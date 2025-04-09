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Bilim dünyasını sarsan keşif: Titanik, 10 cm genişliğinde yarıklardan battı
Bilim dünyasını sarsan keşif: Titanik, 10 cm genişliğinde yarıklardan battı
Sputnik Türkiye
Derin deniz haritalama şirketi Magellan'ın 2022'de oluşturduğu dijital ikiz, Titanik batığının son anlarına dair yeni bilgileri ortaya çıkardı. 715 bin... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T01:03+0300
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Titanik belgeseli için hazırlanan üç boyutlu modelleme, gemi batığı hakkında yeni bilgilere ulaşılmasını sağladı.15 Nisan 1912 tarihinde batan Titanik gemisinin batığına gönderilen Romeo ve Juliet adlı sualtı robotlarının çektiği görüntüler çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, çekilen 715 bin fotoğraf ve milyonlarca lazer ölçümüyle yapılan dijital modelde tespit edilen açık buhar vanası ve içe çökmüş kazanların, işçilerin son ana kadar fırınlarda çalışarak geminin ışıklarını açık tuttuğunu böylece 700'den fazla yolcunun kurtulmasını sağladığını ifade etti. Bilgisayar simülasyonları, buzdağının açtığı yarıkların bazılarının sadece 10 cm genişliğinde olduğunu ve geminin 6 bölmesinin su aldığını gösterdi. Kazan dairesinde çalışan işçiler hakkında konuşan Titanik tarihçisi Parks Stephenson ise "Bu fedakarlık olmasaydı, botlar karanlıkta suya indirilemezdi" diyerek işçilerin rolünün altını çizdi.Araştırmacılar, okyanus sedimenti altında kalan hasar izlerinin ancak dijital modelle görülebildiğini vurgularken A4 kağıdı büyüklüğündeki hasarlardan içeri giren buz parçalarının çarpışma sırasında yolcu kabinlerine kadar ulaştığını tespit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/titanikin-kaptani-rostronun-altin-saati-rekor-fiyata-satildi-1090529170.html
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titanik, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi tersanesi, hayalet gemi, buz dağı, buzdağı, buzul dağı, kaza, kaza sebebi
titanik, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi tersanesi, hayalet gemi, buz dağı, buzdağı, buzul dağı, kaza, kaza sebebi

Bilim dünyasını sarsan keşif: Titanik, 10 cm genişliğinde yarıklardan battı

01:03 09.04.2025
© YouTubeTitanik'in batışı
Titanik'in batışı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© YouTube
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Derin deniz haritalama şirketi Magellan'ın 2022'de oluşturduğu dijital ikiz, Titanik batığının son anlarına dair yeni bilgileri ortaya çıkardı. 715 bin fotoğraf ve milyonlarca lazer ölçümüyle oluşturulan modele göre gemi 10 cm genişliğindeki yarıklardan battı. Tespit edilen açık buhar vanası ise işçilerin son ana kadar çalıştığını kanıtladı.
Titanik belgeseli için hazırlanan üç boyutlu modelleme, gemi batığı hakkında yeni bilgilere ulaşılmasını sağladı.
15 Nisan 1912 tarihinde batan Titanik gemisinin batığına gönderilen Romeo ve Juliet adlı sualtı robotlarının çektiği görüntüler çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, çekilen 715 bin fotoğraf ve milyonlarca lazer ölçümüyle yapılan dijital modelde tespit edilen açık buhar vanası ve içe çökmüş kazanların, işçilerin son ana kadar fırınlarda çalışarak geminin ışıklarını açık tuttuğunu böylece 700'den fazla yolcunun kurtulmasını sağladığını ifade etti.
Bilgisayar simülasyonları, buzdağının açtığı yarıkların bazılarının sadece 10 cm genişliğinde olduğunu ve geminin 6 bölmesinin su aldığını gösterdi. Kazan dairesinde çalışan işçiler hakkında konuşan Titanik tarihçisi Parks Stephenson ise "Bu fedakarlık olmasaydı, botlar karanlıkta suya indirilemezdi" diyerek işçilerin rolünün altını çizdi.
Araştırmacılar, okyanus sedimenti altında kalan hasar izlerinin ancak dijital modelle görülebildiğini vurgularken A4 kağıdı büyüklüğündeki hasarlardan içeri giren buz parçalarının çarpışma sırasında yolcu kabinlerine kadar ulaştığını tespit etti.
Titanik'in batışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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Titanik kahramanı Kaptan Rostron'un altın saati rekor fiyata satıldı
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