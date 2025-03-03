https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/tuik-subat-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-iste-son-rakamlar-1094133884.html

TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar

TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.27 olurken, yıllık bazda yüzde... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T10:01+0300

2025-03-03T10:01+0300

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 2.27 artış kaydetti. Enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 39.05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53.83 oldu.Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde eksi 5.06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9.92 ile eğitim olduEnflasyon oranları, özellikle kiracıları, ev sahiplerini ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Ekonomistlerin beklentileri ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan öncü veriler, enflasyonun şubat ayında nasıl bir seyir izlediğine dair ipuçları vermişti.Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisiAA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, şubat ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2.97 olarak hesaplandı.Ekonomistlerin tahminleri yüzde 2.30 ile yüzde 3.40 arasında değişiklik gösterirken, enflasyonun önceki aylara kıyasla daha düşük bir seyir izleyebileceği yorumları yapıldı.Enflasyonda öncü göstergeler neye işaret etti?İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, şubat ayında fiyatlar aylık bazda yüzde 3.19 arttı. Ocak ayında bu oran yüzde 5.16 seviyesindeydi.Ayrıca İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, şubatta aylık yüzde 2.33 artarken, yıllık bazda yüzde 35.10 oranında yükseliş gösterdi. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 51.13 seviyesindeydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/enag-enflasyon-oranini-acikladi-subat-ayi-enflasyon-rakamlari-ne-oldu-1094133369.html

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