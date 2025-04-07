https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/abd-borsalari-cokusle-acildi-piyasalarda-yuzde-5-kayip-yasandi-1095203597.html
ABD borsaları çöküşle açıldı: Piyasalarda yüzde 5 kayıp yaşandı
ABD borsaları çöküşle açıldı: Piyasalarda yüzde 5 kayıp yaşandı
Sputnik Türkiye
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler sonrası haftaya sert kayıplarla başladı. Dow Jones endeksi bin puanın üzerinde değer... 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T17:38+0300
2025-04-07T17:38+0300
2025-04-07T17:40+0300
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.Açılışta Dow Jones endeksi bin puanın üzerinde değer kaybederek 37 bin 217.28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3.51, Nasdaq endeksi ise yüzde 3.91 oranında düşüş kaydetti. S&P 500'ün zirveden yüzde 20 gerilemesiyle endeks 'ayı piyasası' bölgesine girdi. Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu tarifelerin ardından Çin’in misillemesi, ticaret savaşlarının derinleşeceği endişelerini artırdı. Analistler, yatırımcıların bu hafta enflasyon verileri ve tarifelere ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceğini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifelerin ardından teknoloji hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Muhteşem yedili olarak bilinen büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri değer kaybetti. Apple ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'in üzerinde gerilerken, Tesla'nın hisseleri yüzde 8'i aşan kayıpla dikkat çekti. Alphabet, Microsoft ve Meta hisseleri ise yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Amazon hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde düşüş gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/borsa-istanbulda-sert-dusus-bist-100-endeksi-haftaya-yuzde-280-dususle-9117-puandan-basladi-1095187916.html
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ABD borsaları çöküşle açıldı: Piyasalarda yüzde 5 kayıp yaşandı
17:38 07.04.2025 (güncellendi: 17:40 07.04.2025)
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler sonrası haftaya sert kayıplarla başladı. Dow Jones endeksi bin puanın üzerinde değer kaybederken, S&P 500 ayı piyasasına girdi. Analistler, ticaret savaşlarının derinleşmesiyle birlikte yatırımcıların bu hafta tarifeler ve enflasyon verilerine odaklandığını belirtti.
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi bin puanın üzerinde değer kaybederek 37 bin 217.28 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3.51, Nasdaq endeksi ise yüzde 3.91 oranında düşüş kaydetti. S&P 500'ün zirveden yüzde 20 gerilemesiyle endeks 'ayı piyasası' bölgesine girdi. Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu tarifelerin ardından Çin’in misillemesi, ticaret savaşlarının derinleşeceği endişelerini artırdı. Analistler, yatırımcıların bu hafta enflasyon verileri ve tarifelere ilişkin gelişmeleri yakından takip edeceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifelerin ardından teknoloji hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Muhteşem yedili olarak bilinen büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri değer kaybetti. Apple ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'in üzerinde gerilerken, Tesla'nın hisseleri yüzde 8'i aşan kayıpla dikkat çekti. Alphabet, Microsoft ve Meta hisseleri ise yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Amazon hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde düşüş gösterdi.