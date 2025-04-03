https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/rtuk-baskani-sahin-derbide-reytingler-dustu-iddiasina-yanit-verdi-1095082725.html
RTÜK Başkanı Şahin, derbide 'reytingler düştü' iddiasına yanıt verdi
RTÜK Başkanı Şahin, derbide 'reytingler düştü' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla ilgili 'reytingler düştü' iddialarının dezenformasyon olduğunu... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T00:42+0300
2025-04-03T00:42+0300
2025-04-03T00:53+0300
türki̇ye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
maç
tarihi maç
maç yayını
fenerbahçe
galatasaray
derbi
futbol
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RTÜK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili 'ATV'nin reytingleri düştü' iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.ATV'de yayınlanan derbi maçıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Şahin "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.'Kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır'RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye'de reyting ölçümlerinin TİAK AŞ ve RİAK AŞ tarafından 40 ilde 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla bilimsel yöntemlerle yapıldığını ve günlük analiz edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/galatasaray-fenerbahceyi-2-1-yendi-yedek-kulubesi-karisti-1095081250.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), maç, tarihi maç, maç yayını, fenerbahçe, galatasaray, derbi, futbol, avrupa futbol şampiyonası, türkiye futbol federasyonu (tff), boykot
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), maç, tarihi maç, maç yayını, fenerbahçe, galatasaray, derbi, futbol, avrupa futbol şampiyonası, türkiye futbol federasyonu (tff), boykot
RTÜK Başkanı Şahin, derbide 'reytingler düştü' iddiasına yanıt verdi
00:42 03.04.2025 (güncellendi: 00:53 03.04.2025)
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla ilgili 'reytingler düştü' iddialarının dezenformasyon olduğunu belirterek, bunun kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğunu ifade etti. Şahin, gerçek reyting verileri elimize ulaştığında kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.
RTÜK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili 'ATV'nin reytingleri düştü' iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.
ATV'de yayınlanan derbi maçıyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Şahin "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.
'Kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır'
RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye'de reyting ölçümlerinin TİAK AŞ ve RİAK AŞ tarafından 40 ilde 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla bilimsel yöntemlerle yapıldığını ve günlük analiz edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Bu sistemde, bireysel çağrıların veya kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyoekonomik statü, cinsiyet, yaş, çalışma durumu ve hanehalkı büyüklüğü gibi değişkenler, reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma panellerinin hedef nüfusu doğru temsil etmesi zorunluluğu, mevzuat kapsamında denetime tabi tutulmaktadır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik, güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir.