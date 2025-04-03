https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/mart-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1095087087.html

Mart ayı enflasyonu belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2.46 olurken yıllık bazda yüzde 38.1'e geriledi. 03.04.2025, Sputnik Türkiye

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ekonomi̇

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayı enflasyonuEnflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.Ekonomistlerin enflasyondan beklentileri ne yöndeydi?AA Finans'ın mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.87 olmuştu. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.87), bir önceki ay yüzde 39.05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38.66'ya ineceği öngörülüyor.Şubat ayı enflasyon rakamlarıEnflasyon şubat ayında beklentileri aşmış ve aylık bazda yüzde 4.53 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise 67.57'ye yükselmişti.Ocak ayı enflasyon rakamlarıAralık ayı enflasyon oranları ise 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanmıştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 44.38, aylık ise yüzde 1.03 arttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/tuik-subat-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-iste-son-rakamlar-1094133884.html

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