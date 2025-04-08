https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/cocuk-sahibi-olana-60-ay-boyunca-nakit-odeme-basliyor-300-bin-tllik-dogum-yardimi-nasil-alinir-1095211505.html
Çocuk sahibi olana 60 ay boyunca nakit ödeme başlıyor: 300 bin TL'lik doğum yardımı nasıl alınır?
Çocuk sahibi olana 60 ay boyunca nakit ödeme başlıyor: 300 bin TL'lik doğum yardımı nasıl alınır?
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1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için ilkine 5.000 TL tek seferlik, ikinci ve sonrakilere 60 ay boyunca 1.500 TL ile 5.000 TL arası doğum yardımı verilecek. Başvurular bayram sonrası başlıyor, işte tüm detaylar!
2025-04-08T07:11+0300
2025-04-08T07:11+0300
2025-04-08T07:11+0300
doğum
doğum oranı
ekonomi̇
yardım
doğum yapmak
doğum yardımı
doğum yapan kadına yardım
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Ailelerin uzun süredir beklediği doğum yardımı desteği, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte Türkiye’de doğan her çocuk için devlet desteği sağlanacak. Bu uygulama, ekonomik destek arayan aileler için önemli bir sosyal politika adımı olarak değerlendiriliyor.Her çocuk i̇çin farklı destek miktarlarıYeni sisteme göre:Bu ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden hiçbir ön şart aranmaksızın annelerin hesaplarına yatırılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulamayı şu sözlerle açıkladı:Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılacak?Doğum yardımı başvuru süreci şu şekilde işleyecek:Başvuru şartları nelerdir?Başvuru yapılabilmesi için:Başvurular ne zaman başlayacak?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada başvuru sürecine ilişkin bilgi verdi:Demografik yapıya stratejik destekYeni teşvik sistemi, Türkiye'nin demografik sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla atılmış sosyal politika adımlarından biri olarak görülüyor. Uygulama ile hem doğum oranlarının artırılması, hem de aile yapısının desteklenmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/meteorolojiden-31-il-tehlike-altinda-diyerek-alarma-gecti-hava-daha-da-kotuye-gidiyor-okullar-tatil-1095210981.html
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doğum yardımı 2025, çocuk yardımı başvurusu, 5 bin tl doğum desteği, doğum yardımı başvuru şartları, devlet çocuk yardımı 2025, ikinci çocuğa devlet desteği, doğum yardımı nasıl alınır, çocuk başına devlet yardımı, aylık 5000 tl çocuk yardımı, annelere doğum yardımı, doğum yardımı başvurusu ne zaman
Çocuk sahibi olana 60 ay boyunca nakit ödeme başlıyor: 300 bin TL'lik doğum yardımı nasıl alınır?
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte doğum yardımı uygulaması 1 Ocak 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL destek verilecek. Başvurular bayram sonrası başlayacak.
Ailelerin uzun süredir beklediği doğum yardımı desteği, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte Türkiye’de doğan her çocuk için devlet desteği sağlanacak. Bu uygulama, ekonomik destek arayan aileler için önemli bir sosyal politika adımı olarak değerlendiriliyor.
Her çocuk i̇çin farklı destek miktarları
İlk çocuk
için tek seferlik 5.000 TL
ödeme yapılacak.
İkinci çocuk
için aylık 1.500 TL
, toplamda 60 ay süresince ödeme gerçekleştirilecek.
Üçüncü ve sonraki çocuklar
için ise aylık 5.000 TL
destek sağlanacak.
Bu ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden hiçbir ön şart aranmaksızın annelerin hesaplarına yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulamayı şu sözlerle açıkladı:
“Yeni doğacak ilk çocuk için 5 bin liralık tek seferlik yardım, ikinci çocuk için 60 ay boyunca 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin TL nakdi destek sağlayacağız. Yardımlar hiçbir şart aranmaksızın doğrudan annelerimizin hesabına yatırılacak.”
Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılacak?
Doğum yardımı başvuru süreci şu şekilde işleyecek:
Doğum sonrası çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
'ne kaydı yapılacak.
“Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
” doldurularak başvuru şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacak.
Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
ile Sosyal Hizmet Merkezleri
tarafından alınacak.
Kamu çalışanları
, başvurularını kendi kurumlarına yapacak.
Yurt dışındaki vatandaşlar
, başvurularını konsolosluklar
ve büyükelçilikler
üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru şartları nelerdir?
Başvuru yapılabilmesi için:
Çocuğun nüfus kaydının
tamamlanmış olması,
“Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
”nin eksiksiz şekilde doldurulması,
Belirtilen kurumlara iletilmesi gerekmektedir.
Başvurular ne zaman başlayacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada başvuru sürecine ilişkin bilgi verdi:
“Bayramdan sonra başvurular alınmaya başlanacak. İlk çocuklara 5 bin TL tek seferlik, ikinci çocuklara 1500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasına ise 5 bin TL olmak üzere annelerin hesabına düzenli ödeme yapılacak.”
Demografik yapıya stratejik destek
Yeni teşvik sistemi, Türkiye'nin demografik sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla atılmış sosyal politika adımlarından biri olarak görülüyor. Uygulama ile hem doğum oranlarının artırılması, hem de aile yapısının desteklenmesi hedefleniyor.