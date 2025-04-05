https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kuzey-marmara-otoyolunda-korkunc-kaza-1095156685.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan gelen araç çarptı. Araçta sıkışan 4 kişi yaşamını yitirdi. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T11:01+0300

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pendik

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Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde gişelerde bekleyen tıra arkadan hızla çarpan araçta 4 kişi yaşamını yitirdi.Sabah saatlerinde meydana gelen kazada gişelerde geçmek için bekleyen tıra, arkadan hızla gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.4 kişi yaşamını yitirdiSağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri TIR'ın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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pendik, trafik kazası