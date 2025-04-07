https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-bayram-sonrasi-trafik-kilitlendi-yollarda-yogunluk-yuzde-78e-ulasti-1095206686.html

İstanbul'da bayram sonrası trafik kilitlendi: Yollarda yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

İstanbul'da bayram sonrası trafik kilitlendi: Yollarda yoğunluk yüzde 78'e ulaştı

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş günü, yoğun trafikle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik uygulaması... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T19:38+0300

2025-04-07T19:38+0300

2025-04-07T19:38+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

trafik

trafik kontrolü

trafik ihlali

trafik polisi

ulaşım

ücretsiz ulaşım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095206512_0:79:1272:795_1920x0_80_0_0_1aec236a7838f44a8ab14776dcacc584.jpg

İstanbul'da Ramazan Bayramı sonrası akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.İBB yetkilileri, özellikle toplu taşıma kullanımı ve alternatif yolların tercih edilmesi konusunda sürücüleri uyarırken akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafiğin daha da kötüleşebileceği belirtildi. İstanbul genelinde saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yavaşça azalsa da, özellikle Anadolu Yakası'ndaki sıkışıklığın devam ettiği açıklandı. (İBB) CepTrafik verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbullular-dikkat-kar-yagisi-basliyor-saat-saat-aciklandi-1095205198.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik polisi, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı