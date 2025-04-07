https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ticaret-bakanligindan-limon-karari-yarindan-itibaren-durduruldu-1095184252.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren durduruldu

Ticaret Bakanlığı'ndan 'limon' kararı: Yarından itibaren durduruldu

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanan soğuk hava ve don olayları nedeniyle limon ihracatını geçici süreyle durdurma kararı aldı. 8 Nisan 2025'ten itibaren... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T08:30+0300

2025-04-07T08:30+0300

2025-04-07T08:30+0300

türki̇ye

limon

ticaret bakanlığı

ihracat

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Ticaret Bakanlığı, limon ihracatına ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla limon ihracatı geçici süreyle durduruldu. Kararın gerekçesi olarak, son haftalarda yaşanan soğuk hava dalgaları ve don olaylarının etkisiyle üretim ve arz dengesindeki bozulma gösterildi.Don olayları ve arz riski göz önünde bulundurulduBakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, yurt içi limon arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi amacıyla bu karar alınmıştır."Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu ihracatın geçici süreyle askıya alındığı bildirildi.

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limon, ticaret bakanlığı, ihracat