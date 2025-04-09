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Trump, USAID'i durdurma kararı almıştı: 'Yardım' operasyonları birçok kriz bölgesinde yeniden başlatılacak
Trump, USAID'i durdurma kararı almıştı: 'Yardım' operasyonları birçok kriz bölgesinde yeniden başlatılacak
Sputnik Türkiye
Daha önce sonlandırıldığı duyurulan en az 6 USAID programının Lübnan, Suriye, Somali, Ürdün, Irak ve Ekvador'da acil gıda yardımı fonu adı altında... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T17:03+0300
2025-04-09T17:03+0300
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ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Elon Musk, USAID'i defalarca dolandırıcılıkla suçlamış ve ek olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kurumun 'asli misyonundan çoktan uzaklaştığını' belirterek kurumun faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.ABD Başkanı Trump yönetimi yakın zamanda iptal edilen en az altı ABD dış 'yardım' programını yeniden başlatmak için harekete geçtiği dile getirildi.Konu hakkında bilgi sahibi olduğu öne sürülen kaynakların Batı medyasına yaptığı açıklamalarda Lübnan, Suriye, Somali, Ürdün, Irak ve Ekvator'daki Dünya Gıda Programı'na verilen 'yardımların' tekrar başlatılmasının planlandığı dile getirildi.Buna ek olarak Pasifik bölgesinde de Uluslararası Göç Örgütü'ne verilen dört 'yardım' programının da yeniden başlatıldığı aktarıldı.ABD Dışişleri Bakanlığı, 'yardımların' devam etmesine ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.ABD Başkanı Trump daha önce dış yardımları dondurmuş ve Elon Musk da USAID'i bir 'suç örgütü' olarak nitelendirmişti.USAID sözde sivil toplum gruplarını finanse ederek uzun süredir Amerikan nüfuzunun gizli bir destekçisi olarak işlev görüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/abdde-belge-imha-krizi-usaid-calisanlara-belgeleri-yakin-emri-verdigi-one-suruldu-1094417330.html
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abd, marco rubio, abd, suriye, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), dışişleri bakanlığı, somali, ortadoğu, irak, usaid
abd, marco rubio, abd, suriye, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), dışişleri bakanlığı, somali, ortadoğu, irak, usaid

Trump, USAID'i durdurma kararı almıştı: 'Yardım' operasyonları birçok kriz bölgesinde yeniden başlatılacak

17:03 09.04.2025
© AP Photo / Carolyn KasterAmerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Daha önce sonlandırıldığı duyurulan en az 6 USAID programının Lübnan, Suriye, Somali, Ürdün, Irak ve Ekvador'da acil gıda yardımı fonu adı altında canlandırılacağı öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Elon Musk, USAID'i defalarca dolandırıcılıkla suçlamış ve ek olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kurumun 'asli misyonundan çoktan uzaklaştığını' belirterek kurumun faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Trump yönetimi yakın zamanda iptal edilen en az altı ABD dış 'yardım' programını yeniden başlatmak için harekete geçtiği dile getirildi.
Konu hakkında bilgi sahibi olduğu öne sürülen kaynakların Batı medyasına yaptığı açıklamalarda Lübnan, Suriye, Somali, Ürdün, Irak ve Ekvator'daki Dünya Gıda Programı'na verilen 'yardımların' tekrar başlatılmasının planlandığı dile getirildi.
Buna ek olarak Pasifik bölgesinde de Uluslararası Göç Örgütü'ne verilen dört 'yardım' programının da yeniden başlatıldığı aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'yardımların' devam etmesine ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.
ABD Başkanı Trump daha önce dış yardımları dondurmuş ve Elon Musk da USAID'i bir 'suç örgütü' olarak nitelendirmişti.
USAID sözde sivil toplum gruplarını finanse ederek uzun süredir Amerikan nüfuzunun gizli bir destekçisi olarak işlev görüyordu.
USAID - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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