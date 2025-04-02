https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/galatasaray-fenerbahceyi-2-1-yendi-yedek-kulubesi-karisti-1095081250.html
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi: Yedek kulübesi karıştı
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi: Yedek kulübesi karıştı
Sputnik Türkiye
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi, gergin anlara sahne oldu. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Fenerbahçeli Mert... 02.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-02T23:10+0300
2025-04-02T23:10+0300
2025-04-02T23:21+0300
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi, gergin sahnelerle sonuçlandı. Derbide Mert Müldür ve Victor Osimhen arasında çıkan tartışma, yedek kulübelerin de karıştığı büyük bir kavgaya dönüştü. Hakem, olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi. Gerginliklerle dolu geçen maç, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, fiziksel müdahale sonrası yere düştü. Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun iki kulübe de ceza vermesi beklendiği açıklandı. Taraftarların da tepki gösterdiği derbi, sezonun en hareketli karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/trabzonspor-bodrum-fk-macinda-3-kirmizi-kart-cikti-karadeniz-ekibi-3-2-galip-geldi-1095078126.html
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fenerbahçe galatasaray maçı özet, jose mourinho okan buruk burun
fenerbahçe galatasaray maçı özet, jose mourinho okan buruk burun
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi: Yedek kulübesi karıştı
23:10 02.04.2025 (güncellendi: 23:21 02.04.2025)
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi, gergin anlara sahne oldu. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Fenerbahçeli Mert Müldür'le Galatasaraylı Victor Osimhen arasında yaşanan tartışma, kısa sürede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi. Müsabaka sarı kırmızılı takımın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi, gergin sahnelerle sonuçlandı.
Derbide Mert Müldür ve Victor Osimhen arasında çıkan tartışma, yedek kulübelerin de karıştığı büyük bir kavgaya dönüştü. Hakem, olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi. Gerginliklerle dolu geçen maç, Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, fiziksel müdahale sonrası yere düştü.
Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun iki kulübe de ceza vermesi beklendiği açıklandı. Taraftarların da tepki gösterdiği derbi, sezonun en hareketli karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.