https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mart-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1095087087.html
Mart ayı enflasyonu belli oldu
Mart ayı enflasyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2.46 olurken yıllık bazda yüzde 38.1'e geriledi. 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T10:02+0300
2025-04-03T10:02+0300
2025-04-03T10:04+0300
ekonomi̇
enflasyon
son dakika enflasyon
enflasyon rakamları
mart
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_1c005d107ae6e05279ccd5a48e897093.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayı enflasyonuEnflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.Ekonomistlerin enflasyondan beklentileri ne yöndeydi?AA Finans'ın mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.87 olmuştu. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.87), bir önceki ay yüzde 39.05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38.66'ya ineceği öngörülüyor.Şubat ayı enflasyon rakamlarıEnflasyon şubat ayında beklentileri aşmış ve aylık bazda yüzde 4.53 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise 67.57'ye yükselmişti.Ocak ayı enflasyon rakamlarıAralık ayı enflasyon oranları ise 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanmıştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 44.38, aylık ise yüzde 1.03 arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/tuik-subat-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-iste-son-rakamlar-1094133884.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088645869_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fbc0c76e87a91a15fc7381b13aebf945.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enflayson, enflasyon son dakika, mart ayı enflasyonu, mart enflasyon, son dakika, tüik enflasyon, enflasyon rakamları ne kadar
enflayson, enflasyon son dakika, mart ayı enflasyonu, mart enflasyon, son dakika, tüik enflasyon, enflasyon rakamları ne kadar
Mart ayı enflasyonu belli oldu
10:02 03.04.2025 (güncellendi: 10:04 03.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2.46 olurken yıllık bazda yüzde 38.1'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.
Ekonomistlerin enflasyondan beklentileri ne yöndeydi?
AA Finans'ın mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.87 olmuştu. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.87), bir önceki ay yüzde 39.05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38.66'ya ineceği öngörülüyor.
Şubat ayı enflasyon rakamları
Enflasyon şubat ayında beklentileri aşmış ve aylık bazda yüzde 4.53 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise 67.57'ye yükselmişti.
Ocak ayı enflasyon rakamları
Aralık ayı enflasyon oranları ise 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanmıştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 44.38, aylık ise yüzde 1.03 arttı.