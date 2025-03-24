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Türkiye'nin 40 yıllık süt devi konkordato ilan etti: İflasın eşiğinde
Türkiye'nin 40 yıllık süt devi konkordato ilan etti: İflasın eşiğinde
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin köklü süt markalarından Koç Gültekin Süt, konkordato başvurusunda bulundu. Balıkesir merkezli şirket, mahkemeden 3 ay geçici mühlet aldı. İflas... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T08:25+0300
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Türkiye'nin 40 yıllık süt üreticisi Koç Gültekin Süt, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Balıkesir merkezli firmanın, mahkeme kararıyla 3 aylık geçici mühlet aldığı ve mali denetim sürecine girdiği bildirildi.Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdiBalıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mart 2025 tarihli kararla şirkete 3 ay süreli geçici mühlet tanıdı. Aynı zamanda mahkeme, ihtiyati tedbir kararı alarak şirketin malvarlığını koruma altına aldı. Süreç boyunca şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol geçici konkordato komiseri olarak atandı.Alacaklılar i̇çin yedi günlük yasal süre başladıİcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği, konkordato ilanına itiraz etmek isteyen alacaklılar için ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor. Bu süreçte borçların yeniden yapılandırılması hedefleniyor.Ön i̇nceleme duruşması Haziran'daKoç Gültekin Süt’ün konkordato sürecindeki ilk ciddi aşama olacak ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025 saat 14.45’te yapılacak. Bu duruşma, şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacak.Yüzlerce çalışanın geleceği belirsizYüzlerce kişiye istihdam sağlayan Koç Gültekin Süt’ün konkordato süreci, şirket çalışanlarını da derinden etkiledi. İflas riski nedeniyle personelin işini kaybetme tehlikesi bulunuyor. Sektördeki belirsizlik, süt üretimi ve tedarik zinciri açısından da endişe yaratıyor.Sektörde sarsıntı yarattıKoç Gültekin Süt’ün konkordato kararı, Türk süt ve süt ürünleri sektöründe şok etkisi yarattı. 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmanın yaşadığı mali kriz, sektördeki diğer üreticiler için de uyarı niteliği taşıyor.
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süt, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, konkordato, iflas, i̇flas, i̇flas erteleme
süt, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, konkordato, iflas, i̇flas, i̇flas erteleme

Türkiye'nin 40 yıllık süt devi konkordato ilan etti: İflasın eşiğinde

08:25 24.03.2025 (güncellendi: 08:26 24.03.2025)
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
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Türkiye’nin köklü süt markalarından Koç Gültekin Süt, konkordato başvurusunda bulundu. Balıkesir merkezli şirket, mahkemeden 3 ay geçici mühlet aldı. İflas riskiyle karşı karşıya olan firmanın yüzlerce çalışanı işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. İlk duruşma 11 Haziran’da yapılacak.
Türkiye'nin 40 yıllık süt üreticisi Koç Gültekin Süt, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Balıkesir merkezli firmanın, mahkeme kararıyla 3 aylık geçici mühlet aldığı ve mali denetim sürecine girdiği bildirildi.

Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi

Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mart 2025 tarihli kararla şirkete 3 ay süreli geçici mühlet tanıdı. Aynı zamanda mahkeme, ihtiyati tedbir kararı alarak şirketin malvarlığını koruma altına aldı. Süreç boyunca şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Alacaklılar i̇çin yedi günlük yasal süre başladı

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği, konkordato ilanına itiraz etmek isteyen alacaklılar için ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor. Bu süreçte borçların yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

Ön i̇nceleme duruşması Haziran'da

Koç Gültekin Süt’ün konkordato sürecindeki ilk ciddi aşama olacak ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025 saat 14.45’te yapılacak. Bu duruşma, şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacak.

Yüzlerce çalışanın geleceği belirsiz

Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Koç Gültekin Süt’ün konkordato süreci, şirket çalışanlarını da derinden etkiledi. İflas riski nedeniyle personelin işini kaybetme tehlikesi bulunuyor. Sektördeki belirsizlik, süt üretimi ve tedarik zinciri açısından da endişe yaratıyor.

Sektörde sarsıntı yarattı

Koç Gültekin Süt’ün konkordato kararı, Türk süt ve süt ürünleri sektöründe şok etkisi yarattı. 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmanın yaşadığı mali kriz, sektördeki diğer üreticiler için de uyarı niteliği taşıyor.
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