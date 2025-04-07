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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı, yerine giren Tayyip Talha kırmızı kart gördü
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı, yerine giren Tayyip Talha kırmızı kart gördü
Sputnik Türkiye
Kasımpaşa maçında Murtaza bin Yunus'un 14. dakikada attığı golle öne geçen ev sahibi karşısında Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun erken sakatlanması ve Tayyip Talha... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçın 14. dakikasında Kasımpaşa Murtaza bin Yunus'la golü bulurken Emirhan Topçu, erken dakikalarda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun yerine 17. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, bu kez de 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Geçen hafta Göztepe karşısında Türkiye Kupası çeyrek finalinde de kırmızı kart gören oyuncu, bu tekrarlanan durumla tribünlerin tepkisini çekti. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında hem erken sakatlık hem de eksik oynamak zorunda kalınca zor anlar yaşadı. Ancak siyah beyazlı takım Gedson Fernandes'in 90.dakikada attığı penaltı golüyle deplasmanda 1 puan almayı başardı.
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, kırmızı kart, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, kırmızı kart, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı, yerine giren Tayyip Talha kırmızı kart gördü

21:20 07.04.2025 (güncellendi: 22:06 07.04.2025)
© AA / Serhat ÇağdaşBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Kasımpaşa maçında Murtaza bin Yunus'un 14. dakikada attığı golle öne geçen ev sahibi karşısında Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun erken sakatlanması ve Tayyip Talha Sanuç'un 45. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Geçen hafta Göztepe maçında da kırmızı kartla oyundan atılan Talha'nın performansı tribünlerden tepki aldı.
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçın 14. dakikasında Kasımpaşa Murtaza bin Yunus'la golü bulurken Emirhan Topçu, erken dakikalarda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun yerine 17. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, bu kez de 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Geçen hafta Göztepe karşısında Türkiye Kupası çeyrek finalinde de kırmızı kart gören oyuncu, bu tekrarlanan durumla tribünlerin tepkisini çekti. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında hem erken sakatlık hem de eksik oynamak zorunda kalınca zor anlar yaşadı. Ancak siyah beyazlı takım Gedson Fernandes'in 90.dakikada attığı penaltı golüyle deplasmanda 1 puan almayı başardı.
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