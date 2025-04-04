https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/mert-hakan-derbide-kirmizi-kartla-sok-yasadi-hakemle-arasindaki-diyalog-ortaya-cikti-1095131602.html
Mert Hakan derbide kırmızı kartla şok yaşadı: Hakemle diyaloğu ortaya çıktı
Mert Hakan derbide kırmızı kartla şok yaşadı: Hakemle diyaloğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası hakem Cihan Aydın'a neden oyundan atıldığını sordu... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T12:00+0300
2025-04-04T12:00+0300
2025-04-04T12:01+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
kırmızı kart
mert hakan yandaş
cihan aydın
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Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, son dakikalarda yaşanan gerginlikte Mert Hakan Yandaş kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz oyundan alınırken Fenerbahçe kulübesi önünde yaşanan arbede, hakem Cihan Aydın'ın kırmızı kartına neden oldu.Mert Hakan: Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin?Yaşanan olayın ardından Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart kararına anlam veremedi. Hürriyet'in haberine göre, hakem Cihan Aydın’ın yanına giden futbolcu, “Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin?” diyerek sebebi sordu. Ancak ilk etapta yanıt alamadı.Oyuncunun soruyu tekrar sormasına rağmen yine cevap verilmedi. Üçüncü kez aynı soruyu yönelten Yandaş’a hakem Cihan Aydın, bu kez şu ifadeyle karşılık verdi:“Adamın gırtlağını sıktın”Mert Hakan Yandaş’tan net yanıtBu cevaba şaşıran Mert Hakan Yandaş, kendini şu sözlerle savundu:“Hocam yemin ederim kimsenin gırtlağını falan sıkmadım. Tam tersine ayırmaya çabaladım”Ancak hakem Aydın bu açıklamaya yanıt vermedi. Bunun üzerine Yandaş sözlerine şöyle devam etti:“Adımız çıkmış dokuza inmez sekize ama yeminle ben kimsenin gırtlağını falan sıkmadım, sadece ayırmaya çalıştım”
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Mert Hakan derbide kırmızı kartla şok yaşadı: Hakemle diyaloğu ortaya çıktı
12:00 04.04.2025 (güncellendi: 12:01 04.04.2025)
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası hakem Cihan Aydın'a neden oyundan atıldığını sordu. “Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin?” diye soran Yandaş'a, Cihan Aydın'ın cevabı dikkat çekti: “Adamın gırtlağını sıktın.”
Türkiye Kupası’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, son dakikalarda yaşanan gerginlikte Mert Hakan Yandaş kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz oyundan alınırken Fenerbahçe kulübesi önünde yaşanan arbede, hakem Cihan Aydın'ın kırmızı kartına neden oldu.
Mert Hakan: Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin?
Yaşanan olayın ardından Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart kararına anlam veremedi. Hürriyet'in haberine göre, hakem Cihan Aydın’ın yanına giden futbolcu, “Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin?” diyerek sebebi sordu. Ancak ilk etapta yanıt alamadı.
Oyuncunun soruyu tekrar sormasına rağmen yine cevap verilmedi. Üçüncü kez aynı soruyu yönelten Yandaş’a hakem Cihan Aydın, bu kez şu ifadeyle karşılık verdi:
“Adamın gırtlağını sıktın”
Mert Hakan Yandaş’tan net yanıt
Bu cevaba şaşıran Mert Hakan Yandaş, kendini şu sözlerle savundu:
“Hocam yemin ederim kimsenin gırtlağını falan sıkmadım. Tam tersine ayırmaya çabaladım”
Ancak hakem Aydın bu açıklamaya yanıt vermedi. Bunun üzerine Yandaş sözlerine şöyle devam etti:
“Adımız çıkmış dokuza inmez sekize ama yeminle ben kimsenin gırtlağını falan sıkmadım, sadece ayırmaya çalıştım”