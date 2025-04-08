https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/bayramda-aci-bilanco-74-can-kaybi-1095218768.html
Bayramda acı bilanço: 74 can kaybı
Bayramda acı bilanço: 74 can kaybı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'ndaki trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T11:23+0300
2025-04-08T11:23+0300
2025-04-08T11:24+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
bayram
bayram tatili
trafik kazası
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İçişleri Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri canlı yayında açıkladı. Bakan Yerlikaya, 14 gün boyunca trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade ederek "Bu hedef doğrultusunda 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-bayram-sonrasi-trafik-kilitlendi-yollarda-yogunluk-yuzde-78e-ulasti-1095206686.html
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ali yerlikaya, bayram, bayram tatili, trafik kazası
ali yerlikaya, bayram, bayram tatili, trafik kazası
Bayramda acı bilanço: 74 can kaybı
11:23 08.04.2025 (güncellendi: 11:24 08.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'ndaki trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İçişleri Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri canlı yayında açıkladı. Bakan Yerlikaya, 14 gün boyunca trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade ederek "Bu hedef doğrultusunda 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar" dedi.