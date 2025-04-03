https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trumpin-gumruk-tarifeleri-panige-yol-acti-abd-borsasi-buyuk-kayipla-acilis-yapti--1095111253.html

Trump’ın gümrük tarifeleri paniğe yol açtı: ABD borsası büyük kayıpla açılış yaptı

Trump’ın gümrük tarifeleri paniğe yol açtı: ABD borsası büyük kayıpla açılış yaptı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda büyük bir satış dalgasına yol açtı. Dow Jones bin 200 puan düşerken, S&P 500... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T17:23+0300

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Trump’ın son gümrük tarifelerini açıklamasının ardından küresel finans piyasaları sarsılırken, en büyük darbeyi ABD borsası aldı.S&P 500, erken işlemlerde yüzde 3.3 düşerken, bu oran diğer büyük borsalardaki kayıplardan daha büyük oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2.9 düştü. Nasdaq bileşik endeksinin ise yüzde 4.3 değer kaybettiği ifade edildi. Gümrük vergilerinin yüksek enflasyon ve zayıflayan ekonomik büyümenin tehlikeli bir bileşimini oluşturabileceğine dair küresel korkuların artmasıyla, her varlık sınıfında düşüş yaşandığı belirtildi. Ham petrolden büyük teknoloji hisselerine, ABD emlak piyasasına yatırım yapan küçük şirketlere kadar her şeyin değeri düşüşe geçti. Güvenli liman olarak görülen altın ise son zamanlarda rekor seviyelere ulaşmasına rağmen değer kaybetti. ABD dolarının değerinin de diğer para birimleri karşısında gerilediği ifade edildi.

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