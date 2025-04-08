https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/pfdk-derbideki-cezalari-duyurdu-galatasaray-kupa-macinda-iki-yildizini-oynatamayacak-1095230323.html

PFDK, derbideki cezaları duyurdu: Galatasaray kupa maçında iki yıldızını oynatamayacak

PFDK, derbideki cezaları duyurdu: Galatasaray kupa maçında iki yıldızını oynatamayacak

Sputnik Türkiye

PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası derbisinde kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a birer maç ceza verdi. İki... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T17:27+0300

2025-04-08T17:27+0300

2025-04-08T17:27+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

galatasaray

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

pfdk

maç

tarihi maç

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde oynanan derbinin cezaları açıklandı.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2 Nisan 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi sonrası Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle birer maç men cezası verildi. İki oyuncu da cezalarını, kupada bir sonraki turda oynanacak Konyaspor maçında çekecek.PFDK açıklamasında, Barış Alper Yılmaz’ın rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 58 bin 500 TL para cezası aldığı belirtildi. Kerem Demirbay’a da benzer gerekçeyle 1 maç men ve aynı miktarda para cezası uygulanırken, her iki oyuncunun ihlali Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/1-a ve 35/4. maddelerine dayandırıldı.Kurul ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’ne çeşitli ihlallerden ötürü toplamda 280 bin 500 TL para cezası kesti. Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verilirken, saha olayları nedeniyle 168 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 54 bin TL para cezası uygulandı. Bu cezalar, Galatasaray’ın kupa mücadelesinde hem saha içi hem de tribün davranışları açısından disiplin kurallarını ihlal ettiğini ortaya koydu.

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