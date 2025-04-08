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Şişli'de hamile kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme
Şişli'de hamile kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Şişli'de biri hamile kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili dört kişi gözaltına alındı. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T16:24+0300
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silahlı saldırı
ali yerlikaya
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Şişli'de hamile olan Kader Küçükçoşkun ve Gültekin Gezer'in silahlı saldırı sonucunda öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili 4 kişinin yakalandığı açıklandı. Gereği yapıldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından 'Gereği yapıldı' başlığıyla yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespitinin ardından Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca operasyon düzenlendiğini anlattı. Bakan Yerlikaya, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S'nin yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlılardan M.S'nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini belirtti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-maskeli-saldiri-dehseti-biri-hamile-iki-kisi-olduruldu-1095191364.html
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silahlı saldırı, ali yerlikaya, şişli
silahlı saldırı, ali yerlikaya, şişli

Şişli'de hamile kadının öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme

16:24 08.04.2025
© AA / Cem TekkeşinoğluIrak Başkonsolosluğu
Irak Başkonsolosluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Şişli'de biri hamile kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Şişli'de hamile olan Kader Küçükçoşkun ve Gültekin Gezer'in silahlı saldırı sonucunda öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili 4 kişinin yakalandığı açıklandı.

Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından 'Gereği yapıldı' başlığıyla yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespitinin ardından Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araca operasyon düzenlendiğini anlattı. Bakan Yerlikaya, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S, B.Z, A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S'nin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlılardan M.S'nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini belirtti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin." ifadesini kullandı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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İstanbul'da maskeli saldırı dehşeti: Biri hamile iki kişi öldürüldü
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