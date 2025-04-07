https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/konkordato-basvurulari-yilin-ilk-ceyreginde-yuzde-172-artti-1095188866.html

Konkordato başvuruları yılın ilk çeyreğinde yüzde 172 arttı

Konkordato başvuruları yılın ilk çeyreğinde yüzde 172 arttı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de konkordato başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 arttı 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T11:00+0300

2025-04-07T11:00+0300

2025-04-07T11:00+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103549/13/1035491364_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c8ead59e75c74bb1835a330a368b3ff5.jpg

Türkiye'de yılın ilk üç ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı 583 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdi. İflas kararı verilen dosya sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 43'ü buldu. Konkordatotakip.com'un haberine göre, mart ayında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 189 oldu. Böylece yılın ilk üç ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 172 arttı ve 583 oldu. İflas kararı verilen dosya sayısı ise ilk çeyrekte 43’ü buldu. Bu rakam 2024’ün ilk çeyreğinde 23’tü.Konkordatolarda artış yaşanabilirEnflasyonla mücadelede uygulanan politikaların en fazla reel sektörü etkilediğini anımsatan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, bu yılın özellikle KOBİ’ler açısından zorlu geçebileceğini ve konkordatolarda artış yaşanabileceğini söyledi. Önel, özellikle KOBİ’lerin yaşadığı zorlukları önlemek adına öncelikle ilk aşamada küçük şirketler için 250-300 bin TL’lik düşük faizli kredi imkanı sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Şirketlerin operasyonel maliyetleri çok arttı, satışlarda ise 2023’e göre yüzde 30 düşüş var. Bu yıl işyeri kiralarındaki artış yüzde 100’ün altına düşmedi. Doğalgaz, elektrik zammı malum. Çoğu şirket ya kapanıyor, ya da küçülmek zorunda kalıyor. TL’de yaşanan değer kaybı da nihai ürün fiyatlarında yüzde 10 artışa neden olacak” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/turkiyenin-40-yillik-sut-devi-konkordato-ilan-etti-iflasin-esiginde-1094801827.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, iflas, ekonomi