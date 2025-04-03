https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/rtuk-baskani-sahin-derbide-reytingler-dustu-iddiasina-yanit-verdi-1095082725.html

RTÜK Başkanı Şahin, derbide 'reytingler düştü' iddiasına yanıt verdi

RTÜK Başkanı Şahin, derbide 'reytingler düştü' iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla ilgili 'reytingler düştü' iddialarının dezenformasyon olduğunu... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

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RTÜK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili 'ATV'nin reytingleri düştü' iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.ATV'de yayınlanan derbi maçıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Şahin "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.'Kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır'RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye'de reyting ölçümlerinin TİAK AŞ ve RİAK AŞ tarafından 40 ilde 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla bilimsel yöntemlerle yapıldığını ve günlük analiz edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/galatasaray-fenerbahceyi-2-1-yendi-yedek-kulubesi-karisti-1095081250.html

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