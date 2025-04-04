https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-meydana-geldi-istanbul-istikameti-trafige-kapatildi-1095148187.html
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi: İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi: İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesimindeki Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T19:00+0300
2025-04-04T19:00+0300
2025-04-04T19:00+0300
türki̇ye
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
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trafik cezası
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trafik polisi
anadolu otoyolu
kaza
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Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde, Korutepe Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, kazanın yoğun sis ve kaygan yol nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken, otoyolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/icisleri-bakanligi-acikladi-trafik-kazalarinda-3-gunde-27-kisi-hayatini-kaybetti-1095028551.html
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trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, anadolu otoyolu, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi: İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesimindeki Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, yolun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde, Korutepe Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Yetkililer, kazanın yoğun sis ve kaygan yol nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendirdi. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken, otoyolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.