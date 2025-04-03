Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 8 şüpheli Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi

"Kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A. isimli şahıs, 'fuhuş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs, 'yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.B. isimli şahıs, 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.T. isimli şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs, 'silahla tehdit, geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ulusal seviyede aranan R.U. isimli şahıs, 'göçmen kaçakçılığı yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma (4 kez)', 'görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret' suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs ve 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı."