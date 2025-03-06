https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/merkez-bankasi-mart-ayi-faiz-kararini-acikladi-1094250640.html
Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi. 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T14:00+0300
2025-03-06T14:00+0300
2025-03-06T14:12+0300
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Piyasaların merakla beklediği TCMB’nin son dakika faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası'ndan faiz indirimiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e çekti.'Enflasyon risk unsuru olmaya devam ediyor'Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu metninde şu ifadeler yer aldı:'Sıkı para politikası duruşu devam edecek'Sıkı duruş için ek adımlar atıldıYüzde 5 hedefiMerkez Bankası şubat ayı faiz kararı ne olmuştu?Ocak'ta Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti. Merkez Bankası faiz kararları2024 yılından itibaren Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?Ocak 2024: Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştur.Şubat 2024: Politika faizi yüzde 45'te sabit bırakılmıştır.Mart 2024: Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Mayıs 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Haziran 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Temmuz 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Ağustos 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Eylül 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Ekim 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.Kasım 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.Aralık 2024: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,5'e düşürülmüştür.Ocak 2025: Politika faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekildi.Mart 2025: Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi.
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merkez bankası, faiz kararı, faiz kararı ne oldu, mart ayı faiz kararı, merkez bankası son dakika, merkez bankası faiz kararı
Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı
14:00 06.03.2025 (güncellendi: 14:12 06.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi.
Piyasaların merakla beklediği TCMB’nin son dakika faiz kararı açıklandı.
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e çekti.
'Enflasyon risk unsuru olmaya devam ediyor'
Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu metninde şu ifadeler yer aldı:
"Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
'Sıkı para politikası duruşu devam edecek'
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Sıkı duruş için ek adımlar atıldı
Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."
Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı ne olmuştu?
Merkez Bankası faiz kararları
2024 yılından itibaren Merkez Bankası faiz kararları ne oldu?
Ocak 2024: Politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Şubat 2024: Politika faizi yüzde 45'te sabit bırakılmıştır.
Mart 2024: Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmiştir.
Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Mayıs 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Haziran 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Temmuz 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Ağustos 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Eylül 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Ekim 2024: Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştur.
Kasım 2024: Politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştır.
Aralık 2024: Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,5'e düşürülmüştür.
Ocak 2025: Politika faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekildi.
Mart 2025: Politika faizi 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekildi.