https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/bayramda-aci-bilanco-74-can-kaybi-1095218768.html

Bayramda acı bilanço: 74 can kaybı

Bayramda acı bilanço: 74 can kaybı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'ndaki trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T11:23+0300

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türki̇ye

ali yerlikaya

bayram

bayram tatili

trafik kazası

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İçişleri Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri canlı yayında açıkladı. Bakan Yerlikaya, 14 gün boyunca trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade ederek "Bu hedef doğrultusunda 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-bayram-sonrasi-trafik-kilitlendi-yollarda-yogunluk-yuzde-78e-ulasti-1095206686.html

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ali yerlikaya, bayram, bayram tatili, trafik kazası