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Konkordato başvuruları yılın ilk çeyreğinde yüzde 172 arttı
Konkordato başvuruları yılın ilk çeyreğinde yüzde 172 arttı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de konkordato başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 arttı 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T11:00+0300
2025-04-07T11:00+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
ekonomi
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Türkiye'de yılın ilk üç ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı 583 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdi. İflas kararı verilen dosya sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 43'ü buldu. Konkordatotakip.com'un haberine göre, mart ayında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 189 oldu. Böylece yılın ilk üç ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 172 arttı ve 583 oldu. İflas kararı verilen dosya sayısı ise ilk çeyrekte 43’ü buldu. Bu rakam 2024’ün ilk çeyreğinde 23’tü.Konkordatolarda artış yaşanabilirEnflasyonla mücadelede uygulanan politikaların en fazla reel sektörü etkilediğini anımsatan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, bu yılın özellikle KOBİ’ler açısından zorlu geçebileceğini ve konkordatolarda artış yaşanabileceğini söyledi. Önel, özellikle KOBİ’lerin yaşadığı zorlukları önlemek adına öncelikle ilk aşamada küçük şirketler için 250-300 bin TL’lik düşük faizli kredi imkanı sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Şirketlerin operasyonel maliyetleri çok arttı, satışlarda ise 2023’e göre yüzde 30 düşüş var. Bu yıl işyeri kiralarındaki artış yüzde 100’ün altına düşmedi. Doğalgaz, elektrik zammı malum. Çoğu şirket ya kapanıyor, ya da küçülmek zorunda kalıyor. TL’de yaşanan değer kaybı da nihai ürün fiyatlarında yüzde 10 artışa neden olacak” diye konuştu.
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konkordato, iflas, ekonomi
konkordato, iflas, ekonomi

Konkordato başvuruları yılın ilk çeyreğinde yüzde 172 arttı

11:00 07.04.2025
© Fotoğraf : TwitterKonkordato
Konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye'de konkordato başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 arttı
Türkiye'de yılın ilk üç ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı 583 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdi. İflas kararı verilen dosya sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 43'ü buldu.
Konkordatotakip.com'un haberine göre, mart ayında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 189 oldu. Böylece yılın ilk üç ayında konkordato başvurusu kabul edilen dosya sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 172 arttı ve 583 oldu. İflas kararı verilen dosya sayısı ise ilk çeyrekte 43’ü buldu. Bu rakam 2024’ün ilk çeyreğinde 23’tü.

Konkordatolarda artış yaşanabilir

Enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların en fazla reel sektörü etkilediğini anımsatan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, bu yılın özellikle KOBİ’ler açısından zorlu geçebileceğini ve konkordatolarda artış yaşanabileceğini söyledi. Önel, özellikle KOBİ’lerin yaşadığı zorlukları önlemek adına öncelikle ilk aşamada küçük şirketler için 250-300 bin TL’lik düşük faizli kredi imkanı sağlanmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Şirketlerin operasyonel maliyetleri çok arttı, satışlarda ise 2023’e göre yüzde 30 düşüş var. Bu yıl işyeri kiralarındaki artış yüzde 100’ün altına düşmedi. Doğalgaz, elektrik zammı malum. Çoğu şirket ya kapanıyor, ya da küçülmek zorunda kalıyor. TL’de yaşanan değer kaybı da nihai ürün fiyatlarında yüzde 10 artışa neden olacak” diye konuştu.
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
EKONOMİ
Türkiye'nin 40 yıllık süt devi konkordato ilan etti: İflasın eşiğinde
24 Mart, 08:25
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