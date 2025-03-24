https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/turkiyenin-40-yillik-sut-devi-konkordato-ilan-etti-iflasin-esiginde-1094801827.html

Türkiye'nin 40 yıllık süt devi konkordato ilan etti: İflasın eşiğinde

Türkiye'nin 40 yıllık süt devi konkordato ilan etti: İflasın eşiğinde

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin köklü süt markalarından Koç Gültekin Süt, konkordato başvurusunda bulundu. Balıkesir merkezli şirket, mahkemeden 3 ay geçici mühlet aldı. İflas... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T08:25+0300

2025-03-24T08:25+0300

2025-03-24T08:26+0300

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Türkiye'nin 40 yıllık süt üreticisi Koç Gültekin Süt, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Balıkesir merkezli firmanın, mahkeme kararıyla 3 aylık geçici mühlet aldığı ve mali denetim sürecine girdiği bildirildi.Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdiBalıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mart 2025 tarihli kararla şirkete 3 ay süreli geçici mühlet tanıdı. Aynı zamanda mahkeme, ihtiyati tedbir kararı alarak şirketin malvarlığını koruma altına aldı. Süreç boyunca şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol geçici konkordato komiseri olarak atandı.Alacaklılar i̇çin yedi günlük yasal süre başladıİcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği, konkordato ilanına itiraz etmek isteyen alacaklılar için ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor. Bu süreçte borçların yeniden yapılandırılması hedefleniyor.Ön i̇nceleme duruşması Haziran'daKoç Gültekin Süt’ün konkordato sürecindeki ilk ciddi aşama olacak ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025 saat 14.45’te yapılacak. Bu duruşma, şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacak.Yüzlerce çalışanın geleceği belirsizYüzlerce kişiye istihdam sağlayan Koç Gültekin Süt’ün konkordato süreci, şirket çalışanlarını da derinden etkiledi. İflas riski nedeniyle personelin işini kaybetme tehlikesi bulunuyor. Sektördeki belirsizlik, süt üretimi ve tedarik zinciri açısından da endişe yaratıyor.Sektörde sarsıntı yarattıKoç Gültekin Süt’ün konkordato kararı, Türk süt ve süt ürünleri sektöründe şok etkisi yarattı. 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmanın yaşadığı mali kriz, sektördeki diğer üreticiler için de uyarı niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/2025-emekli-bayram-ikramiyesi-odemeleri-bugun-4-bin-tl-yerine-herkese-3-bin-tl-yatacak-1094801617.html

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