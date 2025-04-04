https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/derbinin-pfdk-sevkleri-aciklandi-futbolculari-bekleyen-cezalar-belli-oldu-1095149121.html

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: Futbolcuları bekleyen cezalar belli oldu

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: Futbolcuları bekleyen cezalar belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Galatasaray maçında PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay'ın saldırı nedeniyle 5 ila 10 maç... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T20:19+0300

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spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler ve karşı karşıya oldukları cezalar netleşti.Saldırı nedeniyle sevk edilen isimler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay listede yer aldı. Bu isimleri 5 ila 10 maç arası men cezası beklediği, hakaret gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Fred’in ise 3 ila 7 maç ceza alabileceği öğrenildi. TFF Disiplin Kurulu’nun vereceği kararlar, hem Süper Lig'deki rekabeti hem de kulüplerin sezon planlamalarını doğrudan etkileyeceği belirtildi. Kararların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, kulüplerin olası cezalar karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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