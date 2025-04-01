İçişleri Bakanlığı açıkladı: Trafik kazalarında 3 günde 27 kişi hayatını kaybetti
11:07 01.04.2025 (güncellendi: 12:45 01.04.2025)
© Onur Çadırkaza
© Onur Çadır
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik kazalarında 3 günlük bilançoyu açıkladı. Bayramın ilk 3 gününde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 619 kişinin de yaralandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik kazalarında 3 günlük bilançoyu açıkladı. Bayramın ilk 3 gününde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 619 kişinin de yaralandığını belirtti.
Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 📷8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 📷1.120 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. 📷📷📷Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 📷27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 📷3.619 vatandaşımız ise yaralandı. 📷📷📷9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 📷 528.654 araç denetlendi. 📷 27.387 araca hız ve radar işlemi, 📷 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 1, 2025
📍8 vatandaşımız hayatını kaybetti,
📍1.120 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik… pic.twitter.com/DTwmmnnNLb