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Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Son 3 gün, ödemeyene gecikme faizi
Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Son 3 gün, ödemeyene gecikme faizi
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7 Nisan’a kadar kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Süre dolduğunda beyanname vermeyen tapu sahiplerine özel usulsüzlük... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Tapu sahipleri ve mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi, 7 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına ilişkin gelirlerin beyanı için belirlenen süre, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar uzatılmıştı.Beyanname elektronik ortamda verilebiliyorMükellefler beyannamelerini, GİB’in dijital platformları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.Kira geliri beyanı zorunluluğu: Hangi tutarda vergi ödenir?2024 yılı için geçerli kira gelirinde vergi yükümlülüğü şu şekilde:Bu tutarların altında gelir elde edenler ise beyanname vermekle yükümlü değil.Gecikene ceza ve faiz uygulaması varBeyan süresi sona erdikten sonra:Vergiler, 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek.Nasıl ve nereden ödenir?Vergi ödemeleri;
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kira beyanname son tarih, gelir vergisi beyannamesi 2024, 7 nisan beyanname son günü, kira geliri vergi sınırı, tapulu ev beyanname zorunluluğu, gib dijital vergi dairesi, hazır beyan sistemi giriş, geciken beyana ceza, vergi gecikme faizi 2024, konut kira beyannamesi nasıl verilir
kira beyanname son tarih, gelir vergisi beyannamesi 2024, 7 nisan beyanname son günü, kira geliri vergi sınırı, tapulu ev beyanname zorunluluğu, gib dijital vergi dairesi, hazır beyan sistemi giriş, geciken beyana ceza, vergi gecikme faizi 2024, konut kira beyannamesi nasıl verilir

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Son 3 gün, ödemeyene gecikme faizi

13:29 04.04.2025
© AATapu
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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7 Nisan’a kadar kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Süre dolduğunda beyanname vermeyen tapu sahiplerine özel usulsüzlük cezası ve gecikme faizi uygulanacak. Beyanlar Dijital Vergi Dairesi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.
Tapu sahipleri ve mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi, 7 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına ilişkin gelirlerin beyanı için belirlenen süre, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar uzatılmıştı.

Beyanname elektronik ortamda verilebiliyor

Mükellefler beyannamelerini, GİB’in dijital platformları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.
Gerçek usulde gelir elde eden ticari, zirai ve mesleki faaliyet sahipleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda verebiliyor.
Ücret, kira, menkul sermaye iradı gibi gelir sahipleri ise “Hazır Beyan Sistemi” (Dijital Vergi Dairesi) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kira geliri beyanı zorunluluğu: Hangi tutarda vergi ödenir?

2024 yılı için geçerli kira gelirinde vergi yükümlülüğü şu şekilde:
Konut kira geliri 33 bin TL’yi,
İşyeri kira geliri 230 bin TL’yi geçen mükellefler beyanname vermek zorunda.
Bu tutarların altında gelir elde edenler ise beyanname vermekle yükümlü değil.

Gecikene ceza ve faiz uygulaması var

Beyan süresi sona erdikten sonra:
Zamanında beyanname vermeyenler, özel usulsüzlük cezası ile karşılaşacak.
Verginin geç ödenmesi durumunda ise vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.
Vergiler, 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek.

Nasıl ve nereden ödenir?

Vergi ödemeleri;
gib.gov.tr,
GİB Mobil Uygulaması,
Dijital Vergi Dairesi,
Anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları,
PTT şubeleri üzerinden yapılabilecek.
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