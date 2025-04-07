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Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren durduruldu
Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren durduruldu
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan soğuk hava ve don olayları nedeniyle limon ihracatını geçici süreyle durdurma kararı aldı. 8 Nisan 2025'ten itibaren... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T08:30+0300
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ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla limon ihracatı geçici süreyle durduruldu. Kararın gerekçesi olarak, son haftalarda yaşanan soğuk hava dalgaları ve don olaylarının etkisiyle üretim ve arz dengesindeki bozulma gösterildi.Don olayları ve arz riski göz önünde bulundurulduBakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, yurt içi limon arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi amacıyla bu karar alınmıştır."Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu ihracatın geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.
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limon, ticaret bakanlığı, ihracat
limon, ticaret bakanlığı, ihracat

Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren durduruldu

08:30 07.04.2025
© AALimon
Limon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan soğuk hava ve don olayları nedeniyle limon ihracatını geçici süreyle durdurma kararı aldı. 8 Nisan 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek karar, yurt içi arz güvenliği ve fiyat istikrarının korunması amacıyla alındı.
Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla limon ihracatı geçici süreyle durduruldu.
Kararın gerekçesi olarak, son haftalarda yaşanan soğuk hava dalgaları ve don olaylarının etkisiyle üretim ve arz dengesindeki bozulma gösterildi.

Don olayları ve arz riski göz önünde bulunduruldu

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, yurt içi limon arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi amacıyla bu karar alınmıştır."
Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu ihracatın geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.
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