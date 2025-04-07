https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-maskeli-saldiri-dehseti-biri-hamile-iki-kisi-olduruldu-1095191364.html
İstanbul'da maskeli saldırı dehşeti: Biri hamile iki kişi öldürüldü
İstanbul'da maskeli saldırı dehşeti: Biri hamile iki kişi öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de biri kadın iki kişi maskeli saldırganlar tarafından öldürüldü. Öldürülen kadının hamile olduğu ortaya çıktı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T11:51+0300
2025-04-07T11:51+0300
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silahlı saldırı
cinayet
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İstanbul Şişli'de meydana gelen olayda, apart bir dairede kalan iki kişi, maskeli 4 saldırgan tarafından öldürüldü. Olayda hayatını kaybeden Kader K.'nın hamile olduğu belirtilirken olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Kuştepe Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, iddialara göre Gültekin G. ve hemile olan Kader K.'nin kaldığı daireye gelen dört kişi, ateş açtı. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan iki kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçarken kameralara yakalandılarSaldırının ardından çevredeki 4 kişinin kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis olayla ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/daltonlar-cetesinin-dayisi-yakalandi-kirmizi-bultenle-araniyordu-1094878528.html
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şişli, silahlı saldırı, cinayet
şişli, silahlı saldırı, cinayet
İstanbul'da maskeli saldırı dehşeti: Biri hamile iki kişi öldürüldü
İstanbul Şişli'de biri kadın iki kişi maskeli saldırganlar tarafından öldürüldü. Öldürülen kadının hamile olduğu ortaya çıktı.
İstanbul Şişli'de meydana gelen olayda, apart bir dairede kalan iki kişi, maskeli 4 saldırgan tarafından öldürüldü. Olayda hayatını kaybeden Kader K.'nın hamile olduğu belirtilirken olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.
Kuştepe Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, iddialara göre Gültekin G. ve hemile olan Kader K.'nin kaldığı daireye gelen dört kişi, ateş açtı. Saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan iki kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaçarken kameralara yakalandılar
Saldırının ardından çevredeki 4 kişinin kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis olayla ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı.