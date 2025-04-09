https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/trump-usaidi-durdurma-karari-almisti-yardim-operasyonlari-bircok-kriz-bolgesinde-yeniden-1095258471.html

Trump, USAID'i durdurma kararı almıştı: 'Yardım' operasyonları birçok kriz bölgesinde yeniden başlatılacak

Trump, USAID'i durdurma kararı almıştı: 'Yardım' operasyonları birçok kriz bölgesinde yeniden başlatılacak

Sputnik Türkiye

Daha önce sonlandırıldığı duyurulan en az 6 USAID programının Lübnan, Suriye, Somali, Ürdün, Irak ve Ekvador'da acil gıda yardımı fonu adı altında... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T17:03+0300

2025-04-09T17:03+0300

2025-04-09T17:03+0300

dünya

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marco rubio

abd

suriye

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

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ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) Başkanı Elon Musk, USAID'i defalarca dolandırıcılıkla suçlamış ve ek olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kurumun 'asli misyonundan çoktan uzaklaştığını' belirterek kurumun faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.ABD Başkanı Trump yönetimi yakın zamanda iptal edilen en az altı ABD dış 'yardım' programını yeniden başlatmak için harekete geçtiği dile getirildi.Konu hakkında bilgi sahibi olduğu öne sürülen kaynakların Batı medyasına yaptığı açıklamalarda Lübnan, Suriye, Somali, Ürdün, Irak ve Ekvator'daki Dünya Gıda Programı'na verilen 'yardımların' tekrar başlatılmasının planlandığı dile getirildi.Buna ek olarak Pasifik bölgesinde de Uluslararası Göç Örgütü'ne verilen dört 'yardım' programının da yeniden başlatıldığı aktarıldı.ABD Dışişleri Bakanlığı, 'yardımların' devam etmesine ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.ABD Başkanı Trump daha önce dış yardımları dondurmuş ve Elon Musk da USAID'i bir 'suç örgütü' olarak nitelendirmişti.USAID sözde sivil toplum gruplarını finanse ederek uzun süredir Amerikan nüfuzunun gizli bir destekçisi olarak işlev görüyordu.

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abd, marco rubio, abd, suriye, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), dışişleri bakanlığı, somali, ortadoğu, irak, usaid