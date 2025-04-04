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Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: Futbolcuları bekleyen cezalar belli oldu
Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: Futbolcuları bekleyen cezalar belli oldu
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Fenerbahçe-Galatasaray maçında PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay'ın saldırı nedeniyle 5 ila 10 maç... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler ve karşı karşıya oldukları cezalar netleşti.Saldırı nedeniyle sevk edilen isimler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay listede yer aldı. Bu isimleri 5 ila 10 maç arası men cezası beklediği, hakaret gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Fred’in ise 3 ila 7 maç ceza alabileceği öğrenildi. TFF Disiplin Kurulu’nun vereceği kararlar, hem Süper Lig'deki rekabeti hem de kulüplerin sezon planlamalarını doğrudan etkileyeceği belirtildi. Kararların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, kulüplerin olası cezalar karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/mert-hakan-derbide-kirmizi-kartla-sok-yasadi-hakemle-arasindaki-diyalog-ortaya-cikti-1095131602.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), derbi, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, maç, tarihi maç, maç yayını
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), derbi, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, maç, tarihi maç, maç yayını

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: Futbolcuları bekleyen cezalar belli oldu

20:19 04.04.2025
© AA / İsa TerliGalatasaray Fenerbahçe
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA / İsa Terli
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Fenerbahçe-Galatasaray maçında PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay'ın saldırı nedeniyle 5 ila 10 maç ceza alabileceği açıklandı. Hakaret gerekçesiyle sevk edilen Fred'i ise 3 ila 7 maç men cezası beklediği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler ve karşı karşıya oldukları cezalar netleşti.
Saldırı nedeniyle sevk edilen isimler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay listede yer aldı. Bu isimleri 5 ila 10 maç arası men cezası beklediği, hakaret gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Fred’in ise 3 ila 7 maç ceza alabileceği öğrenildi.
TFF Disiplin Kurulu’nun vereceği kararlar, hem Süper Lig'deki rekabeti hem de kulüplerin sezon planlamalarını doğrudan etkileyeceği belirtildi. Kararların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, kulüplerin olası cezalar karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Mert Hakan Yandaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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