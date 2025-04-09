https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/bilim-insanlari-bu-kez-umutlu-marsta-yasamin-formulu-bulundu-1095244413.html

Bilim insanları bu kez umutlu: Mars'ta yaşamın formülü bulundu

Bilim insanları bu kez umutlu: Mars'ta yaşamın formülü bulundu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Mars'ta Dünya benzeri bir atmosfer oluşturmanın teorik olarak mümkün olduğunu belirtiyor. Polonya Bilimler Akademisi'nden Dr. Leszek... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T11:29+0300

2025-04-09T11:29+0300

2025-04-09T11:29+0300

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Mars yüzeyinde su, mevcut atmosfer basıncında anında buharlaşıyor. Bu nedenle gezegendeki herkesin sürekli basınçlı giysilerle dolaşması gerekiyor. Ancak gezegenin bazı bölgeleri, Dünya'dakine nispeten daha yakın basınç değerlerine sahip. En umut verici bölge olarak Hellas Planitia öne çıkıyor. Mars'ın bu alçak rakımlı vadisinde, atmosfer basıncı Dünya deniz seviyesinin yaklaşık yüzde biri kadar. Bu, insan derisinin doğrudan maruz kalması durumunda dahi anında buharlaşma yaşanmayacak seviyeye en yakın nokta.Atmosfer i̇çin gaz kaynakları ve taşıma sorunlarıDr. Czechowski, Mars'a Dünya benzeri bir atmosfer kazandırmak için ihtiyaç duyulacak gazların taşınmasının büyük mühendislik sorunları içerdiğine dikkat çekiyor. Ana asteroit kuşağındaki cisimler yakın olmalarına rağmen yeterli su ve azota sahip değil. Buna karşın, Kuiper Kuşağı'ndaki buzlu gökcisimleri bu açıdan daha zengin kaynaklar barındırıyor. Çalışmada, bu cisimlerin Mars'a yönlendirilerek çarpıştırılması öneriliyor. Böylece hem içerdikleri gazlar atmosfere katılıyor hem de çarpmanın etkisiyle gezegen ısınmaya başlıyor.Mars'ın gelecekte yaşanabilir hale gelmesiUzmanlara göre, tüm bu zorluklara rağmen Mars'ın gelecekte yaşanabilir bir gezegen haline gelmesi olasılık dışı değil. Ancak bu hedefe ulaşmak için önce Kızıl Gezegen'e "büyük kayaları çarptırmak" gerekiyor.​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/canonical-meteorolojiden-tum-turkiyeye-kritik-uyari-pes-pese-kar-saganak-firtina-ve-toz-tasinimi-ucuracak-1095237202.html

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