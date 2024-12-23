https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/mersinde-gumrukte-tarifeli-rusvet-operasyonu-91-kisi-tutuklandi-1091896948.html

Mersin'de gümrükte 'tarifeli' rüşvet operasyonu: 91 kişi tutuklandı

Mersin'de gümrükte 'tarifeli' rüşvet operasyonu: 91 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de aralarında Serbest Bölge Gümrük Müdürü ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 91 kişi 'rüşvet' operasyonu kapsamında tutuklandı. Şüphelilerin... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T11:23+0300

2024-12-23T11:23+0300

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Mersin'de 'döviz' karşılığında rüşvet aldıkları belirlenen aralarında Serbest Bölge Gümrük Müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 91 kişi tutuklandı. Şüphelilerin rüşvet ilişkisini belli bir 'tarifeye' ve rutine bağladıkları ortaya çıkarıldı. Tutuklananların 24'ünün kamu görevlisi, 67'sinin gümrük müşaviri ve müşavir çalışanı olduğu öğrenildi. 10 süren takip sonucunda yakalandılarMersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, Mersin Gümrük İdaresinde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen ve yaklaşık 10 ay süren projeli soruşturma kapsamında düzenlenen rüşvet operasyonunda 122 şüpheli yakalandı. 10'u emniyetten serbest kalan şüphelilerden 112'sinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. Savcılıkta ifadesi alınan 112 kişinin tamamı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Serbest Bölge Gümrük Müdürü ve müdür yardımcısının da bulunduğu 24 görevli, 67'si gümrük müşaviri ve müşavirlik çalışanı olmak üzere toplam 91 şüpheli tutuklandı.Rüşveti tarifeye bağlamışlarİl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 10 aydır devam eden projeli çalışmada, gümrük müşavirlerinin ve müşavirlik çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı belirlendi. Ayrıca herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz olarak rüşvet alındığı ortaya çıkartıldı. 10 ay süren hassas ve titiz çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 34'ü kamu görevlisi 114 şüpheli gözaltına alındı. Polisin gözaltına aldığı şüphelilerden bir kısmı dolar olmak üzere 1,5 milyon TL, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye,1 reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, 9 adet lüks marka saat ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/borsaci-nihat-ozcelik-gozaltina-alindi-tehdit-ve-santajla-suclaniyor-1091611634.html

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türkiye, mersin, rüşvet, rüşvetçilik, gümrük