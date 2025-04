https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/avrupa-birliginden-tarife-misillemesi-abd-urunlerine-yuzde-25-gumruk-vergisi-onaylandi-1095259987.html

Avrupa Birliği’nden 'tarife' misillemesi: ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi onaylandı

AB üye ülkeleri, ABD'nin bloktan çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisine misilleme olarak badem, portakal suyu, kümes hayvanları, soya fasulyesi, çelik ve alüminyum, tütün ve yatlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını onayladı.Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada söz konusu misilleme tedbirlerinin 15 Nisan'dan itibaren tahsil edilmeye başlanacağını dile getirilirken AB misillemesinden etkilenecek ABD ürünlerinin nihai listesi kamuoyuna açıklanmadı.Avrupa Komisyonu Ekonomik Güvenlik Sözcüsü Olof Gill yaptığı açıklamada "ABD'nin adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul etmesi halinde (AB tarifeleri) herhangi bir zamanda askıya alınabilir" dedi.AB gümrük vergilerinden etkilenen ABD ithalatının hacminin ABD gümrük vergilerinin vurduğu ihracattan daha az olacağı belirtilirken AB'nin alüminyum ve çelik ihracatına yönelik 12 Mart'ta yürürlüğe giren ABD gümrük vergilerinin her yıl 26 milyar euro değerinde olduğu ve ABD ürünlerinin yıllık yaklaşık 22 milyar euro'luk kısmının AB tarafından hedef alınmasının beklendiği aktarıldı.Trump yönetimi, alüminyum ve çeliğin yanı sıra AB otomobillerine de yüzde 25 gümrük vergisi ve tüm AB ithalatına yüzde 20 'karşılıklı' gümrük vergisi getirmişti. AB'nin ABD'ye ihracatının yüzde 70'inin bu durumdan etkileneceği kaydedildmişti.27 ülkeden oluşan AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın metallere yüzde 25 vergi koymasının ardından Avrupalı iş dünyası ve tüketicileri korumak için harekete geçeceği uyarısında bulunarak, "AB, ABD'nin gümrük vergilerinin haksız ve zarar verici olduğunu, her iki tarafa ve küresel ekonomiye ekonomik zarar verdiğini düşünmektedir. AB, ABD ile dengeli ve karşılıklı yarar sağlayacak müzakere edilmiş sonuçlar bulma konusundaki açık tercihini belirtmiştir" açıklaması yapmıştı.Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, “ABD'nin adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul etmesi halinde bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir” cümlesi kaydedilmişti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, ABD yönetimi ile müzakerelerin başarılı olmaması halinde AB'nin misilleme yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Karşılık vermeye hazırız” diyen Leyen, AB'nin çıkarlarını ve işletmelerini korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlandığını da sözlerine eklemişti.

