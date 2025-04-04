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'Dünya için son olur, Ay’a çarpabilir': NASA '15 katlı asteroidin' giderek daha çok yaklaştığını açıkladı
'Dünya için son olur, Ay’a çarpabilir': NASA '15 katlı asteroidin' giderek daha çok yaklaştığını açıkladı
Sputnik Türkiye
NASA ve ESA tarafından gözlemlenen 2024 YR4 asteroidinin, 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali konuşuluyor. Yaklaşık 60 metre çapındaki gök cismi görüntülendi. Uzmanlar potansiyel riske karşı uyarıyor.
2025-04-04T08:36+0300
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nasa
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bilim
ay
avrupa uzay ajansı (esa)
james webb
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uzay aracı
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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak çalışmalarıyla izlenen 2024 YR4 adlı asteroid, bilim dünyasında yeniden gündemde. Yaklaşık 60 metre çapındaki gök cisminin, 15 katlı bir bina büyüklüğünde olduğu açıklandı. Webb Uzay Teleskobu’nun son gözlemleriyle birlikte asteroidin Dünya’ya yaklaşımı netlik kazandı.Çarpma i̇htimali panik yarattı2023 yılında keşfedilen ve ilk analizlerde Dünya’ya çarpma ihtimali yüzde 3 olarak hesaplanan asteroid, kısa süreli paniğe neden olmuştu. Ancak yeni gözlemler, çarpma riskinin neredeyse sıfıra indiğini ortaya koydu. Buna rağmen, Ay’a çarpma ihtimalinin halen mevcut olduğu belirtiliyor.Webb Teleskobu en küçük cismi gözlemlediNASA'nın geliştirdiği ve uzaya gönderilen en güçlü teleskop olan James Webb, bu asteroidle birlikte bugüne kadar izlediği en küçük gök cismiyle karşılaşmış oldu. Uzay teleskobunun bu gözlemi, gelecekte Dünya’ya yönelik tehdit oluşturabilecek gök cisimlerinin daha hassas bir şekilde takip edilmesi adına önemli bir deneyim sundu.“Her 4 yılda bir Dünya’nın yakınından geçiyor”2024 YR4’ün her dört yılda bir Dünya’nın yakınından geçtiği belirtiliyor. Yer tabanlı teleskoplar da bu uzay kayasını izlemeye devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden astronom Andrew Rivkin, “Bu gözlemler, 2024 YR4 gibi cisimlerin davranışlarını anlamamız ve potansiyel tehditleri önceden tahmin etmemiz için çok değerli” dedi.
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nasa asteroid açıklaması, 2024 yr4 asteroid nedir, dünyaya çarpacak asteroid var mı, 15 katlı bina büyüklüğünde asteroid, webb teleskobu asteroid görüntüleri, ay'a çarpacak asteroid, asteroid çarpma ihtimali 2032, dünyaya yakın geçen asteroidler, gök cismi takibi nasa, asteroid tehlikesi gerçek mi, dünya'ya yaklaşan asteroidler 2025
nasa asteroid açıklaması, 2024 yr4 asteroid nedir, dünyaya çarpacak asteroid var mı, 15 katlı bina büyüklüğünde asteroid, webb teleskobu asteroid görüntüleri, ay'a çarpacak asteroid, asteroid çarpma ihtimali 2032, dünyaya yakın geçen asteroidler, gök cismi takibi nasa, asteroid tehlikesi gerçek mi, dünya'ya yaklaşan asteroidler 2025

'Dünya için son olur, Ay’a çarpabilir': NASA '15 katlı asteroidin' giderek daha çok yaklaştığını açıkladı

08:36 04.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroid: Çarpma ihtimali daha da yükseldi
2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroid: Çarpma ihtimali daha da yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen ve 2024 YR4 adı verilen asteroidin, 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali bulunduğu açıklandı. Bilim insanları olası risklere karşı uyarıyor.
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak çalışmalarıyla izlenen 2024 YR4 adlı asteroid, bilim dünyasında yeniden gündemde. Yaklaşık 60 metre çapındaki gök cisminin, 15 katlı bir bina büyüklüğünde olduğu açıklandı. Webb Uzay Teleskobu’nun son gözlemleriyle birlikte asteroidin Dünya’ya yaklaşımı netlik kazandı.

Çarpma i̇htimali panik yarattı

2023 yılında keşfedilen ve ilk analizlerde Dünya’ya çarpma ihtimali yüzde 3 olarak hesaplanan asteroid, kısa süreli paniğe neden olmuştu. Ancak yeni gözlemler, çarpma riskinin neredeyse sıfıra indiğini ortaya koydu. Buna rağmen, Ay’a çarpma ihtimalinin halen mevcut olduğu belirtiliyor.

Webb Teleskobu en küçük cismi gözlemledi

NASA'nın geliştirdiği ve uzaya gönderilen en güçlü teleskop olan James Webb, bu asteroidle birlikte bugüne kadar izlediği en küçük gök cismiyle karşılaşmış oldu. Uzay teleskobunun bu gözlemi, gelecekte Dünya’ya yönelik tehdit oluşturabilecek gök cisimlerinin daha hassas bir şekilde takip edilmesi adına önemli bir deneyim sundu.

“Her 4 yılda bir Dünya’nın yakınından geçiyor”

2024 YR4’ün her dört yılda bir Dünya’nın yakınından geçtiği belirtiliyor. Yer tabanlı teleskoplar da bu uzay kayasını izlemeye devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden astronom Andrew Rivkin, “Bu gözlemler, 2024 YR4 gibi cisimlerin davranışlarını anlamamız ve potansiyel tehditleri önceden tahmin etmemiz için çok değerli” dedi.
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