https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/borsa-istanbulda-sert-dusus-bist-100-endeksi-haftaya-yuzde-280-dususle-9117-puandan-basladi-1095187916.html
Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117 puandan başladı
Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117 puandan başladı
Sputnik Türkiye
7 Nisan haftasında piyasalar hareketli. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T10:18+0300
2025-04-07T10:18+0300
2025-04-07T10:47+0300
ekonomi̇
borsa
borsa i̇stanbul
abd
donald trump
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103551/40/1035514007_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_8c27aaa4f3220fe5a95c48e0c2a58ddf.jpg
Borsa İstanbul 7 Nisan 2025 haftasına sert bir düşüşle başladı. Küresel çapta piyasaların hareketli olduğu haftanın ilk gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262.45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi.Borsa İstanbul'da sert düşüşBankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.Küresel piyasada satış baskısıKüresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/piyasalar-negatif-seyirde-altin-fiyatlarinda-dusus-brent-petrol-nisan-2021den-beri-en-dusuk-1095185675.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103551/40/1035514007_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_da9f2bf094a7a27ac4c7c4c752c4acc5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa, borsa istanbul, borsa istanbul 7 nisan, borsa 7 nisan, borsa piyasa,borsalar düşüşi borsa abd, borsa hisseleri neden düşüyor?borsadaki düşüş ne kadar sürer, borsa i̇stanbul'da ne oluyor
borsa, borsa istanbul, borsa istanbul 7 nisan, borsa 7 nisan, borsa piyasa,borsalar düşüşi borsa abd, borsa hisseleri neden düşüyor?borsadaki düşüş ne kadar sürer, borsa i̇stanbul'da ne oluyor
Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117 puandan başladı
10:18 07.04.2025 (güncellendi: 10:47 07.04.2025)
7 Nisan haftasında piyasalar hareketli. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı.
Borsa İstanbul 7 Nisan 2025 haftasına sert bir düşüşle başladı. Küresel çapta piyasaların hareketli olduğu haftanın ilk gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262.45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi.
Borsa İstanbul'da sert düşüş
Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.
Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.
Küresel piyasada satış baskısı
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.