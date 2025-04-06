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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından beklenen... 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T13:24+0300
2025-04-06T13:24+0300
ekonomi̇
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Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.Merkez Bankası faiz kararları2024 yılından itibaren Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?Ocak 2024: Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştur.Şubat 2024: Politika faizi yüzde 45'te sabit bırakılmıştır.Mart 2024: Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Mayıs 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Haziran 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Temmuz 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Ağustos 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Eylül 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Ekim 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Kasım 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Aralık 2024: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,5'e düşürülmüştür.Ocak 2025: Politika faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekildi.Mart 2025: Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi.
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

13:24 06.04.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından beklenen nisan ayı TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, piyasaların temkinli bekleyişi sürüyor. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararları

2024 yılından itibaren Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?
Ocak 2024: Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Şubat 2024: Politika faizi yüzde 45'te sabit bırakılmıştır.
Mart 2024: Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.
Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Mayıs 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Haziran 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Temmuz 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Ağustos 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Eylül 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Ekim 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Kasım 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Aralık 2024: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,5'e düşürülmüştür.
Ocak 2025: Politika faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekildi.
Mart 2025: Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı
6 Mart, 14:00
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