https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/tapu-sahiplerini-ilgilendiriyor-son-3-gun-odemeyene-gecikme-faizi-1095134163.html
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Son 3 gün, ödemeyene gecikme faizi
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Son 3 gün, ödemeyene gecikme faizi
Sputnik Türkiye
7 Nisan’a kadar kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Süre dolduğunda beyanname vermeyen tapu sahiplerine özel usulsüzlük... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T13:29+0300
2025-04-04T13:29+0300
2025-04-04T13:29+0300
ekonomi̇
tapu
kira beyannamesi
ceza
faiz
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Tapu sahipleri ve mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi, 7 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına ilişkin gelirlerin beyanı için belirlenen süre, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar uzatılmıştı.Beyanname elektronik ortamda verilebiliyorMükellefler beyannamelerini, GİB’in dijital platformları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.Kira geliri beyanı zorunluluğu: Hangi tutarda vergi ödenir?2024 yılı için geçerli kira gelirinde vergi yükümlülüğü şu şekilde:Bu tutarların altında gelir elde edenler ise beyanname vermekle yükümlü değil.Gecikene ceza ve faiz uygulaması varBeyan süresi sona erdikten sonra:Vergiler, 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek.Nasıl ve nereden ödenir?Vergi ödemeleri;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html
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kira beyanname son tarih, gelir vergisi beyannamesi 2024, 7 nisan beyanname son günü, kira geliri vergi sınırı, tapulu ev beyanname zorunluluğu, gib dijital vergi dairesi, hazır beyan sistemi giriş, geciken beyana ceza, vergi gecikme faizi 2024, konut kira beyannamesi nasıl verilir
kira beyanname son tarih, gelir vergisi beyannamesi 2024, 7 nisan beyanname son günü, kira geliri vergi sınırı, tapulu ev beyanname zorunluluğu, gib dijital vergi dairesi, hazır beyan sistemi giriş, geciken beyana ceza, vergi gecikme faizi 2024, konut kira beyannamesi nasıl verilir
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Son 3 gün, ödemeyene gecikme faizi
7 Nisan’a kadar kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Süre dolduğunda beyanname vermeyen tapu sahiplerine özel usulsüzlük cezası ve gecikme faizi uygulanacak. Beyanlar Dijital Vergi Dairesi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.
Tapu sahipleri ve mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi, 7 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına ilişkin gelirlerin beyanı için belirlenen süre, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar uzatılmıştı.
Beyanname elektronik ortamda verilebiliyor
Mükellefler beyannamelerini, GİB’in dijital platformları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.
Gerçek usulde gelir elde eden ticari, zirai ve mesleki faaliyet sahipleri
yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda
verebiliyor.
Ücret, kira, menkul sermaye iradı
gibi gelir sahipleri ise “Hazır Beyan Sistemi” (Dijital Vergi Dairesi)
üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Kira geliri beyanı zorunluluğu: Hangi tutarda vergi ödenir?
2024 yılı için geçerli kira gelirinde vergi yükümlülüğü şu şekilde:
Konut kira geliri 33 bin TL’yi
,
İşyeri kira geliri 230 bin TL’yi
geçen mükellefler beyanname vermek zorunda.
Bu tutarların altında gelir elde edenler ise beyanname vermekle yükümlü değil.
Gecikene ceza ve faiz uygulaması var
Beyan süresi sona erdikten sonra:
Zamanında beyanname vermeyenler
, özel usulsüzlük cezası
ile karşılaşacak.
Verginin geç ödenmesi durumunda
ise vergi ziyaı cezası
ve gecikme faizi
uygulanacak.
Vergiler, 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek.
Anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları
,
PTT şubeleri
üzerinden yapılabilecek.