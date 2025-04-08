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Meteoroloji'den '31 il tehlike altında' diyerek alarma geçti, hava daha da kötüye gidiyor: Okullar tatil mi?
Meteoroloji'den '31 il tehlike altında' diyerek alarma geçti, hava daha da kötüye gidiyor: Okullar tatil mi?
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Meteoroloji 8 Nisan hava durumu raporunu yayımladı! 32 ilde kar ve sağanak yağış bekleniyor, sarı kodlu uyarı yapıldı. Hangi illerde okullar tatil olacak? Detaylar burada!
2025-04-08T06:55+0300
2025-04-08T06:56+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
güneydoğu anadolu
muş
siirt
batman
meteoroloji
doğu anadolu
yaşam
hava durumu
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde bahar havası yerini yeniden soğuk, kar ve sağanak yağışlara bıraktı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 32 ilde kuvvetli yağış ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sarı kodlu uyarı yapıldı.Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacakRapora göre; İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevreleri yağış alacak. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış alarmı: Bu i̇llerde dikkatMuğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari, Antalya’nın batısı ve Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle bu illerde ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması istendi.Doğu ve Güneydoğu’da fırtına bekleniyorMeteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi riskler göz önünde bulundurulmalı.Toz taşınımı geliyor: Görüş mesafesi düşecekDoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Bu doğa olayı; hava kalitesini azaltabilir, görüş mesafesini düşürebilir ve çamur şeklinde yağışlara neden olabilir. Vatandaşlar özellikle solunum problemi olanlar için dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.Sıcaklıklar düşüyor: Bahar havasına araMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, diğer bölgelerde normaller civarında seyredecek.Sarı kodlu uyarı verilen 8 i̇lBitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Bu illerde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların ve özellikle yetkililerin hazırlıklı olmaları istendi.Okullar tatil mi?8 Nisan Salı günü için herhangi bir valilik açıklaması henüz yapılmadı. Eğitimle ilgili alınacak olası tatil kararları, gelişmelere göre resmi kanallardan duyurulacak. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.Bugün hava nasıl olacak?Yağmur, kar ve fırtına geri döndüMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava dalgası, sıcaklıklarda ciddi düşüşlere ve yer yer kar yağışına yol açacak. Vatandaşlara özellikle ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.Marmara’da bulutlu hava hakimMarmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'de ise yağış beklenmiyor ancak hava kapalı olacak.Ege’de sağanak ve kar alarmıEge Bölgesi'nde, özellikle Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kütahya çevrelerinde ise yağmur, karla karışık yağmur ve kara dönebilir. İzmir’de parçalı ve çok bulutlu bir gün beklenirken, iç kesimlerde yağışlar kuvvetli seyredecek.Akdeniz’de kuvvetli sağanak uyarısıAkdeniz Bölgesi geneli yağışlı geçecek. Özellikle Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adana, Hatay ve çevre illerde günün ilerleyen saatlerinde yağmurun etkisini artırması tahmin ediliyor.İç Anadolu’da kar ve sağanak bir aradaİç Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim. Eskişehir çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, öğle saatlerinde ise yağmur bekleniyor. Ankara, Konya ve Nevşehir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Batı Karadeniz’de kar sürpriziBolu ve Karabük’te sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, öğleden sonra ise yağmur bekleniyor. Zonguldak ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar devam edecek.Doğu ve Orta Karadeniz’de fırtına etkisiOrta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızında rüzgar bekleniyor.Doğu Anadolu’da karla karışık yağış geri döndüDoğu Anadolu Bölgesi, kar ve sağanak yağışın etkisi altında. Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi var. Bölgenin doğusunda kısa süreli fırtına ve toz taşınımı da bekleniyor.Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı ve sağanakGüneydoğu Anadolu Bölgesi için yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı. Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Adıyaman'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar öğleye doğru kuvvetlenecek. Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı yaşanacağı belirtildi.Denizler ve göllerde fırtınamsı rüzgar beklentisiDenizlerde Doğu Karadeniz’de fırtına, Ege’de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Van Gölü çevresinde gün boyunca çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak etkili olacak.
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meteoroloji, hava durumu, 8 nisan, kar yağışı, fırtına, sarı kod, uyarı, toz taşınımı, kuvvetli rüzgar, sağanak yağış, sıcaklık düşüşü, sel, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar, don olayı, yüksek kesimler, ani sel, su baskını, gök gürültüsü, dolu yağışı, türkiye geneli, yağışlı hava, mevsim normalleri, karla karışık yağmur, buzlanma, don, çığ tehlikesi, görüş mesafesi, hava kalitesi, çamur şeklinde yağış, eğitimde aksama, valilik açıklaması, tatil, güncel hava durumu, son dakika, hava tahmini
meteoroloji, hava durumu, 8 nisan, kar yağışı, fırtına, sarı kod, uyarı, toz taşınımı, kuvvetli rüzgar, sağanak yağış, sıcaklık düşüşü, sel, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar, don olayı, yüksek kesimler, ani sel, su baskını, gök gürültüsü, dolu yağışı, türkiye geneli, yağışlı hava, mevsim normalleri, karla karışık yağmur, buzlanma, don, çığ tehlikesi, görüş mesafesi, hava kalitesi, çamur şeklinde yağış, eğitimde aksama, valilik açıklaması, tatil, güncel hava durumu, son dakika, hava tahmini

Meteoroloji'den '31 il tehlike altında' diyerek alarma geçti, hava daha da kötüye gidiyor: Okullar tatil mi?

06:55 08.04.2025 (güncellendi: 06:56 08.04.2025)
© AA / Mert Alper DervışKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji 8 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. 32 ilde kar, sağanak ve fırtına bekleniyor. Sarı kodlu uyarılar ve toz taşınımı da yolda. Kişilere ani sel, ulaşımda aksamalar ve çamur yağışlarına karşı dikkat çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde bahar havası yerini yeniden soğuk, kar ve sağanak yağışlara bıraktı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 32 ilde kuvvetli yağış ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Rapora göre; İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevreleri yağış alacak. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış alarmı: Bu i̇llerde dikkat

Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari, Antalya’nın batısı ve Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle bu illerde ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması istendi.

Doğu ve Güneydoğu’da fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi riskler göz önünde bulundurulmalı.

Toz taşınımı geliyor: Görüş mesafesi düşecek

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Bu doğa olayı; hava kalitesini azaltabilir, görüş mesafesini düşürebilir ve çamur şeklinde yağışlara neden olabilir. Vatandaşlar özellikle solunum problemi olanlar için dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Sıcaklıklar düşüyor: Bahar havasına ara

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, diğer bölgelerde normaller civarında seyredecek.

Sarı kodlu uyarı verilen 8 i̇l

Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Bu illerde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların ve özellikle yetkililerin hazırlıklı olmaları istendi.

Okullar tatil mi?

8 Nisan Salı günü için herhangi bir valilik açıklaması henüz yapılmadı. Eğitimle ilgili alınacak olası tatil kararları, gelişmelere göre resmi kanallardan duyurulacak. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Bugün hava nasıl olacak?

Yağmur, kar ve fırtına geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava dalgası, sıcaklıklarda ciddi düşüşlere ve yer yer kar yağışına yol açacak. Vatandaşlara özellikle ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Marmara’da bulutlu hava hakim

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'de ise yağış beklenmiyor ancak hava kapalı olacak.

Ege’de sağanak ve kar alarmı

Ege Bölgesi'nde, özellikle Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kütahya çevrelerinde ise yağmur, karla karışık yağmur ve kara dönebilir. İzmir’de parçalı ve çok bulutlu bir gün beklenirken, iç kesimlerde yağışlar kuvvetli seyredecek.

Akdeniz’de kuvvetli sağanak uyarısı

Akdeniz Bölgesi geneli yağışlı geçecek. Özellikle Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adana, Hatay ve çevre illerde günün ilerleyen saatlerinde yağmurun etkisini artırması tahmin ediliyor.

İç Anadolu’da kar ve sağanak bir arada

İç Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim. Eskişehir çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, öğle saatlerinde ise yağmur bekleniyor. Ankara, Konya ve Nevşehir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Batı Karadeniz’de kar sürprizi

Bolu ve Karabük’te sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, öğleden sonra ise yağmur bekleniyor. Zonguldak ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar devam edecek.

Doğu ve Orta Karadeniz’de fırtına etkisi

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızında rüzgar bekleniyor.

Doğu Anadolu’da karla karışık yağış geri döndü

Doğu Anadolu Bölgesi, kar ve sağanak yağışın etkisi altında. Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi var. Bölgenin doğusunda kısa süreli fırtına ve toz taşınımı da bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı ve sağanak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı. Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Adıyaman'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar öğleye doğru kuvvetlenecek. Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı yaşanacağı belirtildi.

Denizler ve göllerde fırtınamsı rüzgar beklentisi

Denizlerde Doğu Karadeniz’de fırtına, Ege’de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Van Gölü çevresinde gün boyunca çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak etkili olacak.
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