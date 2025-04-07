https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ticaret-bakanligindan-limon-karari-yarindan-itibaren-durduruldu-1095184252.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren durduruldu
Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren durduruldu
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan soğuk hava ve don olayları nedeniyle limon ihracatını geçici süreyle durdurma kararı aldı. 8 Nisan 2025'ten itibaren... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T08:30+0300
2025-04-07T08:30+0300
2025-04-07T08:30+0300
türki̇ye
limon
ticaret bakanlığı
ihracat
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Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla limon ihracatı geçici süreyle durduruldu. Kararın gerekçesi olarak, son haftalarda yaşanan soğuk hava dalgaları ve don olaylarının etkisiyle üretim ve arz dengesindeki bozulma gösterildi.Don olayları ve arz riski göz önünde bulundurulduBakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, yurt içi limon arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi amacıyla bu karar alınmıştır."Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu ihracatın geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/benzin-ve-motorine-buyuk-indirim-geliyor-tabelalarin-degisecegi-tarih-verildi-1095182902.html
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limon, ticaret bakanlığı, ihracat
limon, ticaret bakanlığı, ihracat
Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren durduruldu
Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan soğuk hava ve don olayları nedeniyle limon ihracatını geçici süreyle durdurma kararı aldı. 8 Nisan 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek karar, yurt içi arz güvenliği ve fiyat istikrarının korunması amacıyla alındı.
Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla limon ihracatı geçici süreyle durduruldu.
Kararın gerekçesi olarak, son haftalarda yaşanan soğuk hava dalgaları ve don olaylarının etkisiyle üretim ve arz dengesindeki bozulma gösterildi.
Don olayları ve arz riski göz önünde bulunduruldu
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, yurt içi limon arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi amacıyla bu karar alınmıştır."
Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu ihracatın geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.