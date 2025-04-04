https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html
Bankalardan ATM zorunluluğu: Yeni para çekme kuralı devrede
Bankalardan ATM zorunluluğu: Yeni para çekme kuralı devrede
Sputnik Türkiye
Bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemleri için yeni bir düzenleme başlattı. Artık bu tutar altındaki işlemler yalnızca ATM üzerinden yapılabilecek... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T10:02+0300
2025-04-04T10:02+0300
2025-04-04T10:02+0300
ekonomi̇
atm
banka
emekli
nakit
nakit para
limit
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Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir döneme geçti. Alınan karara göre, bu tutar altındaki işlemler artık sadece ATM’ler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bankalar, veznelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla bu adımı attı.Sözcü'nün haberine göre bu düzenleme, özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşları etkileyebilir. Türkiye'de en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğu göz önüne alındığında, milyonlarca kişi bu düzenlemeden doğrudan etkileniyor.Vezne yoğunluğu nedeniyle adım atıldıHer ne kadar Türkiye genelinde 49 bin 847 ATM bulunsa da, bankalarda vezne sıralarındaki yoğunluk hala sürüyordu. Bankalar, hem müşteri trafiğini azaltmak hem de işlemleri hızlandırmak adına ATM’leri daha aktif kullanıma yönlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/4-nisan-guncel-akaryakit-fiyatlari-benzin-zammi-rotar-yapti-lpgde-indirim-var-1095124206.html
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atm, banka, emekli, nakit, nakit para, limit
atm, banka, emekli, nakit, nakit para, limit
Bankalardan ATM zorunluluğu: Yeni para çekme kuralı devrede
Bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemleri için yeni bir düzenleme başlattı. Artık bu tutar altındaki işlemler yalnızca ATM üzerinden yapılabilecek. Uygulama, özellikle emekliler ve teknolojiye uzak vatandaşları etkileyecek.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir döneme geçti. Alınan karara göre, bu tutar altındaki işlemler artık sadece ATM’ler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bankalar, veznelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla bu adımı attı.
Sözcü'nün haberine göre bu düzenleme, özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve teknolojiyle arası iyi olmayan vatandaşları etkileyebilir. Türkiye'de en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğu göz önüne alındığında, milyonlarca kişi bu düzenlemeden doğrudan etkileniyor.
Vezne yoğunluğu nedeniyle adım atıldı
Her ne kadar Türkiye genelinde 49 bin 847 ATM bulunsa da, bankalarda vezne sıralarındaki yoğunluk hala sürüyordu. Bankalar, hem müşteri trafiğini azaltmak hem de işlemleri hızlandırmak adına ATM’leri daha aktif kullanıma yönlendiriyor.