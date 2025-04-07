https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/is-arkadaslarini-birbirinden-habersiz-dolandirdi-kendileri-verdi-diye-savunma-yapti--1095194806.html
İş arkadaşlarını birbirinden habersiz dolandırdı: Kendileri verdi diye savunma yaptı
İş arkadaşlarını birbirinden habersiz dolandırdı: Kendileri verdi diye savunma yaptı
Sputnik Türkiye
Pendik'te aynı işyerinde çalıştığı iki kadını 130 bin lira dolandıran adam hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T13:32+0300
2025-04-07T13:32+0300
2025-04-07T13:32+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Pendik'te aynı işyerine çalıştığı Kübra A. ile sevgili olan adam 'kardeşim askere gidecek' yalanıyla genç kadından 65 bin lira para aldı. Diğer çalışma arkadaşını da 'Kübra ile nişanlacağız' yalanıyla kandıran adam iş arkadaşını da 65 bin lira dolandırdı. İki kadının sohbeti sırasında durum ortaya çıkınca kadınlar soluğu savcılıkta aldı. Kendisini, 'parayı kendileri verdi' diye savunan adam hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah'ın haberine göre, aynı işyerinde çalışan Kübra A. ve Vedat D. sevgili oldu. Vedat D. bir süre sonra genç kadına kardeşinin askere gideceğini söyleyerek 65 bin lira borç para aldı. İş arkadaşı Rabia A. ile konuşan kadın gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı. Çünkü sevgilisi Vedat D.'nin, iş arkadaşından da 'nişanlanacağız' diyerek 65 bin lira aldığını öğrendi. İki kadın savcılığa koştuKandırıldıklarını anlayan iki kadın birlikte savcılığa giderek Vedat D.'den, kendilerine dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Vedat D. ifadesinde şikayetçi kadınların 'kredi çekerek' kendisine verdiğini ve bir kaç aylık geri ödemelerini yaptığını söyledi. Savcılık ise şüphelinin 'suçtan kurtulmaya yönelik savunma' yaptığını belirterek dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapsi talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dolandirilmaktan-son-anda-kurtuldu-engelli-oglunun-ameliyat-parasini-kaptiracakti-1095157467.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
İş arkadaşlarını birbirinden habersiz dolandırdı: Kendileri verdi diye savunma yaptı
Pendik'te aynı işyerinde çalıştığı iki kadını 130 bin lira dolandıran adam hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Pendik'te aynı işyerine çalıştığı Kübra A. ile sevgili olan adam 'kardeşim askere gidecek' yalanıyla genç kadından 65 bin lira para aldı. Diğer çalışma arkadaşını da 'Kübra ile nişanlacağız' yalanıyla kandıran adam iş arkadaşını da 65 bin lira dolandırdı. İki kadının sohbeti sırasında durum ortaya çıkınca kadınlar soluğu savcılıkta aldı. Kendisini, 'parayı kendileri verdi' diye savunan adam hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sabah'ın haberine göre, aynı işyerinde çalışan Kübra A. ve Vedat D. sevgili oldu. Vedat D. bir süre sonra genç kadına kardeşinin askere gideceğini söyleyerek 65 bin lira borç para aldı. İş arkadaşı Rabia A. ile konuşan kadın gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı. Çünkü sevgilisi Vedat D.'nin, iş arkadaşından da 'nişanlanacağız' diyerek 65 bin lira aldığını öğrendi.
İki kadın savcılığa koştu
Kandırıldıklarını anlayan iki kadın birlikte savcılığa giderek Vedat D.'den, kendilerine dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Vedat D. ifadesinde şikayetçi kadınların 'kredi çekerek' kendisine verdiğini ve bir kaç aylık geri ödemelerini yaptığını söyledi. Savcılık ise şüphelinin 'suçtan kurtulmaya yönelik savunma' yaptığını belirterek dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapsi talep etti.