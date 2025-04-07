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Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117 puandan başladı
Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117 puandan başladı
Sputnik Türkiye
7 Nisan haftasında piyasalar hareketli. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
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Borsa İstanbul 7 Nisan 2025 haftasına sert bir düşüşle başladı. Küresel çapta piyasaların hareketli olduğu haftanın ilk gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262.45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi.Borsa İstanbul'da sert düşüşBankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.Küresel piyasada satış baskısıKüresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Borsa İstanbul'da sert düşüş: BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117 puandan başladı

10:18 07.04.2025 (güncellendi: 10:47 07.04.2025)
© AP Photo / Lefteris PitarakisBorsa İstanbul - BİST
Borsa İstanbul - BİST - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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7 Nisan haftasında piyasalar hareketli. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı.
Borsa İstanbul 7 Nisan 2025 haftasına sert bir düşüşle başladı. Küresel çapta piyasaların hareketli olduğu haftanın ilk gününde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262.45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi.

Borsa İstanbul'da sert düşüş

Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.
Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

Küresel piyasada satış baskısı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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