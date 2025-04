https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/survivor-all-starda-4uncu-eleme-adayi-belli-oldu-odul-oyununu-hangi-takim-kazandi-1095153952.html

Survivor All Star'da 4'üncü eleme adayı belli oldu: Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 4'üncü eleme adayı belli oldu: Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Sputnik Türkiye

Survivor 2025 All Star’da 4. eleme adayı 4 Nisan Cuma akşamı belli oldu. Nefes kesen bölümde, Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kaybederken, ada konseyinde... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T08:16+0300

2025-04-05T08:16+0300

2025-04-05T08:17+0300

türki̇ye

survivor

survivor all star

all star

düello

eleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg

Survivor All Star 2025’te heyecan giderek artıyor. 4 Nisan Cuma akşamı yayınlanan son bölümde, yarışmacılar hem ödül oyunu hem de eleme adayı belirleme için parkura ve ada konseyine çıktı. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesiyle birlikte haftanın 4. eleme adayı Yunus Emre Karabacak oldu.Yunus Emre potaya giren son i̇sim olduGönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak en fazla oyu alarak bu haftanın son eleme adayı oldu. Böylece potada yer alan dört isim netleşti:Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre.Düello eşleşmeleri netleştiAda konseyinin ardından, Acun Ilıcalı düello eşleşmelerini açıkladı. Performans sıralamasına göre:eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?Haftanın ödül oyununda kazanan takım All Star oldu. Mücadele kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynandı. Eşitlik sonucunda oyun, en iyiler karşılaşmasına taşındı. Finalde Adem, Almeda’ya karşı sayıyı alarak takımına zaferi getirdi.Kazanan All Star takımı, Dominik’te Punta Cana otelinde konaklama, akşam yemeği ve yunuslarla yüzme etkinliği ödülünü kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

survivor 4 nisan 2025, survivor 4. eleme adayı kim oldu, survivor 4 nisan eleme adayı, survivor yunus emre potada, survivor eleme potası 2025, survivor ödül oyununu kim kazandı, survivor düello eşleşmeleri, survivor son bölüm kim kazandı, survivor all star 2025 eleme, survivor erkek eleme potası, survivor bugün kim elendi, survivor ada konseyi 4 nisan, survivor 2025 potaya kim girdi, survivor all star son bölüm, survivor 4 nisan performans eşleşmesi, survivor 2025 all star düello, survivor ödül oyunu sonucu, survivor mavi takım kırmızı takım, survivor 4 nisan ada konseyinde ne oldu