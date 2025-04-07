https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/sosyal-medyada-sahte-kadin-profiliyle-500-milyon-liralik-dolandiricilik-1095205326.html
Sosyal medyada 'sahte kadın' profiliyle 500 milyon liralık dolandırıcılık
Sosyal medyada 'sahte kadın' profiliyle 500 milyon liralık dolandırıcılık
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada sahte kadın profili oluşturarak çok sayıda kişiyi dolandıran çete yakalandı. Çete liderlerinden birinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T18:16+0300
2025-04-07T18:16+0300
2025-04-07T18:16+0300
türki̇ye
sakarya
i̇l jandarma komutanlığı
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
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Sakarya merkezli altı ilde çok sayıda kişiyi sosyal medyada 'sahte kadın profilleriyle' dolandıran çete üyeleri yakalandı. Suç örgütü üyelerinin hesaplarında 500 milyon liranın üzerinde hareketlilik tespit edilirken, bir çete lideri ve bazı çete üyelerinin cezaevinde oldukları belirlendi. Bir çete liderinin ise sahte kimlikle yurt dışında yaşadığı belirlendi. Yedi seferde toplam 310 bin 670 lira gönderdiSakarya Akyazı'da iki yıl önce jandarmaya giden bir kişi sosyal medyada bir kadınla tanıştığını anlattı. Kadınla ilgili farklı numaradan arandığını, görüştüğü şahsın 18 yaşından küçük olduğunun söylendiğini, kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan şüphelilerin WhatsApp'tan uzlaşma belgeleri ve hastane raporları gönderip dosyanın kapatılması karşılığında para talep ettiklerini bildirdi.Mağdurun bu kişilere 7 seferde toplam 310 bin 670 lira gönderdikten sonra dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya şikayette bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığınca "nitelikli dolandırıcılık" olayına ilişkin çalışma başlatıldı.500 milyon liranız üzerinde hareketlilik dikkat çektiİlk etapta 8 şüphelinin tespit edilmesinin ardından dolandırıcılığın suç örgütünce gerçekleştirildiği değerlendirildi. Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, MASAK ile yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan raporda zanlıların suç, HTS ve konaklama kayıtları ile banka hesap hareketleri incelendi.Ekiplerin, bağlantılı 14 kişiyi daha tespit etmesiyle olayın, nitelikli dolandırıcılık suçundan birden fazla suç kaydı bulunan 22 şüpheli tarafından organize şekilde işlendiği anlaşılan soruşturmada, zanlıların hesaplarında son iki yılda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 500 milyon liranın üzerinde şüpheli hareketlilik belirlendi.Pablo lakaplı çete lideri cezaevinde çıktıEkiplerin 22 kişiden oluştuğunu değerlendirdikleri suç örgütü üyelerinden 9'unun, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulundukları anlaşıldı.Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakarya, Mersin, İzmir, Adana, Hatay ve Mardin'de 13 adrese düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.Aramalarda 13 cep telefonu, flash bellek, bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.T, D.S, Y.D, M.K.A, D.J, M.İ, Y.C.K, S.T, M.E, M.K ve H.İ.İ. tutuklandı.Bu arada, örgütte yönetici konumunda bulunan "Pablo" lakaplı B.E'nin, 12 Mart'ta Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi. Örgütün elebaşı olduğu ve sahte kimlikle yurt dışında yaşadığı tespit edilen B.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/is-arkadaslarini-birbirinden-habersiz-dolandirdi-kendileri-verdi-diye-savunma-yapti--1095194806.html
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sakarya, i̇l jandarma komutanlığı, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık
sakarya, i̇l jandarma komutanlığı, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık
Sosyal medyada 'sahte kadın' profiliyle 500 milyon liralık dolandırıcılık
Sosyal medyada sahte kadın profili oluşturarak çok sayıda kişiyi dolandıran çete yakalandı. Çete liderlerinden birinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Sakarya merkezli altı ilde çok sayıda kişiyi sosyal medyada 'sahte kadın profilleriyle' dolandıran çete üyeleri yakalandı. Suç örgütü üyelerinin hesaplarında 500 milyon liranın üzerinde hareketlilik tespit edilirken, bir çete lideri ve bazı çete üyelerinin cezaevinde oldukları belirlendi. Bir çete liderinin ise sahte kimlikle yurt dışında yaşadığı belirlendi.
Yedi seferde toplam 310 bin 670 lira gönderdi
Sakarya Akyazı'da iki yıl önce jandarmaya giden bir kişi sosyal medyada bir kadınla tanıştığını anlattı. Kadınla ilgili farklı numaradan arandığını, görüştüğü şahsın 18 yaşından küçük olduğunun söylendiğini, kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan şüphelilerin WhatsApp'tan uzlaşma belgeleri ve hastane raporları gönderip dosyanın kapatılması karşılığında para talep ettiklerini bildirdi.
Mağdurun bu kişilere 7 seferde toplam 310 bin 670 lira gönderdikten sonra dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya şikayette bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığınca "nitelikli dolandırıcılık" olayına ilişkin çalışma başlatıldı.
500 milyon liranız üzerinde hareketlilik dikkat çekti
İlk etapta 8 şüphelinin tespit edilmesinin ardından dolandırıcılığın suç örgütünce gerçekleştirildiği değerlendirildi. Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, MASAK ile yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan raporda zanlıların suç, HTS ve konaklama kayıtları ile banka hesap hareketleri incelendi.
Ekiplerin, bağlantılı 14 kişiyi daha tespit etmesiyle olayın, nitelikli dolandırıcılık suçundan birden fazla suç kaydı bulunan 22 şüpheli tarafından organize şekilde işlendiği anlaşılan soruşturmada, zanlıların hesaplarında son iki yılda dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 500 milyon liranın üzerinde şüpheli hareketlilik belirlendi.
Pablo lakaplı çete lideri cezaevinde çıktı
Ekiplerin 22 kişiden oluştuğunu değerlendirdikleri suç örgütü üyelerinden 9'unun, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulundukları anlaşıldı.Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sakarya, Mersin, İzmir, Adana, Hatay ve Mardin'de 13 adrese düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Aramalarda 13 cep telefonu, flash bellek, bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.T, D.S, Y.D, M.K.A, D.J, M.İ, Y.C.K, S.T, M.E, M.K ve H.İ.İ. tutuklandı.
Bu arada, örgütte yönetici konumunda bulunan "Pablo" lakaplı B.E'nin, 12 Mart'ta Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandığı ve tutuklandığı öğrenildi. Örgütün elebaşı olduğu ve sahte kimlikle yurt dışında yaşadığı tespit edilen B.İ'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.