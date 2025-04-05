https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kuzey-marmara-otoyolunda-korkunc-kaza-1095156685.html
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan gelen araç çarptı. Araçta sıkışan 4 kişi yaşamını yitirdi. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T11:01+0300
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pendik
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Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde gişelerde bekleyen tıra arkadan hızla çarpan araçta 4 kişi yaşamını yitirdi.Sabah saatlerinde meydana gelen kazada gişelerde geçmek için bekleyen tıra, arkadan hızla gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.4 kişi yaşamını yitirdiSağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri TIR'ın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-meydana-geldi-istanbul-istikameti-trafige-kapatildi-1095148187.html
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pendik, trafik kazası
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi
11:01 05.04.2025 (güncellendi: 11:56 05.04.2025)
Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan gelen araç çarptı. Araçta sıkışan 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde gişelerde bekleyen tıra arkadan hızla çarpan araçta 4 kişi yaşamını yitirdi.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada gişelerde geçmek için bekleyen tıra, arkadan hızla gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri TIR'ın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.