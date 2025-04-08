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Sistemi çözenler 32 günde zengin oldu, en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 1 ayda ne kadar kazandırıyor?
Sistemi çözenler 32 günde zengin oldu, en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 1 ayda ne kadar kazandırıyor?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sonrası mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Yüzde 49 seviyesine dayanan oranlarla birlikte 500 bin TL’nin aylık... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T08:31+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin mart ayında aldığı yeni kararlarla birlikte piyasaya verdiği mesaj netleşti: Sıkı para politikası devam ediyor. Bu doğrultuda mevduat faizleri yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Nisan ayının ikinci haftasında mevduat faiz oranları yüzde 49’a kadar çıktı. Psikolojik sınır olan yüzde 50’ye çok yaklaşıldı.500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?Faiz oranlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların “500 bin TL aylık ne kazandırır?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Ortalama %49 faiz oranı ile 32 günlük vade üzerinden yapılan hesaplamada, 500 bin TL'nin brüt getirisi yaklaşık 21.800 TL civarında oldu. Net kazanç, stopaj kesintisine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.En yüksek mevduat faizi veren bankalar8 Nisan 2025 itibarıyla bankaların duyurduğu güncel mevduat faiz oranları şöyle sıralandı:Bu oranlar, genellikle 32 günlük vadelerde geçerli olup, bazı bankalarda dijital bankacılık avantajlarıyla birlikte sunuluyor.Merkez Bankası ne yapmıştı?TCMB, mart ayında gerçekleştirdiği takvim dışı Para Politikası Kurulu toplantısında, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Bu kararın ardından bankaların mevduat faiz oranlarında hızlı bir toparlanma görüldü. TL’nin cazibesini artırmak ve dolarizasyonu azaltmak adına atılan adımlar, yatırımcıyı yeniden vadeli mevduata yönlendirdi.Mevduat faizleri daha da yükselir mi?Piyasa uzmanları, enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin kısa vadede yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtiyor. Yüzde 50 sınırının aşılması halinde, mevduat getirilerinin daha da cazip hale gelebileceği vurgulanıyor. Ancak, yatırımcının vergi ve stopaj düzenlemelerini göz önünde bulundurması gerekiyor.
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mevduat faizleri 2025, 500 bin tl aylık faiz getirisi, en yüksek mevduat faizi veren bankalar, hangi banka en çok faiz veriyor, 32 günlük mevduat faizi, nisan 2025 faiz oranları, vadeli mevduat kazancı hesaplama, 1 milyon tl faiz getirisi 2025
mevduat faizleri 2025, 500 bin tl aylık faiz getirisi, en yüksek mevduat faizi veren bankalar, hangi banka en çok faiz veriyor, 32 günlük mevduat faizi, nisan 2025 faiz oranları, vadeli mevduat kazancı hesaplama, 1 milyon tl faiz getirisi 2025

Sistemi çözenler 32 günde zengin oldu, en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 1 ayda ne kadar kazandırıyor?

08:31 08.04.2025
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Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sonrası mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Yüzde 49 seviyesine dayanan oranlarla birlikte 500 bin TL’nin aylık getirisi yatırımcıların radarına girdi. En yüksek faiz veren bankalar, güncel oranlar ve TL bazında kazançlar haberimizde!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin mart ayında aldığı yeni kararlarla birlikte piyasaya verdiği mesaj netleşti: Sıkı para politikası devam ediyor. Bu doğrultuda mevduat faizleri yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Nisan ayının ikinci haftasında mevduat faiz oranları yüzde 49’a kadar çıktı. Psikolojik sınır olan yüzde 50’ye çok yaklaşıldı.

500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Faiz oranlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların “500 bin TL aylık ne kazandırır?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Ortalama %49 faiz oranı ile 32 günlük vade üzerinden yapılan hesaplamada, 500 bin TL'nin brüt getirisi yaklaşık 21.800 TL civarında oldu. Net kazanç, stopaj kesintisine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

En yüksek mevduat faizi veren bankalar

8 Nisan 2025 itibarıyla bankaların duyurduğu güncel mevduat faiz oranları şöyle sıralandı:
Fibabanka (Kiraz Hesap): yüzde 49,00
ON Dijital (ON Plus): yüzde 48,50
QNB Finansbank (Kazandıran Hesap): yüzde 48,00
Anadolubank (Renkli Hesap): yüzde 48,00
Alternatif Bank (VOV Hesap): yüzde 48,00
Bu oranlar, genellikle 32 günlük vadelerde geçerli olup, bazı bankalarda dijital bankacılık avantajlarıyla birlikte sunuluyor.

Merkez Bankası ne yapmıştı?

TCMB, mart ayında gerçekleştirdiği takvim dışı Para Politikası Kurulu toplantısında, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Bu kararın ardından bankaların mevduat faiz oranlarında hızlı bir toparlanma görüldü. TL’nin cazibesini artırmak ve dolarizasyonu azaltmak adına atılan adımlar, yatırımcıyı yeniden vadeli mevduata yönlendirdi.

Mevduat faizleri daha da yükselir mi?

Piyasa uzmanları, enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin kısa vadede yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtiyor. Yüzde 50 sınırının aşılması halinde, mevduat getirilerinin daha da cazip hale gelebileceği vurgulanıyor. Ancak, yatırımcının vergi ve stopaj düzenlemelerini göz önünde bulundurması gerekiyor.
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