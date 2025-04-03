https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/goztepe-besiktasi-3-1-yendi-izmir-ekibi-49-yil-sonra-yari-finale-yukseldi-1095118771.html
Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi: İzmir ekibi 49 yıl sonra yarı finale yükseldi
Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi: İzmir ekibi 49 yıl sonra yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek kupada yarı final bileti aldı. İzmir temsilcisi, son yarı... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T22:35+0300
2025-04-03T22:35+0300
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Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 49 yıl sonra Türkiye Kupası'nda yeniden yarı finale yükseldi.Karşılaşmada Beşiktaş'ı Muçi 30. dakikada öne geçirirken, 36. dakikada Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah beyazlı ekip Göztepe'nin yıldızı Romulo'nun 38, 79 ve 81. dakikalarda bulduğu gollerle geriye düştü. Göztepe, bu galibiyetle 49 yıl sonra kupada yarı final oynamaya hak kazandı. Sarı kırmızılı takımın yarı finaldeki rakibi Trabzonspor olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/ziraat-turkiye-kupasi-yari-final-heyecani-basliyor-hangi-takimlar-eslesecek-maclar-ne-zaman-1095089388.html
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beşiktaş göztepe özet
Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi: İzmir ekibi 49 yıl sonra yarı finale yükseldi
22:35 03.04.2025 (güncellendi: 22:48 03.04.2025)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek kupada yarı final bileti aldı. İzmir temsilcisi, son yarı finaline çıktığı 1975-1976 sezonundan bu yana ilk kez tarihi bir başarıya imza attı.
Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 49 yıl sonra Türkiye Kupası'nda yeniden yarı finale yükseldi.
Karşılaşmada Beşiktaş'ı Muçi 30. dakikada öne geçirirken, 36. dakikada Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah beyazlı ekip Göztepe'nin yıldızı Romulo'nun 38, 79 ve 81. dakikalarda bulduğu gollerle geriye düştü. Göztepe, bu galibiyetle 49 yıl sonra kupada yarı final oynamaya hak kazandı. Sarı kırmızılı takımın yarı finaldeki rakibi Trabzonspor olacak.