https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-meydana-geldi-istanbul-istikameti-trafige-kapatildi-1095148187.html

Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi: İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi: İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesimindeki Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T19:00+0300

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Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde, Korutepe Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, kazanın yoğun sis ve kaygan yol nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken, otoyolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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