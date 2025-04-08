https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/meteorolojiden-31-il-tehlike-altinda-diyerek-alarma-gecti-hava-daha-da-kotuye-gidiyor-okullar-tatil-1095210981.html

Meteoroloji'den '31 il tehlike altında' diyerek alarma geçti, hava daha da kötüye gidiyor: Okullar tatil mi?

Meteoroloji'den '31 il tehlike altında' diyerek alarma geçti, hava daha da kötüye gidiyor: Okullar tatil mi?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 8 Nisan hava durumu raporunu yayımladı! 32 ilde kar ve sağanak yağış bekleniyor, sarı kodlu uyarı yapıldı. Hangi illerde okullar tatil olacak? Detaylar burada!

2025-04-08T06:55+0300

2025-04-08T06:55+0300

2025-04-08T06:56+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

güneydoğu anadolu

muş

siirt

batman

meteoroloji

doğu anadolu

yaşam

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hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde bahar havası yerini yeniden soğuk, kar ve sağanak yağışlara bıraktı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 32 ilde kuvvetli yağış ve kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sarı kodlu uyarı yapıldı.Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacakRapora göre; İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevreleri yağış alacak. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış alarmı: Bu i̇llerde dikkatMuğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak, Hakkari, Antalya’nın batısı ve Van’ın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle bu illerde ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması istendi.Doğu ve Güneydoğu’da fırtına bekleniyorMeteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğini bildirdi. Fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi riskler göz önünde bulundurulmalı.Toz taşınımı geliyor: Görüş mesafesi düşecekDoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Bu doğa olayı; hava kalitesini azaltabilir, görüş mesafesini düşürebilir ve çamur şeklinde yağışlara neden olabilir. Vatandaşlar özellikle solunum problemi olanlar için dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.Sıcaklıklar düşüyor: Bahar havasına araMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Bu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, diğer bölgelerde normaller civarında seyredecek.Sarı kodlu uyarı verilen 8 i̇lBitlis, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Bu illerde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların ve özellikle yetkililerin hazırlıklı olmaları istendi.Okullar tatil mi?8 Nisan Salı günü için herhangi bir valilik açıklaması henüz yapılmadı. Eğitimle ilgili alınacak olası tatil kararları, gelişmelere göre resmi kanallardan duyurulacak. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.Bugün hava nasıl olacak?Yağmur, kar ve fırtına geri döndüMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava dalgası, sıcaklıklarda ciddi düşüşlere ve yer yer kar yağışına yol açacak. Vatandaşlara özellikle ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.Marmara’da bulutlu hava hakimMarmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'de ise yağış beklenmiyor ancak hava kapalı olacak.Ege’de sağanak ve kar alarmıEge Bölgesi'nde, özellikle Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kütahya çevrelerinde ise yağmur, karla karışık yağmur ve kara dönebilir. İzmir’de parçalı ve çok bulutlu bir gün beklenirken, iç kesimlerde yağışlar kuvvetli seyredecek.Akdeniz’de kuvvetli sağanak uyarısıAkdeniz Bölgesi geneli yağışlı geçecek. Özellikle Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adana, Hatay ve çevre illerde günün ilerleyen saatlerinde yağmurun etkisini artırması tahmin ediliyor.İç Anadolu’da kar ve sağanak bir aradaİç Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim. Eskişehir çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, öğle saatlerinde ise yağmur bekleniyor. Ankara, Konya ve Nevşehir’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Batı Karadeniz’de kar sürpriziBolu ve Karabük’te sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, öğleden sonra ise yağmur bekleniyor. Zonguldak ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar devam edecek.Doğu ve Orta Karadeniz’de fırtına etkisiOrta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızında rüzgar bekleniyor.Doğu Anadolu’da karla karışık yağış geri döndüDoğu Anadolu Bölgesi, kar ve sağanak yağışın etkisi altında. Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi var. Bölgenin doğusunda kısa süreli fırtına ve toz taşınımı da bekleniyor.Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı ve sağanakGüneydoğu Anadolu Bölgesi için yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapıldı. Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Adıyaman'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar öğleye doğru kuvvetlenecek. Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı yaşanacağı belirtildi.Denizler ve göllerde fırtınamsı rüzgar beklentisiDenizlerde Doğu Karadeniz’de fırtına, Ege’de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Van Gölü çevresinde gün boyunca çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak etkili olacak.

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güneydoğu anadolu

muş

siirt

doğu anadolu

i̇zmir

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