İçişleri Bakanlığı açıkladı: Trafik kazalarında 3 günde 27 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 📷8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 📷1.120 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. 📷📷📷Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 📷27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 📷3.619 vatandaşımız ise yaralandı. 📷📷📷9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 📷 528.654 araç denetlendi. 📷 27.387 araca hız ve radar işlemi, 📷 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.