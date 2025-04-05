https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html

Sağanak ve kar alarmı: Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda kente 'saatli' uyarı

Sağanak ve kar alarmı: Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda kente 'saatli' uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonunda Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak kuvvetli sağanak yağış ve sert sıcaklık düşüşleri için uyarıda... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T07:05+0300

2025-04-05T07:05+0300

2025-04-05T07:13+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

antalya

tunceli

bingöl

batman

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini artıracak sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri için geniş çaplı bir uyarı yayımladı. 11 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı verilirken, İstanbul dahil birçok kentte yağışların günlerce süreceği belirtildi. Pazartesi itibarıyla sıcaklıklar düşecek.İstanbul’da yağış günlerce sürecekMeteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün yerel, yarın ise genel çapta kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışların hafta başına kadar süreceği, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği açıklandı. Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya’nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklıklar pazartesi günü sert düşecekMevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, pazartesi günü kuzeybatıdan başlayarak düşecek.11 i̇lde sarı alarm: Kuvvetli yağış uyarısıAdıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.Toz taşınımı ve sis görülecekDoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesini azaltabileceği, hava kalitesini düşürebileceği ve çamur şeklinde yağışa yol açabileceği ifade edildi. Marmara ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görülecek.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıKARABÜK °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. doğu kesimlerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.ERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 20°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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antalya

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bingöl

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