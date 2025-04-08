https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/sistemi-cozenler-32-gunde-zengin-oldu-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1-ayda-ne-1095213460.html

Sistemi çözenler 32 günde zengin oldu, en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 1 ayda ne kadar kazandırıyor?

Sistemi çözenler 32 günde zengin oldu, en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 1 ayda ne kadar kazandırıyor?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sonrası mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Yüzde 49 seviyesine dayanan oranlarla birlikte 500 bin TL’nin aylık... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T08:31+0300

2025-04-08T08:31+0300

2025-04-08T08:31+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin mart ayında aldığı yeni kararlarla birlikte piyasaya verdiği mesaj netleşti: Sıkı para politikası devam ediyor. Bu doğrultuda mevduat faizleri yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Nisan ayının ikinci haftasında mevduat faiz oranları yüzde 49’a kadar çıktı. Psikolojik sınır olan yüzde 50’ye çok yaklaşıldı.500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?Faiz oranlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların “500 bin TL aylık ne kazandırır?” sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Ortalama %49 faiz oranı ile 32 günlük vade üzerinden yapılan hesaplamada, 500 bin TL'nin brüt getirisi yaklaşık 21.800 TL civarında oldu. Net kazanç, stopaj kesintisine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.En yüksek mevduat faizi veren bankalar8 Nisan 2025 itibarıyla bankaların duyurduğu güncel mevduat faiz oranları şöyle sıralandı:Bu oranlar, genellikle 32 günlük vadelerde geçerli olup, bazı bankalarda dijital bankacılık avantajlarıyla birlikte sunuluyor.Merkez Bankası ne yapmıştı?TCMB, mart ayında gerçekleştirdiği takvim dışı Para Politikası Kurulu toplantısında, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Bu kararın ardından bankaların mevduat faiz oranlarında hızlı bir toparlanma görüldü. TL’nin cazibesini artırmak ve dolarizasyonu azaltmak adına atılan adımlar, yatırımcıyı yeniden vadeli mevduata yönlendirdi.Mevduat faizleri daha da yükselir mi?Piyasa uzmanları, enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin kısa vadede yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtiyor. Yüzde 50 sınırının aşılması halinde, mevduat getirilerinin daha da cazip hale gelebileceği vurgulanıyor. Ancak, yatırımcının vergi ve stopaj düzenlemelerini göz önünde bulundurması gerekiyor.

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