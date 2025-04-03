https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trumpin-gumruk-tarifeleri-panige-yol-acti-abd-borsasi-buyuk-kayipla-acilis-yapti--1095111253.html
Trump’ın gümrük tarifeleri paniğe yol açtı: ABD borsası büyük kayıpla açılış yaptı
Trump’ın gümrük tarifeleri paniğe yol açtı: ABD borsası büyük kayıpla açılış yaptı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda büyük bir satış dalgasına yol açtı. Dow Jones bin 200 puan düşerken, S&P 500... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T17:23+0300
2025-04-03T17:23+0300
2025-04-03T17:23+0300
dünya
abd
borsa
nasdaq
new york
new york borsasi
dolar
dolar/tl
hisse
hisse senedi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0e/1044274369_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_dd5b8a8c9bafbf92510fa730bde3dd85.jpg
Trump’ın son gümrük tarifelerini açıklamasının ardından küresel finans piyasaları sarsılırken, en büyük darbeyi ABD borsası aldı.S&P 500, erken işlemlerde yüzde 3.3 düşerken, bu oran diğer büyük borsalardaki kayıplardan daha büyük oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2.9 düştü. Nasdaq bileşik endeksinin ise yüzde 4.3 değer kaybettiği ifade edildi. Gümrük vergilerinin yüksek enflasyon ve zayıflayan ekonomik büyümenin tehlikeli bir bileşimini oluşturabileceğine dair küresel korkuların artmasıyla, her varlık sınıfında düşüş yaşandığı belirtildi. Ham petrolden büyük teknoloji hisselerine, ABD emlak piyasasına yatırım yapan küçük şirketlere kadar her şeyin değeri düşüşe geçti. Güvenli liman olarak görülen altın ise son zamanlarda rekor seviyelere ulaşmasına rağmen değer kaybetti. ABD dolarının değerinin de diğer para birimleri karşısında gerilediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/abd-baskani-trump-amerikan-vergi-mukellefleri-cok-uzun-zamandir-dolandiriliyor-1095081366.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0e/1044274369_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4244b8e2d44f47c8986164834da2f49d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, borsa, nasdaq, new york, new york borsasi, dolar, dolar/tl, hisse, hisse senedi, hissedar, hisseler, döviz, döviz bürosu, döviz kurları, tarife, gümrük tarifesi
abd, borsa, nasdaq, new york, new york borsasi, dolar, dolar/tl, hisse, hisse senedi, hissedar, hisseler, döviz, döviz bürosu, döviz kurları, tarife, gümrük tarifesi
Trump’ın gümrük tarifeleri paniğe yol açtı: ABD borsası büyük kayıpla açılış yaptı
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda büyük bir satış dalgasına yol açtı. Dow Jones bin 200 puan düşerken, S&P 500 ve Nasdaq da sert kayıplar yaşadı. Yatırımcılar, enflasyonun artması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması endişesiyle güvenli limanlara geçiş yaptı.
Trump’ın son gümrük tarifelerini açıklamasının ardından küresel finans piyasaları sarsılırken, en büyük darbeyi ABD borsası aldı.
S&P 500, erken işlemlerde yüzde 3.3 düşerken, bu oran diğer büyük borsalardaki kayıplardan daha büyük oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2.9 düştü. Nasdaq bileşik endeksinin ise yüzde 4.3 değer kaybettiği ifade edildi. Gümrük vergilerinin yüksek enflasyon ve zayıflayan ekonomik büyümenin tehlikeli bir bileşimini oluşturabileceğine dair küresel korkuların artmasıyla, her varlık sınıfında düşüş yaşandığı belirtildi.
Ham petrolden büyük teknoloji hisselerine, ABD emlak piyasasına yatırım yapan küçük şirketlere kadar her şeyin değeri düşüşe geçti. Güvenli liman olarak görülen altın ise son zamanlarda rekor seviyelere ulaşmasına rağmen değer kaybetti. ABD dolarının değerinin de diğer para birimleri karşısında gerilediği ifade edildi.