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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/titanikin-kaptani-rostronun-altin-saati-rekor-fiyata-satildi-1090529170.html
Titanik kahramanı Kaptan Rostron'un altın saati rekor fiyata satıldı
Titanik kahramanı Kaptan Rostron'un altın saati rekor fiyata satıldı
Sputnik Türkiye
1912 yılında İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan kalkan Titanik isimli gemi Amerika Birleşik Devletleri New York kentine ulaşamadan buz dağına çarparak... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T19:55+0300
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Titanik gemisinde bulunan yolcuları kurtaran Kaptan Arthur Rastron'a ait altın saat müzayedede düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan kalkan Titanik isimli yolcu gemisi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda batmıştı. Gemide bulunan 700 yolcu Kaptan Arthur Rastron tarafından filikalara alınarak kurtarılırken çok sayıda kişi ise boğularak ve donarak ölmüştü. Olay sonrası kurtarılan 3 kadın yolcu kahraman kaptana altın saat hediye etmişti. Kral V. George tarafından şövalyelik ünvanı alan Kaptan Arthur Rastron'a ait altın saat müzayedede açık artırmaya çıkarıldı. Rekor fiyata satılan altın saat 2 milyon dolara (68 milyon lira) alıcı buldu. Eserin üzerinde bulunan yazıtta 'üç hayatta kalanın içten minnettarlığı ve takdiri ile' yazarken kurtarılan kadınların isimlerinin de saatte yer aldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/james-camerondan-titanik-itirafi-hic-istemedim-1084845024.html
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titanik, titanic, titanic 2, altın, saat, dolar, müze, açık artırma, rekor
titanik, titanic, titanic 2, altın, saat, dolar, müze, açık artırma, rekor

Titanik kahramanı Kaptan Rostron'un altın saati rekor fiyata satıldı

19:55 18.11.2024 (güncellendi: 20:05 18.11.2024)
© YouTubeTitanik'in batışı
Titanik'in batışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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1912 yılında İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan kalkan Titanik isimli gemi Amerika Birleşik Devletleri New York kentine ulaşamadan buz dağına çarparak batmıştı. Olay sonrası 700 kişiyi kurtaran Kaptan Arthur Rastron'a kahramanlığı nedeniyle altın saat hediye edilmişti. Kaptanın hediye edilen altın saati müzayedede 2 milyon dolara satıldı.
Titanik gemisinde bulunan yolcuları kurtaran Kaptan Arthur Rastron'a ait altın saat müzayedede düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.
İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan kalkan Titanik isimli yolcu gemisi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda batmıştı. Gemide bulunan 700 yolcu Kaptan Arthur Rastron tarafından filikalara alınarak kurtarılırken çok sayıda kişi ise boğularak ve donarak ölmüştü. Olay sonrası kurtarılan 3 kadın yolcu kahraman kaptana altın saat hediye etmişti. Kral V. George tarafından şövalyelik ünvanı alan Kaptan Arthur Rastron'a ait altın saat müzayedede açık artırmaya çıkarıldı. Rekor fiyata satılan altın saat 2 milyon dolara (68 milyon lira) alıcı buldu.
Eserin üzerinde bulunan yazıtta 'üç hayatta kalanın içten minnettarlığı ve takdiri ile' yazarken kurtarılan kadınların isimlerinin de saatte yer aldığı ifade edildi.
Titanik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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James Cameron'dan Titanik itirafı: 'Hiç istemedim'
14 Haziran , 11:58
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