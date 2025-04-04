https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/tapu-sahiplerini-ilgilendiriyor-son-3-gun-odemeyene-gecikme-faizi-1095134163.html

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Son 3 gün, ödemeyene gecikme faizi

Tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Son 3 gün, ödemeyene gecikme faizi

Sputnik Türkiye

7 Nisan’a kadar kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Süre dolduğunda beyanname vermeyen tapu sahiplerine özel usulsüzlük... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T13:29+0300

2025-04-04T13:29+0300

2025-04-04T13:29+0300

ekonomi̇

tapu

kira beyannamesi

ceza

faiz

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Tapu sahipleri ve mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi, 7 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına ilişkin gelirlerin beyanı için belirlenen süre, Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Nisan’dan 7 Nisan’a kadar uzatılmıştı.Beyanname elektronik ortamda verilebiliyorMükellefler beyannamelerini, GİB’in dijital platformları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.Kira geliri beyanı zorunluluğu: Hangi tutarda vergi ödenir?2024 yılı için geçerli kira gelirinde vergi yükümlülüğü şu şekilde:Bu tutarların altında gelir elde edenler ise beyanname vermekle yükümlü değil.Gecikene ceza ve faiz uygulaması varBeyan süresi sona erdikten sonra:Vergiler, 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek.Nasıl ve nereden ödenir?Vergi ödemeleri;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html

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