Sağanak ve kar alarmı: Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda kente 'saatli' uyarı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Kemal Kılıçdaroğlı, oy alabileceğini düşünseydi aday olurdu'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Bu pazar yapılacak olan kurultay, bildiğimiz CHP Kurultayları’ndan değil
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Erkam Erdem: 'Mahir Polat'ın sürekli olarak yüksek seyreden bir tansiyonu söz konusu değildi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABD’de bir döneme damgasını vuran McCarthycilik
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
15:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem: ‘Mahir Polat verilen destek sayesinde moral buldu’
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:24
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
07:21
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
08:37
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Taşdelen: Fransa'da siyasi deprem yaşanıyor
09:04
7 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
09:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını Türkiye’yi hedef aldı: Acaba değil ne zaman
09:34
4 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde
10:03
3 dk
SESLİ HABER
Foreign Policy: Trump yönetimi ve Taliban görüşüyor
10:12
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
27'ler kulübünün hırçın ruhu: Kurt Cobain
10:29
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
12:10
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
9 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
2025'in ilk çeyreğinde 'yaprak dökümü'
13:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
14:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Anadolu Rock ozanı: Cem Karaca
16:11
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html
Sağanak ve kar alarmı: Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda kente 'saatli' uyarı
Sağanak ve kar alarmı: Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda kente 'saatli' uyarı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonunda Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış ve sert sıcaklık düşüşleri için uyarıda... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T07:05+0300
2025-04-05T07:13+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
antalya
tunceli
bingöl
batman
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095088133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb6c49465cb8972dfe86f639cc0624de.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini artıracak sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri için geniş çaplı bir uyarı yayımladı. 11 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı verilirken, İstanbul dahil birçok kentte yağışların günlerce süreceği belirtildi. Pazartesi itibarıyla sıcaklıklar düşecek.İstanbul’da yağış günlerce sürecekMeteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün yerel, yarın ise genel çapta kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışların hafta başına kadar süreceği, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği açıklandı. Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya’nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklıklar pazartesi günü sert düşecekMevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, pazartesi günü kuzeybatıdan başlayarak düşecek.11 i̇lde sarı alarm: Kuvvetli yağış uyarısıAdıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.Toz taşınımı ve sis görülecekDoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesini azaltabileceği, hava kalitesini düşürebileceği ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği ifade edildi. Marmara ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görülecek.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıKARABÜK °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. doğu kesimlerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.ERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 20°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/istanbulda-sis-etkili-oldu-bogazda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1095151983.html
türki̇ye
antalya
tunceli
bingöl
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095088133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dc2b1ef2687ba35249bbbada7a57b9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji uyarısı, hava durumu, il il hava durumu, sarı kodlu uyarı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, kuvvetli sağanak, sağanak yağış, kar yağışı, gök gürültülü sağanak, meteoroloji saat verdi, hava sıcaklığı düşüyor, meteoroloji genel müdürlüğü, toz taşınımı, pazartesi hava durumu, bugünkü hava durumu, yarın hava nasıl olacak, hava durumu alarmı, sıcaklık düşüşü, meteoroloji açıklama yaptı, istanbul yağmur, izmir yağış, bugün hava nasıl, meteoroloji son dakika, meteoroloji istanbul, hava durumu istanbul, sağanak alarmı, meteoroloji son uyarı, kar yağışı geliyor, 11 il sarı kod, meteoroloji uyardı
meteoroloji uyarısı, hava durumu, il il hava durumu, sarı kodlu uyarı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, kuvvetli sağanak, sağanak yağış, kar yağışı, gök gürültülü sağanak, meteoroloji saat verdi, hava sıcaklığı düşüyor, meteoroloji genel müdürlüğü, toz taşınımı, pazartesi hava durumu, bugünkü hava durumu, yarın hava nasıl olacak, hava durumu alarmı, sıcaklık düşüşü, meteoroloji açıklama yaptı, istanbul yağmur, izmir yağış, bugün hava nasıl, meteoroloji son dakika, meteoroloji istanbul, hava durumu istanbul, sağanak alarmı, meteoroloji son uyarı, kar yağışı geliyor, 11 il sarı kod, meteoroloji uyardı

Sağanak ve kar alarmı: Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda kente 'saatli' uyarı

07:05 05.04.2025 (güncellendi: 07:13 05.04.2025)
© AA / Mert Alper DervışKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© AA / Mert Alper Dervış
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonunda Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış ve sert sıcaklık düşüşleri için uyarıda bulundu. İstanbul'da yağışlar günlerce sürecek. 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte 5 Nisan hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini artıracak sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri için geniş çaplı bir uyarı yayımladı. 11 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı verilirken, İstanbul dahil birçok kentte yağışların günlerce süreceği belirtildi. Pazartesi itibarıyla sıcaklıklar düşecek.

İstanbul’da yağış günlerce sürecek

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün yerel, yarın ise genel çapta kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışların hafta başına kadar süreceği, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği açıklandı.
Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya’nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar pazartesi günü sert düşecek

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, pazartesi günü kuzeybatıdan başlayarak düşecek.

11 i̇lde sarı alarm: Kuvvetli yağış uyarısı

Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Toz taşınımı ve sis görülecek

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesini azaltabileceği, hava kalitesini düşürebileceği ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği ifade edildi. Marmara ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görülecek.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. doğu kesimlerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da sis etkili oldu: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
00:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала