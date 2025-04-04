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7 yaşında buluş yaptı, milyoner oldu: Bir kaşıkla her yıl zenginliğine zenginlik katıyor
7 yaşında buluş yaptı, milyoner oldu: Bir kaşıkla her yıl zenginliğine zenginlik katıyor
Sputnik Türkiye
Cassidy Crowley, 7 yaşında geliştirdiği silikon kaşık fikriyle The Baby Toon markasını kurdu. Girişimi, bebekler için güvenli tasarımıyla her yıl 1 milyon dolardan fazla kazandırıyor.
2025-04-04T07:54+0300
2025-04-04T07:54+0300
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Her şey, Cassidy Crowley’nin henüz 7 yaşındayken bilim ve mühendislik fuarına katılmasıyla başladı. Fuarda bir sorun belirleyip çözüm üretmesi istenen küçük kız, ilhamını evinden aldı. Annesinin küçük kardeşi Emily’ye sert metal bir kaşıkla yemek yedirmesi, ona hem endişe verdi hem de bir fikir sundu.Yumuşak ve esnek: Bebeklere özel silikon kaşıkCassidy, bebekler için güvenli kaşıklar üretme fikrine yöneldi. Metal yerine yumuşak silikon kullanarak, hem boğulma hem de ağız içi yaralanma risklerini ortadan kaldıran bir tasarım geliştirdi. Bu kaşık, aynı zamanda diş kaşıyıcı olarak da kullanılabiliyordu ve bebeklerin ilgisini çekecek renk ve şekillerle üretildi.'Shark Tank'te büyük i̇lgi gördüFikriyle kısa sürede dikkat çeken Cassidy, ABD'nin ünlü yatırım programı 'Shark Tank'e katıldı. Sunumu sırasında jüriyi etkileyen küçük girişimci, 50 bin dolarlık yatırım aldı. Annesinin önerisiyle, kaşığa emzik klipsi ekleyerek yere düşmesini önleyen bir fonksiyon da tasarıma dahil edildi.Cassidy'nin kurduğu The Baby Toon adlı şirket, ürünlerini çevrim içi platformlar ve perakende mağazaları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırdı. Bugün marka, her yıl 1 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor. Kaşığın dikdörtgen yapısı sayesinde bebekler ürünü kolayca tutup kendilerini besleyebiliyor.Hayalleri büyüdü, topluma katkısı sürdüŞu anda 16 yaşında bir öğrenci olan Cassidy Crowley, Haumana Vakfı'nda gönüllü olarak yaratıcı tasarım projelerine katılıyor. Girişimcilik dışında sörf, kaykay ve ailesiyle vakit geçirmeyi de seviyor. “Baby Toon ile dünyayı bebekler için daha güvenli bir yer haline getirmeyi hedefledim,” diyen Cassidy, ilham olmaya devam ediyor.
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abd, kaşık, milyoner, milyoner, zengin, çocuk, bebek, bebek

7 yaşında buluş yaptı, milyoner oldu: Bir kaşıkla her yıl zenginliğine zenginlik katıyor

07:54 04.04.2025
© Fotoğraf : Youtube / The Better IndiaYenilebilen kaşık
Yenilebilen kaşık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© Fotoğraf : Youtube / The Better India
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Annesinin kız kardeşine metal kaşıkla yemek yedirmesinden ilham alan Cassidy Crowley, sadece 7 yaşındayken geliştirdiği bebekler için güvenli silikon kaşık fikriyle milyon dolarlık bir girişim kurdu. Bugün 16 yaşında olan girişimci kız, The Baby Toon markasıyla global başarıya ulaştı.
Her şey, Cassidy Crowley’nin henüz 7 yaşındayken bilim ve mühendislik fuarına katılmasıyla başladı. Fuarda bir sorun belirleyip çözüm üretmesi istenen küçük kız, ilhamını evinden aldı. Annesinin küçük kardeşi Emily’ye sert metal bir kaşıkla yemek yedirmesi, ona hem endişe verdi hem de bir fikir sundu.

Yumuşak ve esnek: Bebeklere özel silikon kaşık

Cassidy, bebekler için güvenli kaşıklar üretme fikrine yöneldi. Metal yerine yumuşak silikon kullanarak, hem boğulma hem de ağız içi yaralanma risklerini ortadan kaldıran bir tasarım geliştirdi. Bu kaşık, aynı zamanda diş kaşıyıcı olarak da kullanılabiliyordu ve bebeklerin ilgisini çekecek renk ve şekillerle üretildi.

'Shark Tank'te büyük i̇lgi gördü

Fikriyle kısa sürede dikkat çeken Cassidy, ABD'nin ünlü yatırım programı 'Shark Tank'e katıldı. Sunumu sırasında jüriyi etkileyen küçük girişimci, 50 bin dolarlık yatırım aldı. Annesinin önerisiyle, kaşığa emzik klipsi ekleyerek yere düşmesini önleyen bir fonksiyon da tasarıma dahil edildi.
Cassidy'nin kurduğu The Baby Toon adlı şirket, ürünlerini çevrim içi platformlar ve perakende mağazaları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırdı. Bugün marka, her yıl 1 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor. Kaşığın dikdörtgen yapısı sayesinde bebekler ürünü kolayca tutup kendilerini besleyebiliyor.

Hayalleri büyüdü, topluma katkısı sürdü

Şu anda 16 yaşında bir öğrenci olan Cassidy Crowley, Haumana Vakfı'nda gönüllü olarak yaratıcı tasarım projelerine katılıyor. Girişimcilik dışında sörf, kaykay ve ailesiyle vakit geçirmeyi de seviyor. “Baby Toon ile dünyayı bebekler için daha güvenli bir yer haline getirmeyi hedefledim,” diyen Cassidy, ilham olmaya devam ediyor.
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