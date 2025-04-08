https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/limon-krizi-sadece-bir-gun-surdu-ihracat-yasagi-kaldirildi-1095230051.html

Limon krizi sadece bir gün sürdü: İhracat yasağı kaldırıldı

Limon krizi sadece bir gün sürdü: İhracat yasağı kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, dün alınan limon ihracatını durdurma kararını bir gün sonra iptal etti. Kararın iptal edildiğini duyuran Bakan Ömer Bolat, üretici... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T17:12+0300

2025-04-08T17:12+0300

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ekonomi̇

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Ticaret Bakanlığı’nın limon ihracatını durdurma kararı yalnızca bir gün sürdü.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üretici illerin temsilcileriyle Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından limona getirilen ihracat yasağının kaldırıldığını duyurdu.Bakanlık, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının limon arzında daralmaya neden olduğunu ve bu durumun iç piyasada fiyat artışlarını tetikleyebileceği gerekçesiyle ihracatın geçici olarak askıya alındığını bildirmişti. Karar, 8 Nisan sabahı yürürlüğe girmişti. Ancak alınan önlemin kamuoyunda ve üretici çevrelerinde yarattığı tepkiler üzerine, yeniden değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı.Toplantının ardından yapılan açıklamada, iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak düzeyde limon arzının sürdüğü ve ihracatın devam etmesinin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğu belirtildi. Böylece limon ihracatı üzerindeki kısıtlama, sadece bir günlük uygulamanın ardından tamamen kaldırılmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ticaret-bakanligindan-limon-karari-yarindan-itibaren-durduruldu-1095184252.html

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