https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/titanikin-kaptani-rostronun-altin-saati-rekor-fiyata-satildi-1090529170.html

Titanik kahramanı Kaptan Rostron'un altın saati rekor fiyata satıldı

Titanik kahramanı Kaptan Rostron'un altın saati rekor fiyata satıldı

Sputnik Türkiye

1912 yılında İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan kalkan Titanik isimli gemi Amerika Birleşik Devletleri New York kentine ulaşamadan buz dağına çarparak... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T19:55+0300

2024-11-18T19:55+0300

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Titanik gemisinde bulunan yolcuları kurtaran Kaptan Arthur Rastron'a ait altın saat müzayedede düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan kalkan Titanik isimli yolcu gemisi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda batmıştı. Gemide bulunan 700 yolcu Kaptan Arthur Rastron tarafından filikalara alınarak kurtarılırken çok sayıda kişi ise boğularak ve donarak ölmüştü. Olay sonrası kurtarılan 3 kadın yolcu kahraman kaptana altın saat hediye etmişti. Kral V. George tarafından şövalyelik ünvanı alan Kaptan Arthur Rastron'a ait altın saat müzayedede açık artırmaya çıkarıldı. Rekor fiyata satılan altın saat 2 milyon dolara (68 milyon lira) alıcı buldu. Eserin üzerinde bulunan yazıtta 'üç hayatta kalanın içten minnettarlığı ve takdiri ile' yazarken kurtarılan kadınların isimlerinin de saatte yer aldığı ifade edildi.

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