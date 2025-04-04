https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html

Bankalardan ATM zorunluluğu: Yeni para çekme kuralı devrede

Bankalardan ATM zorunluluğu: Yeni para çekme kuralı devrede

Sputnik Türkiye

Bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemleri için yeni bir düzenleme başlattı. Artık bu tutar altındaki işlemler yalnızca ATM üzerinden yapılabilecek... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T10:02+0300

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ekonomi̇

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emekli

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nakit para

limit

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Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir döneme geçti. Alınan karara göre, bu tutar altındaki işlemler artık sadece ATM’ler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bankalar, veznelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla bu adımı attı.Sözcü'nün haberine göre bu düzenleme, özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşları etkileyebilir. Türkiye'de en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğu göz önüne alındığında, milyonlarca kişi bu düzenlemeden doğrudan etkileniyor.Vezne yoğunluğu nedeniyle adım atıldıHer ne kadar Türkiye genelinde 49 bin 847 ATM bulunsa da, bankalarda vezne sıralarındaki yoğunluk hala sürüyordu. Bankalar, hem müşteri trafiğini azaltmak hem de işlemleri hızlandırmak adına ATM’leri daha aktif kullanıma yönlendiriyor.

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atm, banka, emekli, nakit, nakit para, limit