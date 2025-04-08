https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/2-bin-500-yillik-sir-gun-yuzune-cikti-antik-misir-arkeologlari-firavunun-mezarinda-gizli-yasam-evi-1095224252.html
2 bin 500 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Antik Mısır arkeologları firavunun mezarında gizli 'Yaşam Evi' keşfetti
2 bin 500 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Antik Mısır arkeologları firavunun mezarında gizli 'Yaşam Evi' keşfetti
Sputnik Türkiye
Mısır'ın Luksor kentindeki Ramesseum Tapınağı yakınlarında yapılan kazılarda, Antik Mısır'da bilim ve eğitim merkezi olarak kullanılan "Yaşam Evi" bulundu... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T13:41+0300
2025-04-08T13:41+0300
2025-04-08T13:41+0300
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Mısırlı ve Fransız arkeologlardan oluşan ekip, 34 yıldır sürdürdükleri kazılar kapsamında Ramesseum Tapınağı'nın kuzeydoğusunda dikkat çekici kalıntılar ortaya çıkardı. Bu alan, firavunlara ait mezarlık olarak biliniyor."Yaşam Evi": Antik Mısır'ın bilim yuvasıKazılar sırasında keşfedilen "Yaşam Evi", eski Mısır'da dini metinlerin yazıldığı, büyülerin hazırlandığı ve bilimsel kayıtların tutulduğu bir okul olarak hizmet veriyordu. Yapının içinde çizim kalıntıları ve okul araç-gereçlerine rastlanması, buranın eğitim amaçlı kullanıldığını doğruluyor.Tapınak kompleksi i̇çindeki diğer yapılarTapınağın doğusunda yer alan diğer binaların ise idari ofis olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Kuzey kesimdeki bazı yapıların zeytinyağı, bal ve şarap gibi ürünlerin depolandığı mahzenler olduğu tespit edildi. Ayrıca üzerinde şarap etiketleri bulunan amforalar da bulundu.Tarihi mezarlar ve eserler gün yüzüne çıktıKazılar, Üçüncü Geç Dönem’e (M.Ö. 1069–664) tarihlenen çok sayıda mezar, lahit, ushabti heykelleri ve defin eşyalarını da ortaya çıkardı. 401 adet pişmiş toprak heykel, iç içe yerleştirilmiş tabutlar ve "dağınık kemikler" dikkat çeken buluntular arasında yer aldı.Mısır turizmi i̇çin büyük adımMısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu keşfi "olağanüstü" olarak tanımlayarak, Ramesseum Tapınağı'nda ilk kez bir eğitim kurumu bulunduğuna dikkat çekti. Bu buluş, Mısır'ın antik mirasına olan ilgiyi artıracağı gibi, turistlerin Luksor’a ilgisini de yeniden canlandırabilir.
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2 bin 500 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Antik Mısır arkeologları firavunun mezarında gizli 'Yaşam Evi' keşfetti
Mısır'ın Luksor kentindeki Ramesseum Tapınağı yakınlarında yapılan kazılarda, Antik Mısır'da bilim ve eğitim merkezi olarak kullanılan "Yaşam Evi" bulundu. 2.500 yıl öncesine ait bu yapı, rahiplerin dini metinler ve tarihi kayıtları incelediği ilk okul yapılarından biri olarak kabul ediliyor.
Mısırlı ve Fransız arkeologlardan oluşan ekip, 34 yıldır sürdürdükleri kazılar kapsamında Ramesseum Tapınağı'nın kuzeydoğusunda dikkat çekici kalıntılar ortaya çıkardı. Bu alan, firavunlara ait mezarlık olarak biliniyor.
"Yaşam Evi": Antik Mısır'ın bilim yuvası
Kazılar sırasında keşfedilen "Yaşam Evi"
, eski Mısır'da dini metinlerin yazıldığı, büyülerin hazırlandığı ve bilimsel kayıtların tutulduğu bir okul
olarak hizmet veriyordu. Yapının içinde çizim kalıntıları ve okul araç-gereçlerine rastlanması, buranın eğitim amaçlı kullanıldığını doğruluyor.
Tapınak kompleksi i̇çindeki diğer yapılar
Tapınağın doğusunda yer alan diğer binaların ise idari ofis olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Kuzey kesimdeki bazı yapıların zeytinyağı, bal ve şarap gibi ürünlerin depolandığı mahzenler olduğu tespit edildi. Ayrıca üzerinde şarap etiketleri bulunan amforalar da bulundu.
Tarihi mezarlar ve eserler gün yüzüne çıktı
Kazılar, Üçüncü Geç Dönem’e (M.Ö. 1069–664) tarihlenen çok sayıda mezar, lahit, ushabti heykelleri ve defin eşyalarını da ortaya çıkardı. 401 adet pişmiş toprak heykel, iç içe yerleştirilmiş tabutlar ve "dağınık kemikler" dikkat çeken buluntular arasında yer aldı.
Mısır turizmi i̇çin büyük adım
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu keşfi "olağanüstü" olarak tanımlayarak, Ramesseum Tapınağı'nda ilk kez bir eğitim kurumu bulunduğuna dikkat çekti. Bu buluş, Mısır'ın antik mirasına olan ilgiyi artıracağı gibi, turistlerin Luksor’a ilgisini de yeniden canlandırabilir.