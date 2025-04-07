https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-maskeli-saldiri-dehseti-biri-hamile-iki-kisi-olduruldu-1095191364.html

İstanbul'da maskeli saldırı dehşeti: Biri hamile iki kişi öldürüldü

İstanbul'da maskeli saldırı dehşeti: Biri hamile iki kişi öldürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de biri kadın iki kişi maskeli saldırganlar tarafından öldürüldü. Öldürülen kadının hamile olduğu ortaya çıktı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T11:51+0300

2025-04-07T11:51+0300

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şişli

silahlı saldırı

cinayet

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İstanbul Şişli'de meydana gelen olayda, apart bir dairede kalan iki kişi, maskeli 4 saldırgan tarafından öldürüldü. Olayda hayatını kaybeden Kader K.'nın hamile olduğu belirtilirken olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Kuştepe Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, iddialara göre Gültekin G. ve hemile olan Kader K.'nin kaldığı daireye gelen dört kişi, ateş açtı. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan iki kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçarken kameralara yakalandılarSaldırının ardından çevredeki 4 kişinin kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis olayla ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/daltonlar-cetesinin-dayisi-yakalandi-kirmizi-bultenle-araniyordu-1094878528.html

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