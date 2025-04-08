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Limon krizi sadece bir gün sürdü: İhracat yasağı kaldırıldı
Limon krizi sadece bir gün sürdü: İhracat yasağı kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, dün alınan limon ihracatını durdurma kararını bir gün sonra iptal etti. Kararın iptal edildiğini duyuran Bakan Ömer Bolat, üretici... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T17:12+0300
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ekonomi̇
limon
ticaret bakanlığı
ihracat
ihracat hacmi
i̇hracat rakamları
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dış ticaret açığı
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Ticaret Bakanlığı’nın limon ihracatını durdurma kararı yalnızca bir gün sürdü.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretici illerin temsilcileriyle Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından limona getirilen ihracat yasağının kaldırıldığını duyurdu.Bakanlık, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının limon arzında daralmaya neden olduğunu ve bu durumun iç piyasada fiyat artışlarını tetikleyebileceği gerekçesiyle ihracatın geçici olarak askıya alındığını bildirmişti. Karar, 8 Nisan sabahı yürürlüğe girmişti. Ancak alınan önlemin kamuoyunda ve üretici çevrelerinde yarattığı tepkiler üzerine, yeniden değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı.Toplantının ardından yapılan açıklamada, iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde limon arzının sürdüğü ve ihracatın devam etmesinin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğu belirtildi. Böylece limon ihracatı üzerindeki kısıtlama, sadece bir günlük uygulamanın ardından tamamen kaldırılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ticaret-bakanligindan-limon-karari-yarindan-itibaren-durduruldu-1095184252.html
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limon, ticaret bakanlığı, ihracat, ihracat hacmi, i̇hracat rakamları, i̇hracat teşvik sistemi, ticaret, dış ticaret açığı, e ticaret, e-ticaret
limon, ticaret bakanlığı, ihracat, ihracat hacmi, i̇hracat rakamları, i̇hracat teşvik sistemi, ticaret, dış ticaret açığı, e ticaret, e-ticaret

Limon krizi sadece bir gün sürdü: İhracat yasağı kaldırıldı

17:12 08.04.2025
© AALimon
Limon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı, dün alınan limon ihracatını durdurma kararını bir gün sonra iptal etti. Kararın iptal edildiğini duyuran Bakan Ömer Bolat, üretici temsilcileri ve ilgili kurumlarla yapılan değerlendirme sonrası bu sonuca varıldığını belirtti. İhracat yasağı, olumsuz hava koşullarının arzı etkilemesi nedeniyle getirilmişti.
Ticaret Bakanlığı’nın limon ihracatını durdurma kararı yalnızca bir gün sürdü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretici illerin temsilcileriyle Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından limona getirilen ihracat yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Bakanlık, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının limon arzında daralmaya neden olduğunu ve bu durumun iç piyasada fiyat artışlarını tetikleyebileceği gerekçesiyle ihracatın geçici olarak askıya alındığını bildirmişti. Karar, 8 Nisan sabahı yürürlüğe girmişti. Ancak alınan önlemin kamuoyunda ve üretici çevrelerinde yarattığı tepkiler üzerine, yeniden değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde limon arzının sürdüğü ve ihracatın devam etmesinin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğu belirtildi. Böylece limon ihracatı üzerindeki kısıtlama, sadece bir günlük uygulamanın ardından tamamen kaldırılmış oldu.
Limon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren geçerli olacak
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