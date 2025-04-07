https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbulda-bayram-sonrasi-trafik-kilitlendi-yollarda-yogunluk-yuzde-78e-ulasti-1095206686.html
İstanbul'da bayram sonrası trafik kilitlendi: Yollarda yoğunluk yüzde 78'e ulaştı
İstanbul'da bayram sonrası trafik kilitlendi: Yollarda yoğunluk yüzde 78'e ulaştı
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş günü, yoğun trafikle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik uygulaması... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T19:38+0300
2025-04-07T19:38+0300
2025-04-07T19:38+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
trafik
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik polisi
ulaşım
ücretsiz ulaşım
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İstanbul'da Ramazan Bayramı sonrası akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.İBB yetkilileri, özellikle toplu taşıma kullanımı ve alternatif yolların tercih edilmesi konusunda sürücüleri uyarırken akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafiğin daha da kötüleşebileceği belirtildi. İstanbul genelinde saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yavaşça azalsa da, özellikle Anadolu Yakası'ndaki sıkışıklığın devam ettiği açıklandı. (İBB) CepTrafik verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/istanbullular-dikkat-kar-yagisi-basliyor-saat-saat-aciklandi-1095205198.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik polisi, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik polisi, ulaşım, ücretsiz ulaşım, toplu ulaşım, ulaşım aracı
İstanbul'da bayram sonrası trafik kilitlendi: Yollarda yoğunluk yüzde 78'e ulaştı
Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş günü, yoğun trafikle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.
İstanbul'da Ramazan Bayramı sonrası akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.
İBB yetkilileri, özellikle toplu taşıma kullanımı ve alternatif yolların tercih edilmesi konusunda sürücüleri uyarırken akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafiğin daha da kötüleşebileceği belirtildi. İstanbul genelinde saat 19.00 itibarıyla yoğunluk yavaşça azalsa da, özellikle Anadolu Yakası'ndaki sıkışıklığın devam ettiği açıklandı. (İBB) CepTrafik verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.