki cisimler yakın olmalarına rağmen yeterli su ve azota sahip değil. Buna karşın, Kuiper Kuşağı'ndaki buzlu gökcisimleri bu açıdan daha zengin kaynaklar barındırıyor. Çalışmada, bu cisimlerin Mars'a yönlendirilerek çarpıştırılması öneriliyor. Böylece hem içerdikleri gazlar atmosfere katılıyor hem de çarpmanın etkisiyle gezegen ısınmaya başlıyor.

Mars'ın gelecekte yaşanabilir hale gelmesi

Uzmanlara göre, tüm bu zorluklara rağmen Mars'ın gelecekte yaşanabilir bir gezegen haline gelmesi olasılık dışı değil. Ancak bu hedefe ulaşmak için önce Kızıl Gezegen'e "büyük kayaları çarptırmak" gerekiyor.​
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 5 gündür etkili olan kar yağışına ilişkin verileri paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
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