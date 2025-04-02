https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/galatasaray-fenerbahceyi-2-1-yendi-yedek-kulubesi-karisti-1095081250.html

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi: Yedek kulübesi karıştı

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi: Yedek kulübesi karıştı

Sputnik Türkiye

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi, gergin anlara sahne oldu. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Fenerbahçeli Mert... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi, gergin sahnelerle sonuçlandı. Derbide Mert Müldür ve Victor Osimhen arasında çıkan tartışma, yedek kulübelerin de karıştığı büyük bir kavgaya dönüştü. Hakem, olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi. Gerginliklerle dolu geçen maç, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, fiziksel müdahale sonrası yere düştü. Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun iki kulübe de ceza vermesi beklendiği açıklandı. Taraftarların da tepki gösterdiği derbi, sezonun en hareketli karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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