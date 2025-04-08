https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/sislide-hamile-kadinin-olduruldugu-saldiriyla-ilgili-yeni-gelisme-1095228170.html

Şişli'de hamile kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme

Şişli'de hamile kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Şişli'de biri hamile kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili dört kişi gözaltına alındı. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T16:24+0300

2025-04-08T16:24+0300

2025-04-08T16:24+0300

türki̇ye

silahlı saldırı

ali yerlikaya

şişli

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Şişli'de hamile olan Kader Küçükçoşkun ve Gültekin Gezer'in silahlı saldırı sonucunda öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili 4 kişinin yakalandığı açıklandı. Gereği yapıldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından 'Gereği yapıldı' başlığıyla yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespitinin ardından Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca operasyon düzenlendiğini anlattı. Bakan Yerlikaya, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S'nin yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlılardan M.S'nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini belirtti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-maskeli-saldiri-dehseti-biri-hamile-iki-kisi-olduruldu-1095191364.html

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silahlı saldırı, ali yerlikaya, şişli