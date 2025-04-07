https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/is-arkadaslarini-birbirinden-habersiz-dolandirdi-kendileri-verdi-diye-savunma-yapti--1095194806.html

İş arkadaşlarını birbirinden habersiz dolandırdı: Kendileri verdi diye savunma yaptı

İş arkadaşlarını birbirinden habersiz dolandırdı: Kendileri verdi diye savunma yaptı

Sputnik Türkiye

Pendik'te aynı işyerinde çalıştığı iki kadını 130 bin lira dolandıran adam hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T13:32+0300

2025-04-07T13:32+0300

2025-04-07T13:32+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Pendik'te aynı işyerine çalıştığı Kübra A. ile sevgili olan adam 'kardeşim askere gidecek' yalanıyla genç kadından 65 bin lira para aldı. Diğer çalışma arkadaşını da 'Kübra ile nişanlacağız' yalanıyla kandıran adam iş arkadaşını da 65 bin lira dolandırdı. İki kadının sohbeti sırasında durum ortaya çıkınca kadınlar soluğu savcılıkta aldı. Kendisini, 'parayı kendileri verdi' diye savunan adam hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah'ın haberine göre, aynı işyerinde çalışan Kübra A. ve Vedat D. sevgili oldu. Vedat D. bir süre sonra genç kadına kardeşinin askere gideceğini söyleyerek 65 bin lira borç para aldı. İş arkadaşı Rabia A. ile konuşan kadın gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı. Çünkü sevgilisi Vedat D.'nin, iş arkadaşından da 'nişanlanacağız' diyerek 65 bin lira aldığını öğrendi. İki kadın savcılığa koştuKandırıldıklarını anlayan iki kadın birlikte savcılığa giderek Vedat D.'den, kendilerine dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Vedat D. ifadesinde şikayetçi kadınların 'kredi çekerek' kendisine verdiğini ve bir kaç aylık geri ödemelerini yaptığını söyledi. Savcılık ise şüphelinin 'suçtan kurtulmaya yönelik savunma' yaptığını belirterek dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapsi talep etti.

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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık