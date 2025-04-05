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Survivor All Star'da 4'üncü eleme adayı belli oldu: Ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor All Star'da 4'üncü eleme adayı belli oldu: Ödül oyununu hangi takım kazandı?
Sputnik Türkiye
Survivor 2025 All Star’da 4. eleme adayı 4 Nisan Cuma akşamı belli oldu. Nefes kesen bölümde, Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kaybederken, ada konseyinde... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
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Survivor All Star 2025’te heyecan giderek artıyor. 4 Nisan Cuma akşamı yayınlanan son bölümde, yarışmacılar hem ödül oyunu hem de eleme adayı belirleme için parkura ve ada konseyine çıktı. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesiyle birlikte haftanın 4. eleme adayı Yunus Emre Karabacak oldu.Yunus Emre potaya giren son i̇sim olduGönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak en fazla oyu alarak bu haftanın son eleme adayı oldu. Böylece potada yer alan dört isim netleşti:Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre.Düello eşleşmeleri netleştiAda konseyinin ardından, Acun Ilıcalı düello eşleşmelerini açıkladı. Performans sıralamasına göre:eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?Haftanın ödül oyununda kazanan takım All Star oldu. Mücadele kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynandı. Eşitlik sonucunda oyun, en iyiler karşılaşmasına taşındı. Finalde Adem, Almeda’ya karşı sayıyı alarak takımına zaferi getirdi.Kazanan All Star takımı, Dominik’te Punta Cana otelinde konaklama, akşam yemeği ve yunuslarla yüzme etkinliği ödülünü kazandı.
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Survivor All Star'da 4'üncü eleme adayı belli oldu: Ödül oyununu hangi takım kazandı?

08:16 05.04.2025 (güncellendi: 08:17 05.04.2025)
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© İHA
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Survivor 2025 All Star’da 4. eleme adayı 4 Nisan Cuma akşamı belli oldu. Nefes kesen bölümde, Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kaybederken, ada konseyinde Yunus Emre Karabacak eleme potasına girdi. Ödül oyununu ise All Star takımı kazandı. İşte düello eşleşmeleri ve detaylar…
Survivor All Star 2025’te heyecan giderek artıyor. 4 Nisan Cuma akşamı yayınlanan son bölümde, yarışmacılar hem ödül oyunu hem de eleme adayı belirleme için parkura ve ada konseyine çıktı. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesiyle birlikte haftanın 4. eleme adayı Yunus Emre Karabacak oldu.

Yunus Emre potaya giren son i̇sim oldu

Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak en fazla oyu alarak bu haftanın son eleme adayı oldu. Böylece potada yer alan dört isim netleşti:
Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre.

Düello eşleşmeleri netleşti

Ada konseyinin ardından, Acun Ilıcalı düello eşleşmelerini açıkladı. Performans sıralamasına göre:
Yunus Emre - Hikmet
Sedat - İsmail
eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Haftanın ödül oyununda kazanan takım All Star oldu. Mücadele kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynandı. Eşitlik sonucunda oyun, en iyiler karşılaşmasına taşındı. Finalde Adem, Almeda’ya karşı sayıyı alarak takımına zaferi getirdi.
Kazanan All Star takımı, Dominik’te Punta Cana otelinde konaklama, akşam yemeği ve yunuslarla yüzme etkinliği ödülünü kazandı.
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