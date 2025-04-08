https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/kapikulede-dev-rusvet-operasyonu-38-gumruk-memuru-yakalandi-350-kisi-araniyor-1095219462.html
Kapıkule'de dev rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru yakalandı, 350 kişi aranıyor
Kapıkule'de dev rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru yakalandı, 350 kişi aranıyor
Sputnik Türkiye
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 kişi aranıyor. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T11:26+0300
2025-04-08T11:26+0300
2025-04-08T11:26+0300
türki̇ye
kapıkule sınır kapısı
organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
rüşvet
rüşvetçilik
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Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarından biri olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük koruma memurlarına yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı ve düzenlenen operasyonla 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. Rüşveti belgelemek için peronlara gizli kameralar yerleştirilirken, memurlara rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi için de yakalama kararı çıktı. Üç ay boyunca takip edildilerEdirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.Memurların evine eş zamanlı operasyon yapıldıCumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.Rüşvet verenler de tek tek tespit edildiAyrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/mersinde-gumrukte-tarifeli-rusvet-operasyonu-91-kisi-tutuklandi-1091896948.html
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kapıkule sınır kapısı, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), rüşvet, rüşvetçilik
kapıkule sınır kapısı, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom), rüşvet, rüşvetçilik
Kapıkule'de dev rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru yakalandı, 350 kişi aranıyor
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 kişi aranıyor.
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarından biri olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük koruma memurlarına yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı ve düzenlenen operasyonla 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. Rüşveti belgelemek için peronlara gizli kameralar yerleştirilirken, memurlara rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi için de yakalama kararı çıktı.
Üç ay boyunca takip edildiler
Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.
Memurların evine eş zamanlı operasyon yapıldı
Cumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.
Rüşvet verenler de tek tek tespit edildi
Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.