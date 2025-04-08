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PFDK, derbideki cezaları duyurdu: Galatasaray kupa maçında iki yıldızını oynatamayacak
PFDK, derbideki cezaları duyurdu: Galatasaray kupa maçında iki yıldızını oynatamayacak
Sputnik Türkiye
PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası derbisinde kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a birer maç ceza verdi. İki... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T17:27+0300
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde oynanan derbinin cezaları açıklandı.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2 Nisan 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi sonrası Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle birer maç men cezası verildi. İki oyuncu da cezalarını, kupada bir sonraki turda oynanacak Konyaspor maçında çekecek.PFDK açıklamasında, Barış Alper Yılmaz’ın rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 58 bin 500 TL para cezası aldığı belirtildi. Kerem Demirbay’a da benzer gerekçeyle 1 maç men ve aynı miktarda para cezası uygulanırken, her iki oyuncunun ihlali Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/1-a ve 35/4. maddelerine dayandırıldı.Kurul ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’ne çeşitli ihlallerden ötürü toplamda 280 bin 500 TL para cezası kesti. Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verilirken, saha olayları nedeniyle 168 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 54 bin TL para cezası uygulandı. Bu cezalar, Galatasaray’ın kupa mücadelesinde hem saha içi hem de tribün davranışları açısından disiplin kurallarını ihlal ettiğini ortaya koydu.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, pfdk, maç, tarihi maç, maç yayını
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, pfdk, maç, tarihi maç, maç yayını

PFDK, derbideki cezaları duyurdu: Galatasaray kupa maçında iki yıldızını oynatamayacak

17:27 08.04.2025
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray Fenerbahçe
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası derbisinde kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a birer maç ceza verdi. İki futbolcu, cezalarını kupada Konyaspor’a karşı oynanacak bir sonraki tur maçında çekecek. Galatasaray kulübüne ise taraftarlar olayları nedeniyle toplam 280 bin 500 TL para cezası verildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde oynanan derbinin cezaları açıklandı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2 Nisan 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi sonrası Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle birer maç men cezası verildi. İki oyuncu da cezalarını, kupada bir sonraki turda oynanacak Konyaspor maçında çekecek.
PFDK açıklamasında, Barış Alper Yılmaz’ın rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 58 bin 500 TL para cezası aldığı belirtildi. Kerem Demirbay’a da benzer gerekçeyle 1 maç men ve aynı miktarda para cezası uygulanırken, her iki oyuncunun ihlali Futbol Disiplin Talimatı’nın 36/1-a ve 35/4. maddelerine dayandırıldı.
Kurul ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’ne çeşitli ihlallerden ötürü toplamda 280 bin 500 TL para cezası kesti. Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verilirken, saha olayları nedeniyle 168 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 54 bin TL para cezası uygulandı. Bu cezalar, Galatasaray’ın kupa mücadelesinde hem saha içi hem de tribün davranışları açısından disiplin kurallarını ihlal ettiğini ortaya koydu.
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
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