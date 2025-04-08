https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/cocuk-sahibi-olana-60-ay-boyunca-nakit-odeme-basliyor-300-bin-tllik-dogum-yardimi-nasil-alinir-1095211505.html

Çocuk sahibi olana 60 ay boyunca nakit ödeme başlıyor: 300 bin TL'lik doğum yardımı nasıl alınır?

Çocuk sahibi olana 60 ay boyunca nakit ödeme başlıyor: 300 bin TL'lik doğum yardımı nasıl alınır?

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için ilkine 5.000 TL tek seferlik, ikinci ve sonrakilere 60 ay boyunca 1.500 TL ile 5.000 TL arası doğum yardımı verilecek. Başvurular bayram sonrası başlıyor, işte tüm detaylar!

2025-04-08T07:11+0300

2025-04-08T07:11+0300

2025-04-08T07:11+0300

doğum

doğum oranı

ekonomi̇

yardım

doğum yapmak

doğum yardımı

doğum yapan kadına yardım

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Ailelerin uzun süredir beklediği doğum yardımı desteği, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte Türkiye’de doğan her çocuk için devlet desteği sağlanacak. Bu uygulama, ekonomik destek arayan aileler için önemli bir sosyal politika adımı olarak değerlendiriliyor.Her çocuk i̇çin farklı destek miktarlarıYeni sisteme göre:Bu ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden hiçbir ön şart aranmaksızın annelerin hesaplarına yatırılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulamayı şu sözlerle açıkladı:Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılacak?Doğum yardımı başvuru süreci şu şekilde işleyecek:Başvuru şartları nelerdir?Başvuru yapılabilmesi için:Başvurular ne zaman başlayacak?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada başvuru sürecine ilişkin bilgi verdi:Demografik yapıya stratejik destekYeni teşvik sistemi, Türkiye'nin demografik sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla atılmış sosyal politika adımlarından biri olarak görülüyor. Uygulama ile hem doğum oranlarının artırılması, hem de aile yapısının desteklenmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/meteorolojiden-31-il-tehlike-altinda-diyerek-alarma-gecti-hava-daha-da-kotuye-gidiyor-okullar-tatil-1095210981.html

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