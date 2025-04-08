https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/2-bin-500-yillik-sir-gun-yuzune-cikti-antik-misir-arkeologlari-firavunun-mezarinda-gizli-yasam-evi-1095224252.html

2 bin 500 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Antik Mısır arkeologları firavunun mezarında gizli 'Yaşam Evi' keşfetti

2 bin 500 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Antik Mısır arkeologları firavunun mezarında gizli 'Yaşam Evi' keşfetti

Sputnik Türkiye

Mısır'ın Luksor kentindeki Ramesseum Tapınağı yakınlarında yapılan kazılarda, Antik Mısır'da bilim ve eğitim merkezi olarak kullanılan "Yaşam Evi" bulundu... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T13:41+0300

2025-04-08T13:41+0300

2025-04-08T13:41+0300

mısır

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antik kent

yaşam

firavun

firavun

arkeolojik kazı

arkeolojik kazı

arkeoloji

arkeolojik keşif

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Mısırlı ve Fransız arkeologlardan oluşan ekip, 34 yıldır sürdürdükleri kazılar kapsamında Ramesseum Tapınağı'nın kuzeydoğusunda dikkat çekici kalıntılar ortaya çıkardı. Bu alan, firavunlara ait mezarlık olarak biliniyor."Yaşam Evi": Antik Mısır'ın bilim yuvasıKazılar sırasında keşfedilen "Yaşam Evi", eski Mısır'da dini metinlerin yazıldığı, büyülerin hazırlandığı ve bilimsel kayıtların tutulduğu bir okul olarak hizmet veriyordu. Yapının içinde çizim kalıntıları ve okul araç-gereçlerine rastlanması, buranın eğitim amaçlı kullanıldığını doğruluyor.Tapınak kompleksi i̇çindeki diğer yapılarTapınağın doğusunda yer alan diğer binaların ise idari ofis olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Kuzey kesimdeki bazı yapıların zeytinyağı, bal ve şarap gibi ürünlerin depolandığı mahzenler olduğu tespit edildi. Ayrıca üzerinde şarap etiketleri bulunan amforalar da bulundu.Tarihi mezarlar ve eserler gün yüzüne çıktıKazılar, Üçüncü Geç Dönem’e (M.Ö. 1069–664) tarihlenen çok sayıda mezar, lahit, ushabti heykelleri ve defin eşyalarını da ortaya çıkardı. 401 adet pişmiş toprak heykel, iç içe yerleştirilmiş tabutlar ve "dağınık kemikler" dikkat çeken buluntular arasında yer aldı.Mısır turizmi i̇çin büyük adımMısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu keşfi "olağanüstü" olarak tanımlayarak, Ramesseum Tapınağı'nda ilk kez bir eğitim kurumu bulunduğuna dikkat çekti. Bu buluş, Mısır'ın antik mirasına olan ilgiyi artıracağı gibi, turistlerin Luksor’a ilgisini de yeniden canlandırabilir.

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